Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello Vip, anticipazioni 25 settembre: il ritorno in studio di Simone Annicchiarico e il ricordo di Taricone. Cosa vedremo stasera

Nella quarta puntata di stasera spazio al recap delle liti e ai risultati del televoto. E ci sarà un confronto tra un concorrente e Ilary Blasi. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Sarà una quarta puntata scoppiettante, quella del Grande Fratello Vip in onda questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21.20. Il programma condotto da Ilary Blasi, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe ospitare in studio per un confronto il concorrente Simone Annicchiarico, dopo la clamorosa esclusione di ieri per un’espressione blasfema. E si attende anche il risultato del televoto. Mentre Marina La Rosa dedicherà un momento al ricordo dell’amico scomparso Pietro Taricone. Ecco qui sotto che cosa succederà in dettaglio stasera.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni di stasera (25 settembre): dal ritorno di Annichiarico al ricordo di Taricone

Il Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo, con la prima ondata di polemiche dopo l’espulsione inattesa di Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari. Ieri infatti il concorrente, tra i favoriti per la vittoria alla vigilia, è stato improvvisamente squalificato dalla produzione dopo la scoperta di un comportamento scorretto che era circolata rapidamente sui social. In un video ripreso dalla telecamere, Annichiarico avrebbe pronunciato una frase blasfema, portando quindi alla decisione estrema da parte degli autori dello show.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nella puntata di stasera, secondo le prime anticipazioni, l’ormai ex concorrente del reality Mediaset dovrebbe tornare in studio per un chiarimento con Ilary Blasi. Ma non è noto se si tratterà di scuse oppure di recriminazioni di qualche tipo. Chi invece dovrebbe prendere la scena per un motivo molto differente è l’attrice Marina La Rosa. Già nei giorni scorsi l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello si era commossa per il ricordo del suo compagno di viaggio Pietro Taricone. E adesso dovrebbe dedicare proprio a lui un ricordo speciale.

L’attesa per il risultato del televoto al Grande Fratello Vip

Si scoprirà poi il risultato del televoto, che dirà chi è stato il meno votato tra Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Roncaccia, Moreno Morello e Alessandro Varsi. L’ultimo classificato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Giancarlo Danto, e pare che i primi sondaggi pubblicati da SuperGuidaTv parlino chiaro. In testa nelle preferenze sembra essere Carmen Di Pietro, con il 37,25% dei voti, seguita da Federica Morello con il 24,06%, e poi Moreno Morello con il 14,26%. Quarto Alessandro Roncaccia, con il 13,90%, e infine all’ultimo posto Alessandro Varsi, con il 10,52% delle preferenze. Se questi dovessero essere i risultati reali, a rischiare di andare a casa sarebbe dunque Varsi.

La puntata del Grande Fratello Vip di stasera darà anche spazio ad altri momenti memorabili. Come la classica sfida delle coreografie che contrappone uomini e donne, stavolta chiamati a ballare" La Terra Dei Cachi" e "Cacao Meravigliao". E in più non mancherà il giro di nomination e il focus sui litigi della settimana, in particolare quello tra Megan Ria e Guendalina Tavassi.

Quando e dove vedere la quarta puntata del Grande Fratello Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, venerdì 25 settembre 2026, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. L’episodio sarà visibile come sempre anche su Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che a seguire, per chi volesse recuperarlo on demand.

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello Vip sondaggi televoto 25 settembre chi viene eliminato

Grande Fratello Vip, sondaggio televoto (25 settembre): Carmen Di Pietro contro Federica Morello. Chi rischia l'eliminazione

Il televoto del GF Vip è ancora aperto, ma il sondaggio online delinea già una class...
Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, anticipazioni 19 settembre: nuovi concorrenti, risultato televoto e polemiche. Cosa succede stasera

La seconda puntata della nuova edizione del reality porta nella Casa cinque nuovi co...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: Valeria Marini minaccia di uscire dalla casa, scintille tra Giulia e Federica, le nomination

Nuove dinamiche e prime tensioni nella Casa: ecco cosa è successo nella terza puntat...
Ilary Blasi - GF Vip

Grande Fratello Vip 2026, la sorpresa di Ilary Blasi: la casa è già aperta, chi sono i primi concorrenti

Apertura anticipata per la casa più spiata d’Italia: oggi martedì 15 settembre 2026 ...
Grande Fratello VIP

Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni prima puntata: concorrenti, ingressi e le sorprese di Ilary Blasi. Cosa vedremo stasera

Oggi giovedì 17 settembre 2026 inizia la nuova edizione del reality show di Canale 5...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, debutto esplosivo: Ilary Blasi asfalta Totti e Noemi, Lucarelli carica a pallettoni. Ingressi e primi nominati

Il reality è tornato su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici ...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, la seconda puntata: scontro in diretta e primo flirt nell'aria. Nomination e preferiti con percentuali

Nuovi ingressi e nuove dinamiche nella Casa: ecco cosa è successo nella seconda punt...
Alessandro Varsi

Grande Fratello Vip, spunta l’ultimo nome dei concorrenti (rubato a Netflix): ecco il cast completo di questa edizione

L’arrivo di un volto già visto in un reality Netflix completa la squadra del GF Vip,...
Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 21 settembre: primo flirt in casa e chi viene eliminato

Questa sera il pubblico sarà chiamato a scegliere chi salvare tra quattro concorrent...

Ford

Nuova Ford BlueCruise

Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»

LEGGI

Personaggi

alessandro roncaccia chi è

Alessandro Roncaccia
Simone annicchiarico Gf vip

Simone Annicchiarico
Federica Morello

Federica Morello
Alessandro Varsi

Alessandro Varsi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963