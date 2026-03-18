Grande Fratello Vip, allarme ascolti: "Già a rischio chiusura". Ma interviene Pier Silvio Berlusconi
La nuova edizione del reality è partita tra dati d’ascolto deludenti, confronti accesi tra concorrenti, racconti personali toccanti e indiscrezioni che stanno facendo discutere. Cosa sappiamo dopo la prima puntata.
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1/5
Ascolti deludenti e rischio chiusura anticipata
Non c’è proprio nulla da fare: il pubblico è da anni che non ne può più di vedere il Grande Fratello in tutte le salse. La versione nip di Simona Ventura è stata un flop colossale. E la versione vip partita su Canale 5 non sembra passarsela meglio: soltanto 2.146.000 spettatori per uno share del 18.4%. Rai1 con la fiction di Lino Guanciale ha fatto meglio. E si trattava solamente della prima puntata, quando in teoria c’è l’effetto curiosità. La prima puntata del GF Vip ha fatto addirittura peggio del debutto di The Couple, che aveva totalizzato 2.234.000 spettatori con il 18.6% di share prima di essere cancellato senza finale a causa degli ascolti troppo bassi. Un precedente che inevitabilmente alimenta il timore di una chiusura anticipata, soprattutto considerando l’ipotesi di un doppio appuntamento settimanale.
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2/5
I consigli di Francesca alla Elia, per non scontrarsi con la Volpe
Nel corso della prima puntata, Antonella Elia ha fatto il suo ingresso nella Casa e si è subito confrontata con Adriana Volpe, alla luce del loro trascorso burrascoso. Antonella ha ribadito di non riuscire a fidarsi della coinquilina, mentre Adriana ha mostrato distacco, delusa da eventi verificatisi nella precedente edizione. Terminata la diretta, Antonella si è confidata con Francesca Manzini, temendo nuovi scontri. Francesca, pur consapevole del rapporto conflittuale, l’ha invitata a non partire prevenuta e a mostrarsi gentile ma distaccata: “Non ti devo dire io come ti devi comportare” ha dichiarato, aggiungendo “Nonostante il conflitto, un po' di benevolenza, un po' di gentilezza”. Antonella però è rimasta ferma sulla sua posizione: “Non ho voglia di essere gentile con lei”. Francesca ha quindi concluso invitandola a non rovinarsi l’esperienza: “Viviamo tutti nello stesso posto, forzati”.
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3/5
GionnyScandal e il racconto della sua storia personale
In giardino, GionnyScandal si è lasciato andare a un racconto profondo insieme a Dario Cassini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario e Marco Berry. “Ho perso quattro genitori”, ha esordito. Nato a Pisticci, è stato abbandonato dai genitori biologici a tre mesi, è cresciuto in orfanotrofio e poi adottato in Brianza. Dopo pochi anni ha perso il padre adottivo ed è cresciuto con la madre e la nonna: “Mi cresceva lei”. A dieci anni ha affrontato la perdita della madre: “Ho iniziato a vivere nel terrore, mi sentivo solo”. Nel 2011 ha iniziato a fare musica per risollevarsi. Nel 2023 ha cercato i genitori biologici e li ha incontrati in Puglia, scoprendo di avere un fratello e una sorella, ma “Non è mai andata bene”. Oggi dice: “La mia famiglia ora è mia cugina che mi vuole bene come una mamma, i miei amici e la mia ragazza”. Marco Berry, commosso, gli ha detto: “Tutto questo è forza. Sei cresciuto nonostante tutto”.
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4/5
L’intervento di Pier Silvio Berlusconi
Sul futuro del programma è intervenuto Pier Silvio Berlusconi, ceo di Mfe, escludendo qualsiasi coinvolgimento dell’azienda nelle indagini: “Abbiamo fatto tutti i controlli che potevamo fare, zero assoluto che coinvolgano parti nostre”. Difendendo la scelta di proseguire il reality, ha spiegato che la decisione è stata presa insieme a Endemol perché “il Grande Fratello è centrale nella storia della tv moderna”. Sui risultati d’ascolto ha ridimensionato le critiche: “Guardando la ricchezza della tv italiana in termini di controprogrammazione, a noi vanno assolutamente bene”. E ha aggiunto: “Un Grande Fratello ci sta, anche senza i numeri di una volta, che non ci sono più”.
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5/5
Ilary Blasi e i rumors sulla gravidanza
Durante la prima puntata del 17 marzo 2026, alcuni spettatori hanno notato un “pancino inaspettato” di Ilary Blasi, alimentando il gossip su una possibile gravidanza con Bastian Muller, con cui ha annunciato il futuro matrimonio. Il debutto si è aperto con un balletto di latino americano con Raimondo Todaro e, intanto al centro studio, l’abito nero della conduttrice avrebbe evidenziato forme più morbide. Sui social sono circolate immagini e clip che hanno acceso le ipotesi, ma al momento si tratta soltanto di indiscrezioni non confermate, ricordando che non porta a nulla fare supposizioni in base al fisico delle persone, che naturalmente è oggetto di oscillazioni più o meno visibili.
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