Paola Caruso contro Antonella Elia Paola Caruso non accetta l’elezione di Antonella Elia a prima finalista e si lascia andare a uno sfogo durissimo. In giardino la definisce una “psicopatica” e un’“animale”, accusandola di essere stata premiata dal pubblico nonostante i suoi comportamenti. La rabbia esplode davanti agli altri concorrenti, tra cui Marco Berry e Renato Biancardi, rimasti spiazzati dalle sue parole.

Caruso perde la pazienza e arrivano le minacce di abbandono La gieffina ha preso molto male la promozione della coinquilina, tanto che poco dopo la diretta ha minacciato di lasciare il gioco, dichiarando di non voler restare nella Casa con Antonella. Nel suo sfogo parla anche di possibili avvocati e querele, accusando la Elia di frasi ritenute offensive durante il reality.

Marco Berry e la condanna a Paola Marco Berry analizza la reazione di Paola e la interpreta come segnale di fragilità emotiva. Secondo lui, il suo attacco verso Antonella deriverebbe da una difficoltà nel gestire la sconfitta e la competizione. In Casa si confronta con altri VIP, ribadendo che la sua è una reazione più emotiva che strategica.

Alessandra Mussolini sotto accusa Nel confronto della “poltrona che scotta”, Alessandra Mussolini finisce nel mirino di diversi concorrenti. Renato Biancardi e Marco Berry la accusano di essere provocatoria e strategica. Lei respinge tutto, parlando di ipocrisia nella Casa e accusando gli altri di creare alleanze contro di lei. Lo scontro si accende anche con critiche a Raimondo Todaro e nuove tensioni nel gruppo.