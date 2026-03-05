Grande Fratello Vip, il cast (quasi) completo: 5 stelle e mille dubbi. La lista dei concorrenti Il reality show si Ilary Blasi continua a prendere forma in vista del debutto del prossimo 17 marzo: tutti gli ultimi rumor, nomi anche dalla lista di Signorini

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si avvicina la data del debutto del Grande Fratello VIP. Il reality show di Canale 5 – che vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione dopo lo scoppio del caso Signorini-Corona – inizierà ufficialmente il prossimo 17 marzo e c’è ovviamente tantissima curiosità per quello che sarà il cast dell’edizione del ‘rilancio’. Con l’arrivo di Selvaggia Lucarelli come opinionista (al fianco di Cesara Buonamici) Mediaset ha dimostrato di volere fare le cose in grande, ma chi saranno i concorrenti? I rumor continuano a inseguirsi e tra i nomi più gettonati non mancano i ‘big’. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP, il cast: da Antonella Elia a Raimondo Todaro, chi entra nella casa

In un mese a dir poco affollato nei palinsesti, la nuova edizione del Grande Fratello VIP partirà il prossimo 17 marzo e – come anticipato – sarà chiamata a un compito difficilissimo: fare ‘dimenticare’ il caso Signorini-Corona che ha portato all’addio del conduttore da un lato, riscattare il flop dell’ultima edizione dello scorso anno dall’altro. Al timone, come annunciato da tempo, tornerà Ilary Blasi: al suo fianco, in studio, ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nelle vesti di opinioniste. Ma chi sarà nella casa? È inutile dire che – dopo il ‘colpo’ Lucarelli – gran parte della qualità del reality show dipenderà dai concorrenti. La volontà è quella di tornare ai ‘vipponi’ veri e propri, come testimonierebbero le ultime indiscrezioni. Per il GF Vip si parla infatti di cinque stelle: Adriana Volpe, che ritroverebbe la sua ‘nemica’ storica Antonella Elia, oltre a Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro. Quest’ultimo ed Elia, in particolare, sarebbero stati presenti anche sulla lista presentata da Alfonso Signorini prima dello scoppio del presunto scandalo sul sistema dei casting.

Gli ultimi rumor: chi vedremo al GF Vip 2026

Se da un lato, dunque, si starebbe delineando un cast stellare in vista dell’esordio del Grande Fratello VIP, dall’altro non mancano i dubbi. Al fianco dei sopracitati ‘big’ non mancheranno vip in rampa di lancio o ‘gregari’, ma al momento – nonostante circolino moltissimi nomi – non ci sono certezze. Tra i più gettonati c’è quello di Ibiza Altea, ma si parla anche di Barbara Prezia, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Marco Berri, Nicolò Brigante e Dario Cassini. Salgono anche le quotazioni di Giovanni Calvario, protagonista della versione italiana di Love is Blind su Netflix, e soprattutto di Renato Biancardi, visto a Ex on the Beach.

