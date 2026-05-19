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Grande Fratello Vip, finale 19 maggio: vince Alessandra Mussolini, classifica finalisti e la sorpresa in studio per Ilary Blasi

Il riassunto della finale del Grande Fratello Vip su Canale 5: chi ha vinto, eliminazioni e televoto della diretta del 19 maggio 2026

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Grande Fratello Vip
Ufficio Stampa Mediaset/Endemol

Riassunto della finale del Grande Fratello Vip 2026. Si chiude una delle edizioni più discusse nella storia del reality Mediaset con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste. Cosa è successo nell’ultima puntata del 19 maggio 2026 su Canale 5: gli eventi salienti, gli eliminati e il duello finale dopo l’appuntamento di venerdì scorso.

Grande Fratello Vip: cosa è successo nella finale del 19 maggio 2026

Si parte con una coreografia esplosiva con protagonista anche la Blasi e Francesca Manzini. Ilary chiude subito il televoto dopo aver salutato i finalisti: chi continuerà a concorrere ancora per la vittoria tra Raimondo e Renato? Il pubblico ha deciso. A lasciare la Casa è Renato Biancardi, che all’esterno riceve una sorpresa e incontra la sua ex moglie Enrica con la figlia Roberta. I sei finalisti ufficiali sono:

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  • Alessandra
  • Antonella
  • Adriana
  • Lucia
  • Raul
  • Raimondo

La puntata riprende con i televoti flash per decretare il vincitore. Si comincia con Antonella e Alessandra chiamate a scegliere due caselle: quella della Elia è oro, mentre quella della Mussolini è nera. Antonella manda al televoto anche Raul e Ilary Blasi annuncia che sarà necessario fare un altro nome: il televoto diventa così a tre e a scegliere chi aggiungere saranno proprio Alessandra e Raul. La terza concorrente al primo televoto flash è Adriana. Il meno votato verrà eliminato. Il secondo televoto flash vede invece sfidarsi Lucia, Raimondo e Antonella: al termine della votazione resteranno quattro concorrenti che proseguiranno la competizione. Per tutti i Vip arrivano anche delle sorprese dai rispettivi familiari, prima del secondo verdetto della serata.

Grande Fratello Vip 19 maggio 2026: eliminati e chi ha vinto

Raul Dumitras è costretto ad abbandonare la Casa: al televoto contro Alessandra e Adriana, rinuncia così al sogno della vittoria. Ilary Blasi apre poi il televoto per una nuova eliminazione tra Raimondo, Lucia e Antonella. La terza eliminata della serata è proprio Lucia Ilardo. Parte un altro televoto flash: i Vip verranno eliminati progressivamente, dal meno votato fino ad arrivare al vincitore, mentre i voti precedenti verranno via via sommati. Questa volta a uscire è Adriana Volpe, protagonista indiscussa di questa edizione del reality. Ilary Blasi è pronta a eleggere il terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo una sorpresa in studio. Un filmato con i suoi momenti più significativi della sua esperienza, realizzato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che hanno ricordato anche le sue gaffe più memorabili in questi mesi di conduzione. Raimondo Todaro è costretto ad abbandonare la Casa e sfuma anche per lui il sogno della vittoria. L’ordine di uscita dei finalisti prima del verdetto è il seguente:

  • Raul
  • Lucia
  • Adriana
  • Raimondo

Arriva finalmente il momento dell’ultima busta: tra l’entusiasmo sui social e quello del pubblico in studio, a vincere è Alessandra Mussolini.

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