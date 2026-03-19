Grande Fratello Vip, è subito caos: un big verso il ritiro e il regista prevede un secondo flop. Cosa succede La nuova edizione del reality è appena iniziata ma le prime preoccupazioni iniziano già a farsi sentire: il debutto molto tiepido non migliora la situazione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La prima puntata del Grande Fratello Vip ha dato ufficialmente il via a questa nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Domani sera, venerdì 19 marzo 2026, andrà in onda la seconda puntata e le prime preoccupazioni iniziano già a farsi sentire. Da un lato, in casa sono scoppiate le prime tensioni e un big starebbe già ipotizzando di ritirarsi dal gioco. Dall’altro lato, la nuova edizione del GF non è stata accolta in maniera particolarmente calorosa e soddisfacente dal punto divista degli ascolti, tanto che lo stesso regista avrebbe espresso un po’ di apprensione per quello che sarà il futuro del reality: vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Grande Fratello Vip, GionnyScandal verso il ritiro

Ebbene sì, il Grande Fratello Vip è appena iniziato ma in Casa c’è già chi sta valutando la possibilità di lasciare il gioco. Parliamo di GionnyScandal, rapper, cantante e produttore discografico classe 1991. Nelle ultime ore Gionny avrebbe raccontato agli altri inquilini di provare forte disagio nel contesto nel quale si trovano, facendo dunque molta fatica a rimanere chiuso nella Casa in convivenza forzata. Una situazione che gli starebbe creando grande angoscia.

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Dopo questa rivelazione, il gieffino è stato chiamato in confessionale, probabilmente per permettergli di esprimere a pieno le sue preoccupazioni tentando di fargli cambiare idea sul possibile ritiro. Gli altri inquilini, e in particolare Raimondo Todaro e Francesca Manzini, si sono detti subito molto dispiaciuti all’idea che Gionny possa decidere di abbandonare il gioco, riuscendo tuttavia a comprendere le sue difficoltà e il suo dolore. Sicuramente nella puntata di domani scopriremo qualcosa in più sulle intenzioni del concorrente.

GF Vip, il regista prevede un secondo flop: cosa succede

La prima puntata del Grande Fratello Vip è stata accolta con ascolti tiepidi, registrando 2.146.000 telespettatori e il 18,4% di share. Un risultato indubbiamente più basso rispetto alle aspettative iniziali, che ha portato lo stesso regista Alessio Pollacci a dire la sua attraverso i social, senza nascondere un po’ di preoccupazione per le sorti del programma.

"Mi permetto di dire qualcosa riguardo al Grande Fratello Vip. L’ascolto per un kick off non è molto alto, ma leggere l’entusiasmo di tantissimi a cui la puntata è piaciuta mi rende felice per il grande lavoro fatto nel cercare di cambiare in qualche modo il linguaggio di un reality storico – ha scritto il regista su X – […] Soffriamo più di altri l’esposizione continua del programma. Dal mio lato dico a chi ci guarda di giudicare ciò che vede non di giudicare in quanti ci hanno visto. La nostra intenzione è cercare di riportare più pubblico possibile a ridere ed emozionarsi con noi. […] Il Grande Fratello muove una moltitudine di dati molto più ampia del rilevamento auditel che ad oggi è uno strumento un po’ vetusto. Detto ciò rispetto il dato oggettivamente poco gratificante".

Rimane ora da chiedersi come andrà la seconda puntata di domani sera, i cui dati di ascolto potrebbero addirittura rivelarsi peggiori rispetto alla prima per il confronto diretto con The Voice Generation su Rai 1. Non rimane che attendere e scoprire cosa accadrà.

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