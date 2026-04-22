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Grande Fratello Vip, gli ascolti non sono l'unico problema di Ilary Blasi: le polemiche in vista della finale rischiano di affossare tutto

I dati Auditel raccontano una stagione tutt’altro che lineare, mentre sui social di discute sempre: qual è il destino del GF?

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il ritorno di Ilary Blasi alla guida del Grande Fratello Vip 2026 doveva rappresentare il rilancio definitivo del reality di Canale 5. A poco più di un mese dal debutto, però, il programma si trova in una fase complessa: tra ascolti non esaltanti, critiche diffuse e dinamiche interne che faticano a decollare.

I dati Auditel raccontano una stagione tutt’altro che lineare. Dopo un esordio già definito il meno visto nella storia del format, con uno share attorno al 18%, il programma ha oscillato tra il 14% e il 17%, con una media provvisoria intorno al 16,3%. Un risultato che, per un prodotto di punta della prima serata Mediaset, viene considerato deludente.

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E mentre gli ascolti barcollano, sui social si discute: della gestione autoritaria o troppo distaccata della conduzione; del peso delle opinioniste, spesso protagoniste quanto i concorrenti; di presunte dinamiche "costruite" per alzare l’attenzione. E ora che Antonella Elia è stata eletta finalista, cosa succederà al reality? Ci sarà una ripresa in vista del gran finale oppure il destino è già deciso?

Scopritelo nel Video!

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