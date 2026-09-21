Grande Fratello Vip: Valeria Marini minaccia di uscire dalla casa, scintille tra Giulia e Federica, le nomination Nuove dinamiche e prime tensioni nella Casa: ecco cosa è successo nella terza puntata del Grande Fratello Vip

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Va velocissima la nuova edizione del Grande Fratello Vip e lunedì 21 settembre va già in onda la terza puntata della stagione iniziata solo giovedì 17 settembre. Dopo l’entrata nella Casa del cast completo dei concorrenti, il reality è già entrato nel vivo tra tensioni, dinamiche, nomination e prime strategie. Ma vediamo cosa è successo in puntata, guidata come sempre da Ilary Blasi in conduzione.

Grande Fratello Vip: che cosa è successo nella puntata di lunedi 21 settembre 2026

La diretta di lunedì 21 settembre inizia parlando dell’esibizione delle donne sul brano "La notte vola" di Lorella Cuccarini con il racconto delle tensioni esplose per l’insopprimibile voglia di Valeria Marini che, secondo l’accusa di alcune coinquiline, avrebbe voluto impersonare Lorella Cuccarini e imporre la sua voglia di protagonismo. Marini dice però che non è vero che ha provato a imporsi. Poi un blocco dedicato al rapporto molto teso tra Giulia Provvedi e Federica Morello, ma in molti da casa si rispecchiano in Carmen Di Pietro che non ha idea del motivo per il quale le due sono una contro l’altro. l meno votato è il primo candidato all’eliminazione.

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Arriva poi il momento dell’ospite che deve fare una sorpresa a uno dei concorrenti. Si tratta dell’onnipresente Iva Zanicchi chiamata a sorprendere Simone Annicchiarico introdotto con una clip in cui parla con molto amore del padre Walter Chiari e anche della solitudine in cui si trova ora. L’incontro con Zanicchi è chiaramente l’incontro tra due persone che si vogliono molto bene.

I risultati del televoto

Poi è il momento di scoprire l’esito del televoto tra: Federica Morello, Marina La Rosa Alessandro Roncaccia e Giancarlo Danto.

I primi a salvarsi sono Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia, tra i due rimasti il vip meno votato dal pubblico è Giancarlo Danto che è quindi il primo candidato all’eliminazione.

Segue la battle dei talenti. Iniziano le donne con La Notte Vola, poi gli uomini che si esibiscono su un brano di Celentano. A vincere al Televoto è la squadra degli uomini.

Subito dopo un blocco con una narrazione abbastanza forzata di scontro generazionale, tra i giovani della casa, ovvero Piera Meloni e Federica Morello che si lamentano dello spazio occupato dai personaggi più noti. Gli interventi più lucidi sono quelli delle opinioniste, Bonamici e Lucarelli sono d’accordo a dire alle ragazze: giocatevi le vostre carte, non è una questione di diversità anagrafica ma di famosi e non famosi che però ora hanno un’occasione di farsi conoscere.

La discussione si scalda, le due ragazze ce l’hanno in particolare con Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Dicono che le due soubrette non hanno bisogno di stare nel GF Vip quanto loro che sono giovani. Marini se la prende moltissimo, svela che per lei il GF è un’occasione di rinascita. E’ la seconda volta nella serata che finisce al centro della polemica e, mentre la regia stacca su altro, scoppia a piangere e addirittura minaccia di voler uscire dalla casa, poi la crisi rientra grazie all’intervento delle coinquiline che la calmano e della stessa Ilary Blasi.

A questo punto gli uomini riscuotono il premio della vittoria nella battle: la possibilità di un’immunità. I due che possono concorrere a questa possibilità sono Andreas e Jonathan. A decidere chi dei due sarà immune è la squadra delle donne. Il prescelto è Jonathan. Poi il gioco delle canzone elettriche, vinto anche questo dagli uomini.

GF Vip: chi sono i nominati della terza puntata su Canale 5

A questo punto arriva il momento delle nomination, divise tra uomini e donne. Iniziano le donne. I due più votati di ogni gruppo andranno al televoto, chi sarà più votato dal pubblico da casa sarà , a quel punto, a rischio eliminazione.

Le nomination delle donne:

Marina La Rosa nomina Federica Morello perché ha detto che non si fida di lei;

Megan Ria nomina Federica Morello perché dice che non riesce a decifrarla;

Federica Morello nomina Carmen Di Pietro perché si è lamentata della tensione creata dalla discussione con Giulia;

Valeria Marini nomina Federica Morello per l’atteggiamento che ha e perché non la trova sincera;

Carmen Di Pietro vota Federica Morelloperché non ha legato con lei;

Piera nomina Carmen Di Pietro perché non crede quando dice che le sta simpatica;

Michelle Masullo nomina Federica Moreno perché non le piace l’atteggiamento con cui affronta il gioco;

Giulia Provvedi nomina Federica Morello perché secondo lei l’ha provocata sui punti deboli;

Guendalina Tavassi nomina Federica Morello

Le nominate del gruppo delle donne sono quindi Federica Morello e Carmen Di Pietro.

Le nomination degli uomini

E’ poi il momento delle nomination degli uomini.

Giancarlo Danto in nomination segreta nomina Alessandro Varsi

Alessandro Varsi nomina Moreno Morello (palese)

Alessandro Roncaccia nomina Moreno Morello (palese)

Moreno Morello nomina Alessandro Varsi (palese)

Giacomo Gallani nomina Andreas Muller (segreta)

Simone Annicchiarico nomina Alessandro Roncaccia (palese)

Jonathan nomina Alessandro Roncaccia (palese)

Andreas Muller nomina Alessandro Varsi (segreta)

Alex Belli nomina Giacomo Gallani (segreta)

I nominati degli uomini sono Varsi, Roncaccia e Moreno Morello che vanno al televoto insieme a Carmen Di Pietro e Federica Morello.

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