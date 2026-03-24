per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy 1 /5 GionnyScandal in lacrime: il pentimento e l’abbraccio con Marco Dopo il gioco "Chi vorresti eliminare dalla Casa?" GionnyScandal si lascia andare a un momento di sincerità, ammettendo di essersi pentito di aver votato Marco Berry. "Gli voglio un bene dell'anima" confessa ad Alessandra Mussolini, spiegando di non aver agito secondo il suo reale sentimento. Il concorrente rivela di essersi fatto influenzare dagli altri: non voleva votare Marco, ma ha finito per allinearsi al gruppo. Una scelta che oggi mette in discussione, soprattutto perché riconosce il supporto ricevuto da lui all'interno della Casa. Alessandra lo sprona a riflettere: secondo lei ha commesso un errore votando proprio la persona che più lo ha aiutato, invitandolo a essere coerente e a non lasciarsi condizionare. Pentito, GionnyScandal va da Marco per chiarire. "Ti ho guardato e ti ho detto stai tranquillo" racconta l’illusionista, consapevole di essere all'interno di un gioco. Il rapper scoppia in lacrime e lo abbraccia. "Non devi fare così" continua Marco. "Stai tranquillo" aggiunge, ricordandogli che solo il pubblico sovrano potrà decidere. "Il nostro equilibrio non lo tocca nessuno" conclude per rassicurarlo.

per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine 2 /5 Dario contro Antonella: la versione dei fatti e il posto conteso Tensione durante il momento in cui i concorrenti hanno dovuto indicare chi vorrebbero fuori dalla Casa. Dario Cassini si sfoga con Lucia Ilardo, spiegando di conoscere bene Antonella Elia perché hanno lavorato assieme. Ricostruisce l’episodio dello scambio di posto: sostiene di aver chiesto a tutti se potesse occupare sempre lo stesso posto per una questione di scaramanzia. Nonostante l’assenso generale, Antonella gli avrebbe "rubato" il posto per dispetto e lui le avrebbe detto di non sedersi. "La conosco, la so com'è fatta" taglia corto. La versione però cambia quando ne parla con Raimondo Todaro e Paola Caruso. Per Paola, Antonella si era seduta prima che Dario chiedesse quella poltrona riservata. Addirittura lui avrebbe parlato di inquadrature migliori. Dario non ricorda l’ordine cronologico ma ribadisce la scaramanzia e ammette di essersi scusato, convinto che la questione fosse chiusa.

per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine 3 /5 Notte bollente: il bacio tra Lucia e Renato Nella Casa, durante la notte, scatta il primo bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Lui si avvicina al letto per darle la buonanotte, i due iniziano a parlare e poi si lasciano andare a baci appassionati. Poco dopo Renato torna nel suo letto, ma Lucia lo raggiunge e continuano a scambiarsi baci sotto le coperte. Raul Dumitras, sdraiato accanto a loro, scherza: "Qualsiasi cosa facciate, non fate rumore".

per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset 4 /5 Selvaggia Lucarelli e il caso cachet: la smentita social L’approdo di Selvaggia Lucarelli come opinionista ha fatto discutere anche per le cifre circolate sul suo presunto compenso. Secondo alcune indiscrezioni "L’opinionista Selvaggia Lucarelli metterebbe in saccoccia 10 mila euro a puntata, per un totale, quindi, di 60 mila euro". La diretta interessata è intervenuta duramente nelle sue storie Instagram: "Oggi Mowmag scrive la solita informazione totalmente falsa (ma sbagliata non di poco, totalmente) sul mio cachet, riuscendo, nel calcolo, a toppare perfino il numero di puntate, che come tutti i colleghi sanno o dovrebbero sapere non sono sei, ma sono due a settimana per 6 settimane tranne l’ultima, per un totale di 11 puntate…". La replica della giornalista che aveva diffuso l’indiscrezione non si è fatta attendere, ribadendo la cifra dei 10 mila euro a puntata e correggendo il totale complessivo.