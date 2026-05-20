Il Grande Fratello Vip e il caso degli ascolti TV ‘spariti’ in finale, parla il regista: “Cosa avete visto” I dati Auditel di ieri sera non sono usciti in mattinata, per colpa di un errore tecnico in via di risoluzione. Ma intanto in casa Mediaset trapela soddisfazione.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il mistero ha tenuto banco per qualche ora. Poi la verità sugli ascolti tv della finalissima del Grande Fratello Vip, che ieri sera ha incoronato Alessandra Mussolini, è emersa attraverso i social. Un errore tecnico avrebbe ritardato l’uscita dei dati Auditel, che peraltro al momento sono ancora attesi. A rivelarlo per primo è stato Davide Maggio, esperto del settore. Mentre poco dopo è arrivato il commento a caldo del regista del GF, Alessio Pollacci, che ha sottolineato il successo dell’edizione a prescindere da quanto diranno, alla fine, i numeri ufficiali. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Grande Fratello Vip, la verità sugli ascolti tv e il commento del regista

"A causa di un inconveniente tecnico in fase di risoluzione, il rilascio dei Dati Auditel avverrà nel tardo pomeriggio". Così Davide Maggio ha rivelato su X l’inghippo alla base del mancato rilascio dei numeri di ieri sera. C’era infatti grande attesa per capire quanto la finalissima del Grande Fratello Vip fosse riuscita a racimolare, ma i fan e gli esperti del settore sono rimasti (almeno finora) a bocca asciutta.

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L’errore tecnico è stato commentato en passant anche da uno dei protagonisti ‘indiretti’ del reality di quest’anno (e non solo). Alessio Pollacci, storico regista del GF e di quest’ultima edizione in particolare, ha scritto sul suo profilo X: "A maggior ragione, visto il ritardo dei dati Auditel, ripetete con me: ‘Non giudicate IN QUANTI hanno visto il #gfvip, ma giudicate COSA avete visto’. Grazie per il calore e la partecipazione, personalmente mi sono molto divertito".

Il successo del GF Vip (nonostante il caso Signorini)

In effetti, anche senza conoscere i dati Auditel, il quadro che emerge per l’edizione appena conclusa è rincuorante. Il Grande Fratello Vip se l’è cavata niente male, a dispetto delle vicende che pochi mesi prima dell’inizio della diretta avevano travolto l’ex conduttore del reality Alfonso Signorini. Voltata pagina in fretta, Mediaset ha saputo mettere in piedi un cast di tutto rispetto, che ha visto primeggiare tanto la Mussolini quanto una scatenata Antonella Elia. Lo stesso Pollacci, in risposta al commento di un follower, ha sottolineato quella che dev’essere una soddisfazione diffusa: "Ovvio che un bel dato farebbe piacere, ma siamo molto soddisfatti di ciò che è andato in onda. Tutto qua".

Resta quindi il sapore di un’operazione che tutto sommato ha funzionato. Non sarà più il GF delle origini, e dopotutto certi format di tv-realtà risultano ormai superati. Ma almeno questa edizione ha fatto la sua figura. Potrebbe essere un punto di (ri)partenza, chissà. Senza dubbio Pier Silvio Berlusconi avrà di che riflettere.

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