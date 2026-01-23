Grande Fratello Vip, Mediaset cancella tutto: edizione 2026 sospesa dopo la bufera Signorini-Corona La bufera giudiziaria tra Signorini e Corona costringe Mediaset a rivedere i piani sul GF Vip: trattative ferme, l'edizione 2026 del reality verso lo stop.

Il futuro del Grande Fratello Vip si ferma prima ancora di cominciare.

L’edizione prevista per il 2026, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo marzo, sarebbe stata congelata da Mediaset. Una decisione drastica, maturata sullo sfondo di un intricato braccio di ferro giudiziario che vede contrapposti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini e che sta avendo ripercussioni dirette sull’azienda milanese.

Grande Fratello Vip, cancellata l’edizione 2026: il retroscena

Alla base della scelta di Mediaset di fermare il Grande Fratello Vip, secondo una indiscrezione lanciata da Fanpage, ci sarebbe l’escalation dello scontro giudiziario tra Signorini e Corona. Quest’ultimo, attraverso il suo format online Falsissimo, ha accusato il conduttore del reality di aver messo in piedi un presunto sistema opaco per la selezione dei concorrenti.

Con procedimenti giudiziari destinati a protrarsi a lungo e un’immagine del programma sempre più compromessa, i vertici dell’emittente avrebbero scelto la strada della prudenza: nessuna cancellazione ufficiale, ma nemmeno un semplice rinvio. Nei fatti, il Grande Fratello Vip 2026 rischia seriamente di non vedere mai la luce, a differenza di quanto ipotizzato fino a pochi giorni fa.

Trattative congelate con Ilary Blasi

Mediaset avrebbe quindi deciso di fermare in corsa il progetto GF Vip 2026, evitando di lanciare una nuova stagione sotto il peso di controversie legali e accuse mediatiche costanti. Una scelta che mette in pausa, almeno per quest’anno, uno dei format più longevi e discussi della televisione italiana.

Nelle scorse settimane il reality sembrava destinato a partire con la conduzione di Ilary Blasi. Si era parlato anche di un possibile coinvolgimento di Michelle Hunziker come co-conduttrice e di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista lautamente pagata (anche se quest’ultima ha smentito seccamente l’indiscrezione). Gli spifferi che provengono da Cologno Monzese, invece, parlano ora di un vero e proprio "congelamento" di tutte le trattative in corso: dalla conduzione fino alla selezione di opinionisti e concorrenti.

Mediaset rinuncia a Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi

In realtà, il futuro del Grande Fratello Vip appariva in bilico già prima dell’esplosione del caso Signorini. A pesare è stata anche la deludente edizione NIP condotta da Simona Ventura, che ha registrato ascolti particolarmente bassi nel corso dei tre mesi di messa in onda (da settembre a dicembre 2025). Inoltre, anche le precedenti edizioni VIP guidate da Alfonso Signorini mostravano da tempo un evidente trend di flessione e un costante aumento delle polemiche causate da scelte autoriali discutibili.

Il vero limite del programma è stato quello di non essere riuscito a rinnovarsi dopo i successi del passato né a individuare una nuova chiave narrativa capace di intercettare il pubblico, finendo per riproporre anno dopo anno dinamiche identiche – e spesso poco credibili – semplicemente con protagonisti diversi. Queste criticità, sommate alla bufera sollevata da Corona sui meccanismi della trasmissione, avrebbero spinto Mediaset a mettere in pausa, almeno per una stagione, uno dei pilastri della propria offerta di intrattenimento. La svolta editoriale del Biscione coinvolgerà probabilmente anche L’Isola dei Famosi. L’altro reality di punta di Canale 5, anch’esso reduce da una stagione fallimentare in materia di ascolti, potrebbe subire lo stesso destino del Grande Fratello Vip e fermarsi almeno per un’edizione.

