Grande Fratello Vip, Paola Caruso insulta Antonella Elia e minaccia di querelarla e lasciare la Casa: "Animale!"
Paola Caruso esplode contro Antonella Elia, il brindisi divide la Casa e Alessandra Mussolini finisce al centro delle polemiche. Ecco cosa è successo nelle ultime ore al GF.
Paola Caruso contro Antonella Elia
Paola Caruso non accetta l’elezione di Antonella Elia a prima finalista e si lascia andare a uno sfogo durissimo. In giardino la definisce una “psicopatica” e un’“animale”, accusandola di essere stata premiata dal pubblico nonostante i suoi comportamenti. La rabbia esplode davanti agli altri concorrenti, tra cui Marco Berry e Renato Biancardi, rimasti spiazzati dalle sue parole.
Caruso perde la pazienza e arrivano le minacce di abbandono
La gieffina ha preso molto male la promozione della coinquilina, tanto che poco dopo la diretta ha minacciato di lasciare il gioco, dichiarando di non voler restare nella Casa con Antonella. Nel suo sfogo parla anche di possibili avvocati e querele, accusando la Elia di frasi ritenute offensive durante il reality.
Marco Berry e la condanna a Paola
Marco Berry analizza la reazione di Paola e la interpreta come segnale di fragilità emotiva. Secondo lui, il suo attacco verso Antonella deriverebbe da una difficoltà nel gestire la sconfitta e la competizione. In Casa si confronta con altri VIP, ribadendo che la sua è una reazione più emotiva che strategica.
Alessandra Mussolini sotto accusa
Nel confronto della “poltrona che scotta”, Alessandra Mussolini finisce nel mirino di diversi concorrenti. Renato Biancardi e Marco Berry la accusano di essere provocatoria e strategica. Lei respinge tutto, parlando di ipocrisia nella Casa e accusando gli altri di creare alleanze contro di lei. Lo scontro si accende anche con critiche a Raimondo Todaro e nuove tensioni nel gruppo.
Il brindisi e la Casa divisa
Antonella Elia festeggia la finale tra entusiasmo e ironia, mentre parte del gruppo brinda con lei. Paola, inizialmente contraria, finisce per alzare il bicchiere con sarcasmo, lanciando comunque frecciatine durante la celebrazione. Il clima resta teso, tra applausi e polemiche accennate.
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