Grande Fratello Vip, debutto rivoluzionario (con standing ovation): “C’è già la vincitrice”, cosa è successo La prima puntata della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha convinto il pubblico del web tra cast e ritmi serrati

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Grande Fratello VIP si riscatta. Ieri martedì 17 marzo 2026, infatti, è andata in scena la prima puntata della nuova edizione del reality show Mediaset, chiamata a ripartire dopo l’addio di Alfonso Signorini e il flop delle ultime stagioni. E se è vero che chi ben comincia è già a metà dell’opera, il debutto in prima serata su Canale 5 ha convinto il pubblico del web; dal ritorno di Ilary Blasi alla new entry Selvaggia Lucarelli fino a un cast esplosivo, infatti, il GF Vip sembra essere partito col piede giusto, come dimostrato dal successo sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP 2026, il recap della prima puntata: Ilary Blasi perfetta, Alessandra Mussolini regina

Ieri martedì 17 marzo 2026 è iniziata ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello VIP e la prima puntata sembra avere segnato una netta linea di demarcazione con il passato. Il nuovo corso di Ilary Blasi (dopo lo scoppio del caso Signorini-Corona) ha riportato uno stile di conduzione schietto e privo di fronzoli che ha convinto il pubblico, soprattutto sul web. In tanti hanno già definito la première di ieri "la migliore puntata" di sempre del GF e il ‘segreto’ di questo successo sembra essere stato proprio questo cambio di passo, testimoniato anche dal mancato riferimento ad Alfonso Signorini in apertura (in passato il conduttore entrante salutava quello uscente) per voltare pagina definitivamente. La serata è poi scivolata via con una velocità inusuale per il reality: niente blocchi interminabili o emozioni forzate, ma tanta ironia (anche e soprattutto grazie a Ilary, sempre pronta alla battuta e alla presa in giro) e un montaggio serrato che ha tenuto incollati i telespettatori. L’ingrediente ‘in più’ di questa edizione, ovviamente, è Selvaggia Lucarelli, in grande spolvero tra interventi pungenti e mai scontati hanno creato una tensione narrativa perfetta, distanziandosi anni luce dalla pesantezza vista lo scorso anno nell’edizione ‘nip’ di Simona Ventura.

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Tra i concorrenti sugli scudi Alessandra Mussolini, che si è subito presa la scena col suo carattere esplosivo e, soprattutto, uno scontro (probabilmente il primo di tanti) con Selvaggia Lucarelli. Nella notte ha poi raccontato ai coinquilini del suo tatuaggio a forma di diamante nelle zone intime dando forse vita al primo meme di questa edizione. Tra liti e goliardia, insomma, per molti è lei la concorrente da sostenere e potrebbe essere già la vincitrice designata.

La reazione dei social: la "prima puntata migliore di sempre" del GF Vip

La puntata di apertura della nuova edizione del Grande Fratello VIP, come detto, ha conquistato il popolo del web. "Il #Gfvip quest’anno volerà", "Ho letteralmente ADORATO Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello", "Blasi- Lucarelli funzionano benissimo insieme", "Comunque con solo 3 blocchi, Ilary Blasi ci ha già depurato dai 5 anni di Signorini.", "Finalmente la spensieratezza che ci meritavamo! Questa nuova edizione del #GFVIP è iniziata a bomba. Diciamocelo: c’è poco da fare, il Grande Fratello VIP è il regno di Ilary Blasi. La sua ironia e la sua leggerezza sono il marchio di fabbrica che mancava" si legge sul web, dove sia Ilary Blasi che il cast hanno convinto praticamente tutti: "Cast pazzesco. Ilary Blasi super in forma. Selvaggia Lucarelli grande acquisto come opinionista. Cesara Buonamici molto meglio e sul pezzo", "lo scontro tra Selvaggia e Alessandra Mussolini è stato epico", "Se c’è Selvaggia in un reality o in un programma a me piace", "Cast decisamente forte in questa edizione. Ad ora estremamente promettente. Segno di quanto i vip siano importanti nel programma e che il cast gioca un ruolo estremamente fondamentale". In tanti, come anticipato, hanno già tirato le prime conclusioni sulla puntata e sui concorrenti: "Che Mediaset aveva preteso il massimo e un cambiamento era chiaro già dalla promozione magistrale. Ma penso che dopo anni sia stata la prima puntata migliore di sempre. Ilary in gran forma e davvero felice di tornare, Selvaggia e Cesara ben centrate e cast bomba. Zero noia", "Per me possiamo già eleggere la vincitrice Alessandra Mussolini una conferma", "In poche ore ho già la mia TL piena di complimenti per Ale Mussolini Non avevo dubbi", "La Mussolini è troppo simpatica", "La mussolini già mi sta a fa schiatta", "La regina di quella casa ha un solo nome e cognome: ALESSANDRA MUSSOLINI", "comunque se continua con questo andazzo Alessandra Mussolini la queen assoluta di questa edizione".

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