Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Francesca Manzini: "Ti dico solo una cosa". L'ultimo scontro è lapidario
GF Vip, alleanze rotte: Francesca Manzini contro Antonella Elia, Alessandra Mussolini dice tutto senza pietà
Francesca Manzini, nella casa del Grande Fratello Vip, cerca un chiarimento con Antonella Elia, poi interviene Alessandra Mussolini con parole dure.
Gli equilibri nella casa più spiata d’Italia cambiano alla velocità della luce. Francesca Manzini ha perso il sostegno di Antonella Elia dopo la sua scelta in puntata durante la catena di salvataggio dei compagni di gioco. La comica è delusa anche dall’atteggiamento di Alessandra Mussolini, che ha avuto da ridire sul pianto durante l’emozionante incontro con sua madre.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Grande Fratello Vip: Francesca Manzini tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini
La Manzini è partita dalla Mussolini, soffermandosi sul cinismo mostrato durante l’incontro con la madre e le sue strazianti confessioni in diretta. Successivamente, è stato il turno di Antonella: ha affermato di volerle bene, ma la Elia le ha voltato le spalle per aver salvato Marco Berry, suo acerrimo nemico dopo l’ultima diretta su Canale 5. La Manzini continua. Ritiene la fragilità di Antonella forse ‘costruita’ a suo piacimento, a seconda di quelli che sono i suoi scopi e le dinamiche all’interno del gioco. La Elia, lapidaria, ha dunque detto in zona beauty qualche ora fa durante il confronto: "Ti dico solo una parola, dolcezza: la gratitudine". Interviene poi Alessandra Mussolini, criticando ancora una volta il ‘mutismo selettivo’, pratica a quanto pare parecchio prediletta dalla Elia. Secondo l’ex politica, infatti, la concorrente dovrebbe rivolgere la parola a tutti essendo in un contesto come quello del Grande Fratello Vip, non solo a chi le conviene o a chi la sostiene a oltranza. La Elia torna all’attacco e parla anche di riconoscenza. Mussolini incalza, si intromette e dice alla Manzini: "Tu sei meglio di lei".
Francesca Manzini smaschera Antonella Elia? Cosa è successo dopo il confronto
La Manzini a seguito di questo momento abbastanza teso, si è poi sfogata con Paola Caruso. Ha affermato di non gradire i comportamenti di Antonella Elia, che secondo lei, decide da che parte stare e con chi allearsi a seconda di chi le offre consensi e approvazione. Negli ultimi giorni, proprio cavalcando questo flusso (probabilmente reale e non frutto della fantasia di Manzini), Antonella si è riavvicinata ad alcuni, troncando bruscamente con altri. Adriana Volpe è dalla sua parte, mentre Marco Berry (come adesso anche la Manzini), si è rifiutato di appoggiarla in questa ‘strategia’. Chi avrà la meglio da qui alla finalissima del GF? Dopo il chiarimento di stamattina una cosa è chiara: Francesca Manzini non ha alcuna intenzione di sottostare a determinate dinamiche e alleanze.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip (14 aprile): Blu eliminata, Antonella Elia tradita (e furiosa), quattro regine per la finale. Chi è al televoto
Le dinamiche nel Grande Fratello Vip stanno diventando sempre più interessanti, tant...
Grande Fratello Vip 2026, quante puntate sono: foto e bio dei 16 concorrenti
Tutti i dettagli sul ritorno in pompa magna del GF VIP, dalle aspettative sulla dura...
Grande Fratello Vip, la puntata ‘anticipata’: dopo il ritiro un altro eliminato, pressioni su Todaro. Sondaggi e cosa vedremo stasera
Oggi lunedì 30 marzo 2026 va in onda la quinta diretta stagionale del reality show c...
Grande Fratello Vip (10 aprile): trionfa Marco Berry, Ilary Blasi furiosa tra lacrime e polemiche, Adriana Volpe crolla e lascia il gruppo
L'ottava puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 10 aprile 2026, è stata da...
Grande Fratello Vip, il pubblico scarica Ibiza e accuse di imbrogli: Francesca Manzini (in lacrime) prova a uscire. Chi è al televoto
La sesta puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 3 aprile 2026, è stata ric...
Grande Fratello Vip: Cassini eliminato (tra le polemiche), Antonella Elia in lacrime, Ilary Blasi sotto accusa. Cosa è successo
La terza puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 24 marzo 2026 è stata movim...
Grande Fratello Vip, Francesca Manzini innamorata persa di Todaro (col dubbio): “Sarei una pazza”. Ma lui la gela con la fidanzata
L’imitatrice si è dichiarata al ballerino, con cui sembrava esserci qualcosa di più ...
Grande Fratello Vip, le pagelle: Paola Caruso criticona (4), Selvaggia Lucarelli eroica (8), Antonella Elia crolla dopo la puntata (7)
Ecco top e flop della sesta puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 3 april...