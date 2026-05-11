Grande Fratello Vip, il bacio tra Francesca e Raul fa scoppiare il caos. Elia e Mussolini unite: “Ci hai rotto”. Ma la Manzini non voleva farlo L’imitatrice si è giustificata sostenendo di essere stata ubriaca, ma l’episodio ha generato un confronto furioso nella casa: le ‘nemiche’ si alleano

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si fa sempre più pesante l’aria nella casa del Grande Fratello VIP. A poco più di una settimana dalla finalissima, infatti, non si placano le tensioni. A contrario delle ultime edizioni – quando i giorni finali scorrevano nella pressoché totale tranquillità – quest’anno il reality show di Canale 5 continua a regalare ‘scintille’ tra i coinquilini. A scatenare il caos, ancora una volta, è Francesca Manzini. Il bacio con Raul Dumitras (e soprattutto quanto accaduto dopo) ha infatti generato una furiosa lite con Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP 2026, il bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras

A poco più di una settimana dalla finale del prossimo 19 maggio, ieri sera al Grande Fratello VIP è stata organizzata una festa a tema swing per dimenticare le tensioni e godersi una serata all’insegna della musica tra i coinquilini. Nella casa più spiata d’Italia sono rimasti 8 concorrenti, ma le ruggini sembrano non avere fine; anche il party di ieri, infatti, è finito in un putiferio. Il motivo? Visibilmente alterata dall’alcol, Francesca Manzini ha improvvisato uno spogliarello nel confessionale con Raul Dumitras e il tutto si è concluso con un bacio. Un episodio tra lo scherzoso e il malizioso che ha generato il caos al GF Vip. L’imitatrice aveva infatti chiesto ai compagni d’avventura di non parlare di quanto successo: "Non voglio che fuori la cosa venga travisata. Era successo in confessionale e non sarebbe uscito se non aveste parlato (…) Mi ha baciato Raul! Mi è saltato addosso, mi ha tolto la mano e mi ha dato il bacio".

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Il confronto (durissimo): Antonella Elia e Alessandra Mussolini si ‘alleano’

La ‘richiesta’ di Francesca Manzini – come detto – ha fatto scoppiare una lite furiosa al Grande Fratello VIP. "Ma tu non stai bene, lo fai passare malissimo. Vuoi eliminare Raul? Tu fai passare che è stata una violenza. Lo metti alla gogna! Tu non puoi dire che ti ha baciata a forza, è grave" si è sfogata duramente Alessandra Mussolini. Anche l’altra finalista, Antonella Elia, si è schierata contro l’imitatrice: "Fai le cose e poi noi non possiamo parlarne (…) Ti devi vergognare. Hai fatto andare via Marco, è colpa tua se è uscito. Sei un’isterica che mette la gente nei guai. Tu accusi gli altri e causi problemi. Per te è tutto un trauma (…) Non possiamo parlare di tua sorella, del bacio con Raul. Sono tutte cose che dici e fai tu". L’episodio ha di fatto unito anche due ‘rivali’ come Mussolini ed Elia; Manzini ha poi chiarito: "Ho solo detto che è stato irrispettoso il fatto che voi abbiate parlato del bacio dopo che io avevo detto di non farlo. Non ho mai detto che il bacio è stato irrispettoso e non ho accusato Raul di violenza".

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