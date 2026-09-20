Grande Fratello Vip, Andreas Muller dagli applausi al sospetto del popolo social: "Un copione già scritto". E spunta Veronica Peparini L'ingresso del ballerino conquista il pubblico, ma su X c'è già chi teme che possa restare ai margini delle dinamiche. E qualcuno immagina uno scenario con Veronica Peparini protagonista

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Andreas Muller entra nella Casa del Grande Fratello Vip e sui social scatta subito il dibattito. Il ballerino, vincitore di Amici 16, ha fatto il suo ingresso passando prima dallo studio, dove si è esibito in un balletto che ha conquistato il pubblico. Applausi, complimenti e una pioggia di commenti positivi hanno accompagnato il suo debutto, ma su X gli utenti hanno iniziato a chiedersi anche cosa potrà davvero portare nelle dinamiche del reality con decine e decine di commenti. Perché un ingresso può essere spettacolare, ma poi bisogna vedere cosa succede quando si chiude la porta della Casa.

Andreas Muller sarà un comodino al Grande Fratello Vip?

Il primo dubbio sollevato sui social riguarda proprio questo. Dopo il suo ingresso, Andreas ha parlato pochissimo e c’è già chi lo ha ribattezzato un possibile "comodino" del Grande Fratello Vip. Il ragionamento è semplice: grande presentazione, balletto, applausi e poi quasi nulla da dire. C’è quindi chi teme che possa essere tutto fumo e niente arrosto e che, una volta spenti i riflettori dello studio, il ballerino possa finire ai margini delle dinamiche. Una previsione che, per ora, resta soltanto una previsione. Il reality è appena iniziato e Muller deve ancora trovare il proprio spazio tra gli altri concorrenti. Ma il dubbio circola già e sarà interessante capire se riuscirà a smentirlo nelle prossime puntate.

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Non solo Andreas Muller: l’ombra di sua moglie Veronica Peparini

L’altro grande tema riguarda la sua relazione con Veronica Peparini. Andreas e la coreografa sono una coppia molto presente nel racconto pubblico dell’uno e dell’altra, tra televisione e social. Inevitabile, quindi, che il pubblico abbia iniziato a immaginare scenari anche su questo fronte. C’è chi si chiede cosa potrebbe accadere se nella Casa una concorrente si avvicinasse troppo ad Andreas o se fosse lui a mostrare interesse per un’altra donna. E qui arriva lo scenario più cinematografico: Veronica Peparini che entra nella Casa per affrontarlo e rifilargli una vera e propria strigliata davanti a tutti. Una scena madre che, sui social, qualcuno ha già iniziato a fantasticare. Tra le più quotate per una possibile "amicizia speciale" ci sono Marina La Rosa e Megan Ria. Per ora Andreas è entrato da solo e Veronica è rimasta fuori dalla porta rossa. Ma al Grande Fratello Vip basta poco per trasformare una semplice ipotesi social in una nuova dinamica. I due sono talmente tanto presenti e capaci nell’ambito televisivo che l’ipotesi di un "copione già scritto", purtroppo, riecheggia in rete.

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