Grande Fratello Vip, la mossa degli autori (in allarme): “Li hanno convocati”. I numeri impietosi A meno di un mese dalla partenza del "Gf Vip 2026" il riscontro del pubblico è tutt'altro che incoraggiante, c'è chi ipotizza un intervento dall'alto per provare a cambiare la rotta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

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E trascorso poco meno di un mese dalla partenza del "Grande Fratello Vip", ma il bilancio almeno per ora non può essere considerato negativo. Mediaset aveva deciso di puntare sul format già dall’inizio di questa Tv, spinta dal buon riscontro ottenuto nella scorsa primavera, facendo leva anche sul detto "Squadra che vince non si cambia", ma le scelte del pubblico sembrano dirottarsi su altro praticamente puntata dopo puntata. La noia sembra davvero prevalere, per questo servirebbe un intervento al più presto prima di arrivare al tracollo.

Il "Grande Fratello Vip" non piace più": Mediaset prova a correre ai ripari

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Mediaset ha puntato forte sul "Grande Fratello Vip", ormai da anni un elemento imprescindibile per il palinsesto, ma il pubblico sembra essere saturo e interessato ad altro. Il sodalizio che unisce Ilary Blasi a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli sembra avere infatti già perso smalto. Pensare a una chiusura anticipata sembra da escludere, ma sicuramente qualcosa è necessario fare. Anzi, secondo l’influencer Deianira Marzano ci sarebbe già stato un intervento dall’alto per smuovere i concorrenti e invitarli a rendere le dinamiche meno piatte. Al di là di confronti, spesso anche inconsistenti, non c’è infatti molto altro da raccontare.

"Pare che nel confessionale gli autori abbiano richiamato alcuni concorrenti, lamentandosi della totale mancanza di dinamiche e chiedendo loro di esporsi di più", ha scritto l’esperta di gossip sul suo profilo social.

Non ci sono ovviamente conferme ufficiali su questa indiscrezione, né potrebbero essercene, gli autori possono solo muoversi nell’ombra, anche se un eventuale cambio di rotta da parte degli inquilini potrebbe alimentare dubbi sulla trasparenza delle loro azioni.

Non sappiamo però se e quali concorrenti possano avere subito il richiamo, probabile ci si possa essere indirizzati su quelli che possono fare maggiore presa sui telespettatori, basti penare a Carmen Di Pietro, Aex Belli, Valeria Marini e Guendalina Tavassi, giusto per fare qualche nome. Finora quanto accaduto sembra essere la dimostrazione di come avere già fatto un reality non sia sempre garanzia di saper smuovere le varie situazioni.

I numeri restano comunque spesso una cartina al tornasole di un quadro preoccupante. L’ultima puntata, in onda venerdì 2 ottobre 2026, è stata vista da 1.555.000 spettatori, pari al 13,8% di share, anche se in questo caso c’era l’attenuante di avere contro la partita della Nazionale di calcio contro la Francia. Non era però andata meglio nemmeno all’esordio, quando la curiosità avrebbe dovuto spingere a sintonizzarsi su Canale 5, il 17 settembre ad averlo fatto erano stati 1.879.000 spettatori, equivaenti al 16,9%, il debutto meno seguito in termini assoluti nella storia della versione Vip. Certamente l’overdose di puntate iniziale non ha aiutato, chi è davanti alla Tv sembra essere poco coinvolto, l’idea di assistere a uno spettacolo che ha pochi picchi interessanti è quella che prevale.

Non resta quindi che attendere per capire se davvero ci sarà un’inversione di tendenza, sottovalutare la situazione può essere un grave errore.

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