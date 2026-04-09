Grande Fratello Vip, Carmen Russo ad un passo dall'ingresso in Casa, ma Enzo Paolo Turchi la frena: "Pronto a supplicarla" Tra il possibile ingresso al Grande Fratello Vip e la delicata fase post-operatoria del marito, la showgirl si trova davanti a una scelta che intreccia carriera e vita privata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’indiscrezione è rimbalzata con forza nelle ultime ore: Carmen Russo sarebbe in trattativa per entrare nelle prossime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio mentre Enzo Paolo Turchi si prepara ad affrontare un’operazione importante e un periodo di convalescenza che lo vedrà inevitabilmente più fragile e bisognoso della presenza della moglie.

Grande Fratello Vip, l’indiscrezione sull’ingresso di Carmen Russo

A far esplodere il caso è stata una rivelazione arrivata durante Storie al Bivio Weekend proprio da Monica Setta, che ha parlato apertamente nella scorsa puntata di nuovi possibili ingressi nel reality condotto su Canale 5. Tra questi, quello di Carmen Russo ha immediatamente catalizzato l’attenzione, perché non si tratterebbe di una semplice comparsata come avvenuto nell’edizione del marito, ma di un ritorno capace di incidere sugli equilibri di un’edizione breve ma particolarmente movimentata. Carmen Russo conosce bene le dinamiche del Grande Fratello Vip: ha già vissuto l’esperienza della Casa e sa perfettamente quanto possa essere determinante un ingresso a stagione inoltrata, anche perché la chiusura sarebbe prevista nelle prime settimane di maggio. La showgirl, almeno per ora, non ha confermato ufficialmente la sua partecipazione, ma nemmeno ha smentito. Una posizione che lascia spazio a ogni scenario e che alimenta l’attesa di una decisione definitiva.

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L’operazione di Enzo Paolo e il possibile appello in tv

Il quadro, però, si complica sul piano personale, stando a quanto fatto trapelare da Fanpage. Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico importante e affrontare una fase di recupero che richiederà tempo e assistenza. Ed è proprio qui che la vicenda assume contorni ben più delicati rispetto a una normale trattativa televisiva. Enzo Paolo Turchi sarebbe pronto a intervenire pubblicamente per chiedere alla moglie di non entrare nella Casa, proprio nel salotto di Storie al Bivio Weekend, dove sarà infatti ospite nella prossima puntata dell’11 aprile. Non tanto per polemica, ma solo per una richiesta legata alla necessità di averla accanto durante la convalescenza: "Quasi una supplica pubblica affinché Carmen Russo rinunci all’avventura nella Casa", si legge su Fanpage.

Tra GF Vip e responsabilità familiari

La situazione mette Carmen Russo davanti a un bivio evidente. Da una parte, la possibilità di tornare protagonista nel Grande Fratello Vip, in un’edizione compatta ma tutt’altro che tranquilla; dall’altra, la responsabilità di essere presente in un momento cruciale per la salute del marito. Non è la prima volta che il mondo dello spettacolo si intreccia con questioni personali così delicate, ma in questo caso la coincidenza temporale rende tutto più complesso. L’eventuale ingresso di Carmen Russo nella Casa avverrebbe proprio mentre Enzo Paolo Turchi si troverebbe nella fase più delicata del recupero.

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