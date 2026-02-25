Grande Fratello Vip, l’annuncio di Mediaset: Selvaggia Lucarelli con Ilary Blasi (ma ci sarà una terza incomoda) Con un comunicato ufficiale l'azienda di Cologno Monzese ha confermato conduttrice e opinioniste di questa edizione. La prima puntata è fissata per il 17 marzo.

Non ci sono più dubbi. Il Grande Fratello Vip 2026 è ufficialmente confermato da Mediaset, che ha diffuso in queste ore un comunicato stampa con tutti i dettagli fondamentali. La trasmissione tornerà in onda a partire da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e due opinioniste di peso al suo fianco: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ecco tutti i particolari qui sotto.

Grande Fratello Vip, il comunicato ufficiale e un tris tutto al femminile

Il documento diramato da Cologno Monzese non lascia spazio a interpretazioni. "Grande Fratello Vip andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5", recita la nota ufficiale, che conferma anche la conduzione di Ilary Blasi come da anticipazioni. Opinioniste della nuova edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, per un trio interamente al femminile capace sulla carta di garantire dinamiche inedite e commenti taglienti.

Per Cesara Buonamici, storica voce del Tg 5, è un ritorno nel ruolo di opinionista che aveva già ricoperto nella diciassettesima e diciottesima edizione del programma. Per Selvaggia Lucarelli, invece, si tratta di un esordio assoluto nel reality di Canale 5: la blogger porta per la prima volta il suo stile diretto e senza mezze misure in un contesto che ne esalterà sicuramente le caratteristiche.

Quanto alle altre novità di questa edizione, il comunicato Mediaset non entra nei dettagli, limitandosi a spiegare che il format tornerà "con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale".

Il cast di concorrenti del GF Vip 2026

Sul fronte dei concorrenti, il numero dovrebbe aggirarsi tra dieci e dodici partecipanti. Tra i nomi più accreditati figurano volti noti al grande pubblico: Marco Berry, ex inviato de Le Iene, Francesca Manzini, reduce dall’esperienza di Tale e Quale Show, e due figure storiche dei reality italiani come Antonella Elia e Adriana Volpe.

Dal mondo di Temptation Island dovrebbero invece arrivare Raul Dumitras, Alessia Antonetti e Ary, mentre completerebbero il quadro Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Ma è un personaggio ancora avvolto nel mistero a stuzzicare maggiormente la curiosità dei fan. Secondo i rumors, si tratterebbe di un profilo capace di colpire l’immaginario dei telespettatori in modo decisamente inaspettato. Resta però blindato il nome del vip in questione.

Quanto alla ‘struttura’ di questa edizione, si prevede un doppio appuntamento settimanale, il martedì e il giovedì. E se venisse rispettata l’intenzione di realizzare soltanto dieci puntate complessive, il Grande Fratello Vip 2026 avrebbe una durata di poco più di un mese, chiudendo quindi i battenti entro la fine di aprile.

