Grande Fratello Vip, finale 19 maggio: vince Alessandra Mussolini, classifica finalisti e la sorpresa in studio per Ilary Blasi Il riassunto della finale del Grande Fratello Vip su Canale 5: chi ha vinto, eliminazioni e televoto della diretta del 19 maggio 2026

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Ufficio Stampa Mediaset/Endemol

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Riassunto della finale del Grande Fratello Vip 2026. Si chiude una delle edizioni più discusse nella storia del reality Mediaset con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste. Cosa è successo nell’ultima puntata del 19 maggio 2026 su Canale 5: gli eventi salienti, gli eliminati e il duello finale dopo l’appuntamento di venerdì scorso.

Grande Fratello Vip: cosa è successo nella finale del 19 maggio 2026

Si parte con una coreografia esplosiva con protagonista anche la Blasi e Francesca Manzini. Ilary chiude subito il televoto dopo aver salutato i finalisti: chi continuerà a concorrere ancora per la vittoria tra Raimondo e Renato? Il pubblico ha deciso. A lasciare la Casa è Renato Biancardi, che all’esterno riceve una sorpresa e incontra la sua ex moglie Enrica con la figlia Roberta. I sei finalisti ufficiali sono:

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Alessandra

Antonella

Adriana

Lucia

Raul

Raimondo

La puntata riprende con i televoti flash per decretare il vincitore. Si comincia con Antonella e Alessandra chiamate a scegliere due caselle: quella della Elia è oro, mentre quella della Mussolini è nera. Antonella manda al televoto anche Raul e Ilary Blasi annuncia che sarà necessario fare un altro nome: il televoto diventa così a tre e a scegliere chi aggiungere saranno proprio Alessandra e Raul. La terza concorrente al primo televoto flash è Adriana. Il meno votato verrà eliminato. Il secondo televoto flash vede invece sfidarsi Lucia, Raimondo e Antonella: al termine della votazione resteranno quattro concorrenti che proseguiranno la competizione. Per tutti i Vip arrivano anche delle sorprese dai rispettivi familiari, prima del secondo verdetto della serata.

Grande Fratello Vip 19 maggio 2026: eliminati e chi ha vinto

Raul Dumitras è costretto ad abbandonare la Casa: al televoto contro Alessandra e Adriana, rinuncia così al sogno della vittoria. Ilary Blasi apre poi il televoto per una nuova eliminazione tra Raimondo, Lucia e Antonella. La terza eliminata della serata è proprio Lucia Ilardo. Parte un altro televoto flash: i Vip verranno eliminati progressivamente, dal meno votato fino ad arrivare al vincitore, mentre i voti precedenti verranno via via sommati. Questa volta a uscire è Adriana Volpe, protagonista indiscussa di questa edizione del reality. Ilary Blasi è pronta a eleggere il terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo una sorpresa in studio. Un filmato con i suoi momenti più significativi della sua esperienza, realizzato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che hanno ricordato anche le sue gaffe più memorabili in questi mesi di conduzione. Raimondo Todaro è costretto ad abbandonare la Casa e sfuma anche per lui il sogno della vittoria. L’ordine di uscita dei finalisti prima del verdetto è il seguente:

Raul

Lucia

Adriana

Raimondo

Arriva finalmente il momento dell’ultima busta: tra l’entusiasmo sui social e quello del pubblico in studio, a vincere è Alessandra Mussolini.

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