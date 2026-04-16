Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Francesca Manzini: "Ti dico solo una cosa". L'ultimo scontro è lapidario GF Vip, alleanze rotte: Francesca Manzini contro Antonella Elia, Alessandra Mussolini dice tutto senza pietà

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Francesca Manzini, nella casa del Grande Fratello Vip, cerca un chiarimento con Antonella Elia, poi interviene Alessandra Mussolini con parole dure.

Gli equilibri nella casa più spiata d’Italia cambiano alla velocità della luce. Francesca Manzini ha perso il sostegno di Antonella Elia dopo la sua scelta in puntata durante la catena di salvataggio dei compagni di gioco. La comica è delusa anche dall’atteggiamento di Alessandra Mussolini, che ha avuto da ridire sul pianto durante l’emozionante incontro con sua madre.

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Grande Fratello Vip: Francesca Manzini tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

La Manzini è partita dalla Mussolini, soffermandosi sul cinismo mostrato durante l’incontro con la madre e le sue strazianti confessioni in diretta. Successivamente, è stato il turno di Antonella: ha affermato di volerle bene, ma la Elia le ha voltato le spalle per aver salvato Marco Berry, suo acerrimo nemico dopo l’ultima diretta su Canale 5. La Manzini continua. Ritiene la fragilità di Antonella forse ‘costruita’ a suo piacimento, a seconda di quelli che sono i suoi scopi e le dinamiche all’interno del gioco. La Elia, lapidaria, ha dunque detto in zona beauty qualche ora fa durante il confronto: "Ti dico solo una parola, dolcezza: la gratitudine". Interviene poi Alessandra Mussolini, criticando ancora una volta il ‘mutismo selettivo’, pratica a quanto pare parecchio prediletta dalla Elia. Secondo l’ex politica, infatti, la concorrente dovrebbe rivolgere la parola a tutti essendo in un contesto come quello del Grande Fratello Vip, non solo a chi le conviene o a chi la sostiene a oltranza. La Elia torna all’attacco e parla anche di riconoscenza. Mussolini incalza, si intromette e dice alla Manzini: "Tu sei meglio di lei".

Francesca Manzini smaschera Antonella Elia? Cosa è successo dopo il confronto

La Manzini a seguito di questo momento abbastanza teso, si è poi sfogata con Paola Caruso. Ha affermato di non gradire i comportamenti di Antonella Elia, che secondo lei, decide da che parte stare e con chi allearsi a seconda di chi le offre consensi e approvazione. Negli ultimi giorni, proprio cavalcando questo flusso (probabilmente reale e non frutto della fantasia di Manzini), Antonella si è riavvicinata ad alcuni, troncando bruscamente con altri. Adriana Volpe è dalla sua parte, mentre Marco Berry (come adesso anche la Manzini), si è rifiutato di appoggiarla in questa ‘strategia’. Chi avrà la meglio da qui alla finalissima del GF? Dopo il chiarimento di stamattina una cosa è chiara: Francesca Manzini non ha alcuna intenzione di sottostare a determinate dinamiche e alleanze.

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