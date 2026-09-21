Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 21 settembre: primo flirt in casa e chi viene eliminato Questa sera il pubblico sarà chiamato a scegliere chi salvare tra quattro concorrenti, mentre le prime dinamiche nate nella Casa potrebbero trovare spazio nel corso della puntata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il ritmo del Grande Fratello Vip 2026 non sembra destinato a rallentare. Dopo le prime due puntate ravvicinate, questa sera, lunedì 21 settembre, Ilary Blasi tornerà in diretta su Canale 5 insieme a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, con tutti i 18 concorrenti ormai presenti nella Casa. Al centro della serata ci sarà soprattutto il risultato del televoto aperto al termine della seconda puntata, ma non si tratterà ancora di un’eliminazione vera e propria: il concorrente meno votato diventerà infatti il primo candidato alla prossima eliminazione.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: il primo verdetto della serata

Il televoto coinvolge Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia. I quattro sono stati scelti al termine delle nomination della seconda puntata, dopo che Andreas Muller ha conquistato l’immunità attraverso il televoto flash riservato ai nuovi ingressi. A loro si aggiungono Carmen Di Pietro e Moreno Morello, già immuni dopo il precedente televoto. La sfida di questa sera, quindi, non stabilirà chi dovrà abbandonare immediatamente il programma, ma individuerà il primo concorrente destinato a finire a rischio nella successiva eliminazione.

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Le dinamiche nate nella Casa del GF VIP

Nel frattempo, la Casa sta iniziando a produrre le prime dinamiche personali. Tra gli argomenti che hanno attirato l’attenzione nelle ultime ore c’è il rapporto tra Marina La Rosa e Giacomo Gallani, sul quale Jonathan Kashanian ha scherzato lasciando intendere una particolare sintonia tra i due: "In un’altra epoca sarebbero stati una bellissima coppia", ha commentato Jonathan, mentre Marina ha spiegato che, quando si tratta di relazioni, per lei conta soprattutto la sintonia.

Non mancano poi le prime tensioni legate alle nomination. Dopo la puntata, alcuni concorrenti hanno discusso delle motivazioni utilizzate per le scelte e delle reazioni di chi si è ritrovato nominato. Sono proprio questi primi confronti, ancora lontani dalle dinamiche consolidate delle edizioni più lunghe, a poter diventare uno degli elementi centrali del racconto di questa sera.

Il misterioso biglietto di ritorno

Un’altra novità destinata a pesare sul gioco è il meccanismo annunciato da Ilary Blasi al termine della seconda puntata. Ogni concorrente ha pescato una busta contenente un biglietto segreto, che verrà scoperto soltanto nel caso di una sua eventuale eliminazione. Uno dei biglietti contiene infatti un "biglietto di ritorno", una sorta di seconda possibilità che permetterà al concorrente che lo possiede di rientrare nella Casa dopo essere stato eliminato.

Sondaggi: chi rischia di diventare il primo candidato

A poche ore dalla diretta, i sondaggi online mostrano una situazione piuttosto netta. Nel rilevamento di GF Forum Free, Marina La Rosa è nettamente davanti agli altri concorrenti, mentre Giancarlo Danto occupa l’ultima posizione e sarebbe quindi, sulla base di questo sondaggio, il nome più esposto al rischio di diventare il primo candidato all’eliminazione. Un’altra rilevazione aggiornata nella mattinata conferma lo stesso ordine generale, con Marina in testa e Danto in fondo.

I dati su chi si vuole salvare al momento della scrittura dell’articolo restano i seguenti:

Marina La Rosa: 49,45%

Federica Morello: 21,45%

Alessandro Roncaccia: 21,09%

Giancarlo Danto: 8,01%

Naturalmente, i sondaggi non corrispondono al risultato ufficiale del televoto e le percentuali possono cambiare fino alla chiusura delle votazioni. Per sapere chi sarà davvero il primo candidato all’eliminazione bisognerà quindi attendere il verdetto della diretta di questa sera.

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