Ascolti Grande Fratello Vip, Blasi s’inchina a Signorini. Il confronto con le edizioni passate e il futuro (incerto) del reality L'edizione appena conclusa del reality Mediaset ha superato le aspettative della viglia. Ma il confronto con le ultime stagioni consegna un verdetto più amaro. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’ultima stagione del Grande Fratello si è chiusa con una finale in crescita, ma la classifica degli ascolti delle ultime otto edizioni è lampante. In cima ci sono (quasi) solo le annate targate Alfonso Signorini. Mentre il ritorno di Ilary Blasi, pur sorprendente viste le premesse, si ferma nelle zone basse di questa ipotetica graduatoria. Mediaset ha celebrato il buon esito del GF 2026, soprattutto perché in molti temevano un flop clamoroso dopo le tribolazioni del "caso Signorini". Ma visti in un contesto più ampio, i numeri raccontano comunque di un trend in calo rispetto al periodo d’oro. Ecco qui sotto l’analisi completa.

Grande Fratello Vip, i dati dell’edizione di Ilary Blasi

Martedì scorso il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ha chiuso con 2.444.000 spettatori e il 23,1% di share. Una puntata-fiume terminata poco prima delle due di notte, con il trionfo annunciato di Alessandra Mussolini e una sensazione diffusa di sollievo. La media stagionale, al netto degli alti e bassi, si è assestata intorno ai 1.969.000 telespettatori e al 16,95% di share. Dopo un avvio piuttosto tiepido e una progressiva risalita nella seconda parte del percorso.

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Sono numeri che – letti in assoluto – non risultano affatto disastrosi, soprattutto considerata la concorrenza agguerrita e la durata delle puntate. Ma il confronto con le annate precedenti mostra un quadro meno lusinghiero: l’edizione di Ilary occupa solo il settimo posto nelle ultime otto stagioni, davanti soltanto al GF ‘Nip’ dell’autunno 2025 condotto da Simona Ventura.

Va però ricordato che questa edizione partiva con un handicap evidente. Il cosiddetto "caso Signorini", esploso tra fine 2025 e inizio 2026 con accuse mediatiche pesanti al conduttore storico del format. Le polemiche scaturite avevano coinvolto indirettamente tutto il marchio Grande Fratello, con inviti social al boicottaggio e la tentazione, forse, di ‘congelare’ il reality per un po’. In questo contesto, il fatto che il programma non si sia sgonfiato, ma abbia chiuso sopra il 23% di share in finale, è stato vissuto in azienda come una parziale rivitalizzazione del brand. E non è poco.

La classifica degli ascolti: Signorini dominatore

Dicevamo, però, che se si mettono in fila le ultime otto edizioni del GF, a emergere è il dominio incontrastato di Signorini: i primi sei posti sono tutti occupati da stagioni condotte da lui. Ecco la classifica delle medie share e telespettatori:

Edizione 2022–2023 (Signorini): 20,48% di share, 2.647.000 telespettatori Edizione 2021–2022 (Signorini): 20,25% di share, 3.098.000 telespettatori Edizione 2020–2021 (Signorini): 19,19% di share, 3.317.000 telespettatori Edizione 2019–2020 (Signorini): 18,88% di share, 3.414.000 telespettatori Edizione 2023–2024 (Signorini): 18,61% di share, 2.445.000 telespettatori Edizione 2024–2025 (Signorini): 16,97% di share, 2.151.000 telespettatori Edizione 2025–2026 (Blasi): 16,95% di share, 1.969.000 telespettatori Edizione autunno 2025 Nip (Ventura): 14,94% di share, 1.879.000 telespettatori.

Le annate 2019–2020 e 2020–2021, pur con valori percentuali leggermente inferiori alle stagioni 2021–2023, mostrano valori assoluti più alti di pubblico (oltre 3,3–3,4 milioni di spettatori medi), semplicemente perché la platea televisiva globale era più ampia nei mesi del Covid, con moltissime persone chiuse in casa. Resta però evidente come, dal punto di vista della ‘presa’ sugli spettatori, il Grande Fratello targato Signorini abbia rappresentato una fase di massimo rendimento, pur tra eccessi, polemiche e un modello di racconto spesso contestato.

Uno sguardo al futuro

Quello che resta è una serie di quesiti importanti da sciogliere. In primis: Mediaset vorrà davvero archiviare per sempre il ‘modello Signorini’ dopo il caso mediatico che lo ha travolto, o proverà a recuperarne alcuni elementi di serialità e di cast per mantenere attrattivo il prodotto? E a Ilary Blasi basterà questa risalita, per meritarsi una seconda stagione consecutiva al timone (magari con un format ulteriormente accorciato e alleggerito)? Oppure il Grande Fratello dovrà reinventarsi ancora una volta? Sapremo solo più avanti, forse, quale coniglio uscirà dal cappello del Biscione.

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