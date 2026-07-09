Grande Fratello Vip, Ilary Blasi anticipa e fa slittare Selvaggia Lucarelli: quando inizia e come cambia la programmazione Il reality show di Canale 5 tornerà in onda già in autunno nella classica collocazione del lunedì: L’Isola dei Famosi rimandato al 2027

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Grande Fratello VIP va di fretta. A poco più di un mese dalla finalissima dell’ottava edizione, infatti, Mediaset ha deciso di giocare d’anticipo e di riproporre il reality show condotto da Ilary Blasi già in autunno con l’inizio della nuova stagione televisiva. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP, quando torna in onda: le date della nuova edizione

Il ritorno del Grande Fratello VIP apre un nuovo capitolo per i palinsesti Mediaset. Dopo il discreto successo dell’edizione andata in onda la scorsa primavera, infatti, il Biscione ha deciso di non attendere il 2027 inoltrato e di riportare il reality nella sua tradizionale collocazione autunnale. Una scelta che conferma la fiducia nei confronti del format e della squadra capitanata da Ilary Blasi che ne ha rilanciato l’immagine dopo lo scoppio del caso Alfonso Signorini. Stando a quanto emerso alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2026/27, dunque, il GF Vip tornerà su Canale 5 già a settembre con Ilary Blasi nuovamente alla conduzione. Al suo fianco ci saranno ancora Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, il trio che ha convinto pubblico e vertici Mediaset (sfuma quindi l’ipotesi di un ritorno di Alessandra Mussolini, mattatrice dell’ultima edizione).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche la durata del reality dovrebbe aumentare rispetto all’ultima stagione. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal portale DavideMaggio, infatti, il programma potrebbe restare in onda per circa due mesi e mezzo, con la possibilità di un ulteriore allungamento qualora gli ascolti dovessero premiarlo: "La trasmissione dovrebbe protrarsi per circa due mesi e mezzo salvo proroghe". La data del debutto sarebbe fissata per il 14 oppure il 21 settembre, con il ritorno del lunedì sera come appuntamento principale della settimana. Non è ancora chiaro, invece se verrà riproposto il doppio appuntamento settimanale.

Il cast e il destino de L’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli

La macchina organizzativa del GF Vip 9 sarebbe già in piena attività, a partire dal casting. A rivelarlo è il portale DavideMaggio, secondo cui i ‘vipponi’ sarebbero "già stati scelti". Tra i nomi che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia figurerebbero alcuni personaggi già sul taccuino di Signorini in passato come Ilona Staller, Antonio Sabato Junior, Armando Incarnato, Priscilla, celebre drag queen e conduttrice di Drag Race Italia, oltre agli attori di Terra Amara Enes Atak e Sahin Vural.

L’anticipo del Grande Fratello Vip avrà inevitabilmente ripercussioni anche sul resto della programmazione. A farne le spese sarà infatti L’Isola dei Famosi, condotto per la prima volta da Selvaggia Lucarelli. Con il GF Vip destinato a occupare il prime time di Canale 5 fino alla fine dell’anno, infatti, L’Isola dovrebbe slittare, con una partenza che, salvo cambi di strategia, viene verosimilmente ipotizzata per gennaio 2027 per evitare sovrapposizioni.

Potrebbe interessarti anche