Grande Fratello Vip, anticipazioni 25 settembre: il ritorno in studio di Simone Annicchiarico e il ricordo di Taricone. Cosa vedremo stasera Nella quarta puntata di stasera spazio al recap delle liti e ai risultati del televoto. E ci sarà un confronto tra un concorrente e Ilary Blasi. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sarà una quarta puntata scoppiettante, quella del Grande Fratello Vip in onda questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21.20. Il programma condotto da Ilary Blasi, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe ospitare in studio per un confronto il concorrente Simone Annicchiarico, dopo la clamorosa esclusione di ieri per un’espressione blasfema. E si attende anche il risultato del televoto. Mentre Marina La Rosa dedicherà un momento al ricordo dell’amico scomparso Pietro Taricone. Ecco qui sotto che cosa succederà in dettaglio stasera.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni di stasera (25 settembre): dal ritorno di Annichiarico al ricordo di Taricone

Il Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo, con la prima ondata di polemiche dopo l’espulsione inattesa di Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari. Ieri infatti il concorrente, tra i favoriti per la vittoria alla vigilia, è stato improvvisamente squalificato dalla produzione dopo la scoperta di un comportamento scorretto che era circolata rapidamente sui social. In un video ripreso dalla telecamere, Annichiarico avrebbe pronunciato una frase blasfema, portando quindi alla decisione estrema da parte degli autori dello show.

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Nella puntata di stasera, secondo le prime anticipazioni, l’ormai ex concorrente del reality Mediaset dovrebbe tornare in studio per un chiarimento con Ilary Blasi. Ma non è noto se si tratterà di scuse oppure di recriminazioni di qualche tipo. Chi invece dovrebbe prendere la scena per un motivo molto differente è l’attrice Marina La Rosa. Già nei giorni scorsi l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello si era commossa per il ricordo del suo compagno di viaggio Pietro Taricone. E adesso dovrebbe dedicare proprio a lui un ricordo speciale.

L’attesa per il risultato del televoto al Grande Fratello Vip

Si scoprirà poi il risultato del televoto, che dirà chi è stato il meno votato tra Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Roncaccia, Moreno Morello e Alessandro Varsi. L’ultimo classificato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Giancarlo Danto, e pare che i primi sondaggi pubblicati da SuperGuidaTv parlino chiaro. In testa nelle preferenze sembra essere Carmen Di Pietro, con il 37,25% dei voti, seguita da Federica Morello con il 24,06%, e poi Moreno Morello con il 14,26%. Quarto Alessandro Roncaccia, con il 13,90%, e infine all’ultimo posto Alessandro Varsi, con il 10,52% delle preferenze. Se questi dovessero essere i risultati reali, a rischiare di andare a casa sarebbe dunque Varsi.

La puntata del Grande Fratello Vip di stasera darà anche spazio ad altri momenti memorabili. Come la classica sfida delle coreografie che contrappone uomini e donne, stavolta chiamati a ballare" La Terra Dei Cachi" e "Cacao Meravigliao". E in più non mancherà il giro di nomination e il focus sui litigi della settimana, in particolare quello tra Megan Ria e Guendalina Tavassi.

Quando e dove vedere la quarta puntata del Grande Fratello Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, venerdì 25 settembre 2026, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. L’episodio sarà visibile come sempre anche su Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che a seguire, per chi volesse recuperarlo on demand.

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