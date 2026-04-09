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Grande Fratello Vip, Antonella Elia fuori controllo: “Ti salto agli occhi”. Lo sfogo (choc) e l'intervento di Todaro

La showgirl, provocata da Alessandra Mussolini, si è sfogata in Casa tra urla e recriminazioni. Poi l'intervento risolutivo del ballerino, che l'ha aiutata a calmarsi.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nella Casa del Grande Fratello Vip 8 è esplosa la ‘bomba’ che covava da giorni. Lo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini — un tempo amiche, oggi ai ferri corti — ha raggiunto ieri livelli mai toccati prima, con la showgirl che ha perso completamente il controllo in un momento di rabbia esasperata. A ristabilire la calma, per fortuna, ci ha pensato Raimondo Todaro, costretto a portare fuori in giardino proprio la Elia. Vediamo tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, lo sfogo choc di Antonella Elia

A far scattare la reazione di Antonella Elia, ancora una volta, sono state le imitazioni di Alessandra Mussolini. Stavolta però lo sfogo è stato tremendo, e la showgirl ha perso la pazienza in modo davvero plateale. "Ma tu vuoi proprio che io ti metta le mani addosso? Ammazza che brutte gambe storte che hai", ha sbottato la Elia rivolta ad Alessandra. Ma la Mussolini, tutt’altro che intimorita, ha registrato ogni parola e si è rivolta baldanzosa agli altri concorrenti: "Avete sentito tutti? Questa ha detto che mi vuole mettere le mani addosso."

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Lo scambio si è fatto sempre più teso, e Antonella ha proseguito: "Tu vuoi arrivare allo scontro finale, ma io non ci casco. Cornacchia, ma sei scema proprio". Mussolini a questo punto ha replicato in ‘modalità eco’, ripetendo ogni parola col gusto della provocazione. Finché Adriana Volpe non ha provato a mettere ordine: "Facendo l’eco stai in qualche modo ottenendo un risultato?…Sei proprio elegantissima, complimenti. E poi pretendi che tutti stiano ai tuoi piedi".

Il crollo di Antonella Elia e la reazione di Todaro

Di male in peggio, la Elia è esplosa in una crisi di rabbia che ha lasciato tutti senza parole: "Adriana", ha iniziato a urlare, "io non so quanto reggo, a questa meno le mani addosso. Le salto agli occhi, le strappo i capelli". Ma la Volpe ha provato ancora una volta a smorzare i toni: "Non cadere nella provocazione, così passi dalla parte del torto".

Tutto inutile, però, perché lo sfogo di Antonella si è trasformato in una domanda ripetuta quasi ossessivamente: "Perché devo subire questo? Perché sono qui dentro, porco giuda. Ma perché devo subire questo? Perché? Ma perché devo subirlo? Perchè? Ca**o". A interrompere la spirale è stato Raimondo Todaro, che si è avvicinato ad Antonella Elia con calma e l’ha guidata fuori dalla stanza: "Vieni con me andiamo fuori, balliamo e facciamo una presa, stiamo insieme, calmati". In giardino, lontana dagli occhi degli altri concorrenti, la Elia è scoppiata in lacrime mentre Todaro tentava di consolarla. Un momento di tenerezza autentica, in netto contrasto con quanto accaduto poco prima.

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