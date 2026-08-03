Grande Fratello, il cast si sblocca: Giulia Provvedi prima concorrente, c’è anche un tronista (ma sfuma l’ex prete star) Stando agli ultimi rumor la cantante sarebbe pronta a tornare nella casa più spiata d’Italia: in arrivo anche Lorenzo Riccardi: Alberto Ravagnani a Ballando

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Manca sempre meno al Grande Fratello VIP e i rumor sul cast sono sempre di più. A poche settimane dal via della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, infatti, circolano i primi nomi dei concorrenti che varcheranno l’iconica porta rossa per entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra questi figura anche quello di Giulia Provvedi, ma non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Grande Fratello VIP prende forma: Giulia Provvedi rompe il ghiaccio, Lorenzo Riccardi a un passo

Dopo settimane di indiscrezioni e trattative sottotraccia, il cast della nuova edizione del Grande Fratello inizia finalmente a delinearsi. Il primo nome che sarebbe ormai definito è quello di Giulia Provvedi, pronta a varcare nuovamente la celebre porta rossa dopo l’esperienza vissuta nel 2018 insieme alla sorella Silvia. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, secondo cui la cantante avrebbe già raggiunto l’accordo per prendere parte al reality di Canale 5, al via a settembre con la conduzione di Ilary Blasi. Per Giulia si tratterebbe di un ritorno in un programma che le regalò grande popolarità e che potrebbe rappresentare una nuova occasione per raccontare il percorso personale e professionale degli ultimi anni. Dal 2022, infatti, vive una relazione con il procuratore sportivo Andrea Riso, una storia d’amore sempre tenuta lontana dai riflettori. Giulia, tuttavia, potrebbe non essere l’unico volto noto già vicino alla firma. Nelle ultime ore, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che anche Lorenzo Riccardi, storico protagonista di Uomini e Donne, sarebbe "vicinissimo alla firma". L’ex tronista, diventato uno dei personaggi più amati del dating show di Maria De Filippi, manca dalla televisione da tempo e il suo eventuale ingresso nella Casa rappresenterebbe uno dei colpi più interessanti di questa edizione. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma i movimenti attorno al cast sembrano essersi intensificati e nelle prossime settimane potrebbero arrivare i primi annunci.

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Ravagnani si allontana dal GF Vip: l’ex sacerdote verso Ballando con le Stelle

Tra i nomi circolati nelle scorse settimane per il Grande Fratello VIP figurava anche quello di Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote e volto social che, dopo aver lasciato il ministero, è diventato uno dei personaggi più chiacchierati dell’ultimo anno. La sua presenza nella Casa sembrava una possibilità concreta, ma gli ultimi retroscena rivelati dal settimanale Chi raccontano uno scenario diverso. Ravagnani sarebbe ora in trattativa con Ballando con le Stelle, pronto a essere arruolato da Milly Carlucci nel cast della prossima edizione, aggiungendosi così a nomi già circolato come Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi e Alessandro Matri.

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