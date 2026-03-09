Grande Fratello Vip, il cast è (finalmente) ufficiale: da Todaro a Paola Caruso, chi sono i 16 concorrenti di Ilary Blasi Da Paola Caruso a Raimondo Todaro, il Gf Vip svela il suo cast. Ecco la lista completa, data d’inizio e durata del reality di Canale 5.

La macchina del Grande Fratello Vip è pronta a rimettersi in moto. Nella giornata di oggi i profili social ufficiali del programma hanno svelato il cast completo della nuova edizione del reality, che a breve tornerà in prima serata su Canale 5. Sedici concorrenti sono pronti a varcare la celebre Porta Rossa e a iniziare l’avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, chiamata a guidare la nuova fase del programma dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini, travolto negli ultimi mesi da una pesante bufera mediatica e giudiziaria che ha inevitabilmente interessato anche l’immagine del reality. Accanto alla conduttrice, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Per la Blasi si tratta di una sfida importante. La conduttrice romana è infatti reduce da una stagione televisiva complicata: nella primavera 2025 aveva guidato il reality The Couple, sempre su Canale 5, un progetto che però non ha incontrato il favore del pubblico ed è stato cancellato in corsa dopo ascolti molto deludenti. Anche il marchio del Grande Fratello arriva da mesi non semplici. Oltre al caso Signorini, il reality lo scorso autunno – da settembre a dicembre 2025 – è andato in onda con l’edizione "Nip" condotta da Simona Ventura che ha rimediato ascolti molto bassi. In questo contesto la nuova edizione Vip assume un valore particolare: l’obiettivo di Mediaset è rilanciare uno dei brand più storici della televisione italiana. Proprio per questo il ‘Biscione’ ha deciso di allestire un cast di primo livello. Ecco chi ci sarà..

Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale

Tra i sedici concorrenti annunciati spiccano diversi nomi molto noti al pubblico televisivo, segno di una linea editoriale che sembra voler riportare nella Casa personaggi già affermati a capaci di attrare l’attenzione del pubblico in Tv e sui social. Tra i protagonisti più attesi del Gf Vip 2026 figurano Alessandra Mussolini, la conduttrice Adriana Volpe, la showgirl Antonella Elia e il ballerino Raimondo Todaro, volti molto conosciuti che potrebbero portare dinamiche interessanti all’interno del reality ma, soprattutto, quell’hipe necessario a dar decollare gli ascolti del programma. Accanto a loro ci saranno anche personaggi provenienti dal mondo della comicità, della musica e dei social, in un mix pensato per creare un cast variegato e capace di intercettare pubblici diversi. Una scelta che segna in parte una rottura rispetto ad alcune edizioni recenti del programma, spesso dominate da influencer o aspiranti personaggi televisivi poco noti al grande pubblico.

Per Ilary Blasi la missione è chiara: riportare il Grande Fratello Vip al centro della scena televisiva e recuperare la fiducia del pubblico dopo le polemiche degli ultimi mesi e gli ultimi risultati deludenti in termini di ascolti.

Concorrenti GF Vip 2026: chi sono e cosa fanno

Ecco, nel dettaglio, chi sono e cosa fanno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026:

Alessandra Mussolini: Ex politica e volto televisivo molto noto, negli ultimi anni è apparsa spesso in programmi di intrattenimento e talk show. La sua presenza rappresenta una delle novità più sorprendenti di questa edizione.

Ex politica e volto televisivo molto noto, negli ultimi anni è apparsa spesso in programmi di intrattenimento e talk show. La sua presenza rappresenta una delle novità più sorprendenti di questa edizione. Adriana Volpe: Conduttrice televisiva con una lunga carriera alle spalle. Ha già partecipato al Grande Fratello in passato come concorrente e successivamente come opinionista.

Conduttrice televisiva con una lunga carriera alle spalle. Ha già partecipato al Grande Fratello in passato come concorrente e successivamente come opinionista. Antonella Elia: Showgirl e protagonista di molti programmi cult degli anni Novanta e Duemila. È conosciuta per il suo carattere diretto e per le dinamiche televisive spesso accese. Recentemente ha fatto notizia a causa del matrimonio saltato all’ultimo minuto con l’ex fidanzato Pietro Delle Piane

Blu Barbara Prezia: Modella e musicista, diventata nota al grande pubblico dopo la partecipazione al reality adventure Pechino Express .

