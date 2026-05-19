Grande Fratello Vip, il colpo di scena finale: la favorita è Antonella Elia ma i giochi sono ancora aperti. Occhio ad Alessandra Mussolini
Sul fronte pronostici, i bookmaker sembrano avere pochi dubbi: la favorita resta Antonella Elia. Ma attenzione ad Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.
Il conto alla rovescia è terminato: martedì 19 maggio torna in prima serata su Canale 5 la finalissima del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi che, dopo settimane di tensioni, televoti flash e scontri nella Casa, si prepara a incoronare il vincitore dell’edizione 2026.
La semifinale andata in onda venerdì 15 maggio ha completamente ribaltato gli equilibri del gioco. La protagonista assoluta della serata è stata Francesca Manzini, finita al centro di accesi confronti con Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Alla fine, il televoto flash l’ha condannata all’eliminazione definitiva, mentre Adriana Volpe ha conquistato l’ultimo posto disponibile per la finale.
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Si è così delineato il gruppo dei finalisti ufficiali: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. A loro potrebbe aggiungersi un sesto concorrente tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi, ancora in corsa nell’ultimo televoto aperto proprio durante la semifinale.
Sul fronte pronostici, i bookmaker sembrano avere pochi dubbi: la favorita principale resta Antonella Elia. Ma attenzione ad Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, considerate le outsider più credibili per il colpo di scena finale.
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