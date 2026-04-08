Grande Fratello Vip, cambia la data della finale: Ilary Blasi perde la doppia puntata (ma festeggia). Il nuovo calendario Cambiamenti in vista per questa edizione del GFVip: i concorrenti rimarranno in casa più del previsto e molto presto arriveranno nuovi Vip.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Per settimane il futuro del Grande Fratello Vip è rimasto incerto, con l’ipotesi che potesse fare la fine di altri programmi dal rendimento deludente andando verso la tanto temuta chiusura anticipata. Ma Mediaset, che ha già dimostrato molte volte di saper sorprendere i suoi spettatori, ha deciso di ribaltare completamente le aspettative allungando il reality di Canale 5 e spostando la finale a inizio maggio. Una notizia che cambia le carte in tavola e che permette a Ilary Blasi di tirare un bel sospiro di sollievo. Ma ancora non è tutto, perché nella Casa più spiata d’Italia molto presto assisteremo anche a due grandi ritorni: scopriamo di più.

Grande Fratello Vip, cambia la data della finale (e salta il doppio appuntamento)

Ebbene sì, secondo quanto riportato dal portale SuperGuidaTv, Mediaset avrebbe deciso di prolungare il Grande Fratello Vip fino a martedì 5 maggio, spostando in avanti la data della finale. Un cambio di rotta totale rispetto alle voci che circolavano in merito a una possibile chiusura anticipata. Questo prolungamento, però, porterà con sé anche una modifica importante nella programmazione: la puntata del GFVip di venerdì 17 aprile sarà l’ultima del doppio appuntamento settimanale al quale siamo stati abituati fino ad ora. A partire dalla settimana successiva, infatti, il GF Vip tornerà a una sola puntata a settimana: mercoledì 22 aprile, poi martedì 28 aprile e infine la finale del 5 maggio.

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Secondo le indiscrezioni, Mediaset avrebbe preso queste ultime decisioni a fronte di un crescente interesse registrato sui social. E per Ilary Blasi questa non può che essere una grande vittoria, considerando soprattutto che, in caso di chiusura anticipata, per la conduttrice romana sarebbe stato il secondo reality chiuso anzitempo dopo il flop di The Couple, un precedente che avrebbe pesato non poco sulla sua reputazione televisiva. Il fatto che Mediaset abbia scelto di allungare il programma rappresenta invece un atto di fiducia nei suoi confronti, un segnale che la rete crede ancora nel format e nella sua conduttrice.

GF Vip 2026, in arrivo due nuove concorrenti: chi sono

E ancora non è tutto, perché per dare nuova linfa alle dinamiche della Casa e rilanciare l’interesse del pubblico, gli autori starebbero lavorando a due nuovi ingressi. A rivelare l’indiscrezione è stata Monica Setta, anticipando che tra i nomi contattati per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip vi sarebbero quelli di Carmen Russo e Valeria Marini. Al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ma nessuna delle due showgirl ha smentito l’ipotesi.

Entrambe hanno già partecipato al Grande Fratello in edizioni passate: Carmen Russo nel 2017 e nel 2022, e Valerina Marini nel 2016, diventando celebre per la lite sullo scolapasta con Elenoire Casalegno. Insomma, per il GF potrebbe dunque trattarsi del cosiddetto ‘usato sicuro’, già più volte sperimentato all’interno del reality. Due nomi iconici, già amati (e discussi) dal pubblico, potrebbero essere esattamente la scossa di cui il programma ha bisogno per arrivare nel migliore dei modi alla finale del 5 maggio.

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