Modella e musicista, diventata nota al grande pubblico dopo la partecipazione al reality adventure Dario Cassini: Attore e cabarettista con numerose esperienze televisive e teatrali. Porta nel cast una componente ironica e legata alla comicità.

Attore e cabarettista con numerose esperienze televisive e teatrali. Porta nel cast una componente ironica e legata alla comicità. Francesca Manzini: Imitatrice e conduttrice radiofonica molto apprezzata dal pubblico. Le sue parodie di personaggi famosi l’hanno resa popolare negli ultimi anni. A più riprese è stata anche conduttrice di Striscia la Notizia.

Imitatrice e conduttrice radiofonica molto apprezzata dal pubblico. Le sue parodie di personaggi famosi l’hanno resa popolare negli ultimi anni. A più riprese è stata anche conduttrice di Striscia la Notizia. GionnyScandal: Rapper e produttore discografico seguito soprattutto dal pubblico giovane, con milioni di ascolti sulle piattaforme musicali.

Rapper e produttore discografico seguito soprattutto dal pubblico giovane, con milioni di ascolti sulle piattaforme musicali. Giovanni Calvario: Imprenditore romano noto al pubblico dei reality per la partecipazione alla versione italiana di Love Is Blind .

Imprenditore romano noto al pubblico dei reality per la partecipazione alla versione italiana di Ibiza Altea: Modella italo-americana che si è fatta conoscere partecipando al dating show Too Hot To Handle nella versione italiana. Lo scorso anno doveva prendere parte all’Isola dei Famosi, ma il suo ingresso nel cast è saltato all’ultimo minuto.

Modella italo-americana che si è fatta conoscere partecipando al dating show Lucia Ilardo: Personaggio televisivo emerso nel reality dei sentimenti Temptation Island , dove aveva attirato molta attenzione del pubblico a causa dei tira-e-molla con l’ex Rosario.

Personaggio televisivo emerso nel reality dei sentimenti Marco Berry: Illusionista e conduttore televisivo, noto soprattutto per il suo ruolo di inviato nello storico programma Le Iene .

Nicolò Brigante: Imprenditore siciliano diventato popolare grazie all’esperienza da tronista nel dating show Uomini e Donne .

Imprenditore siciliano diventato popolare grazie all’esperienza da tronista nel dating show Paola Caruso: Showgirl molto conosciuta dal pubblico televisivo, diventata celebre come "Bonas" nel quiz Avanti un altro! . Ha partecipato anche a reality come L’Isola dei Famosi (2016) e Pechino Express (2018), diventando un volto noto della TV.

Showgirl molto conosciuta dal pubblico televisivo, diventata celebre come "Bonas" nel quiz Raul Dumitras: Volto televisivo emerso anche lui nel reality Temptation Island , dove ha partecipato come protagonista di una delle coppie più discusse.

Volto televisivo emerso anche lui nel reality Raimondo Todaro: Ballerino e coreografo tra i più noti della televisione italiana, per anni protagonistasu Rai 1 di Ballando con le stelle e poi insegnante ad Amici di Maria De Filippi . E’ noto anche per essere stato il compagno di Francesca Tocca, da cui si è separato pochi mesi fa.

Ballerino e coreografo tra i più noti della televisione italiana, per anni protagonistasu Rai 1 di Renato Biancardi: Cantante e content creator molto seguito sui social, dove ha costruito una vasta community di fan.

Grande Fratello Vip: quando inizia, quante puntate, quanto dura e quando finisce

La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. A differenza delle stagioni precedenti, però, il reality dovrebbe avere una durata molto più breve. Secondo le prime indicazioni, infatti, il programma dovrebbe andare in onda per circa sei settimane, un periodo decisamente inferiore rispetto alle ultime edizioni del GF Vip di Alfonso Signorini che si erano protratte per oltre sei mesi, dalla fine di settembre fino alla primavera inoltrata. Una scelta, queste, che potrebbe rendere il ritmo del reality più serrato e concentrato, con l’obiettivo di evitare le lunghe maratone televisive che negli ultimi anni avevano finito per logorare il format.

