Andreas Muller entra al Grande Fratello Vip, arriva l'ammissione del ballerino: "Mi mancheranno da morire le bimbe" Il ballerino è tra i concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi e, dopo l’annuncio ufficiale, ha raccontato tutta la sua emozione per l’imminente ingresso nella Casa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Andreas Muller entra ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip. Il ballerino e coreografo è infatti uno dei concorrenti della nuova edizione del reality, al via su Canale 5 giovedì 17 settembre con Ilary Blasi alla conduzione. La conferma è arrivata attraverso il video di presentazione pubblicato dagli account ufficiali del programma, mettendo così fine alle indiscrezioni sul suo possibile coinvolgimento.

La conferma ufficiale al Grande Fratello Vip di Andreas Muller

Nel filmato Andreas si presenta al pubblico senza costruire un’immagine troppo studiata, anzi scegliendo di raccontare alcuni aspetti del proprio carattere con la consueta schiettezza: "Sono alto, 1,80 m, sono abbastanza pieno di tatuaggi, ho gli occhi scuri, sono uno sportivo, sono un ragazzo lunatico, meteoropatico, sensibile, per molti sono divertente, per altri sono antipatico". Un’autodescrizione che sembra già anticipare il modo in cui il ballerino intende affrontare questa esperienza, mostrandosi nella Casa senza rinunciare alla propria personalità. A poche ore dalla conferma, inoltre, è arrivato anche il suo commento sui social, nel quale ha lasciato emergere soprattutto l’emozione per una partenza che, questa volta, avrà un peso particolare.

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Il pensiero va subito alle figlie avute con Veronica Peparini

Andreas ha infatti ammesso di essere entusiasta per la nuova avventura, ma anche di avere qualche timore legato alla lontananza dalla famiglia. Il ballerino è sposato con Veronica Peparini e insieme a lei è diventato papà delle gemelle Penelope e Ginevra, nate nel marzo 2024: "Ebbene sì ragazzi, è stato svelato anche il mio nome! Ovviamente non so come farò a partire, perché quando ho accettato ero carichissimo… Non che adesso non lo sia, sono carichissimo! Però, ovviamente, mi sto cag***osotto perché mi mancheranno da morire le bimbe, e so già che su questa cosa mi romperanno tutti i co***oni, ma non c’è problema! Anzi, non vedo l’ora di iniziare, perché a tal proposito sono pronto a farmi amare o odiare: tanto ci convivo da una vita! Dai!" Il ballerino sembra dunque avere già messo in conto anche il giudizio del pubblico, consapevole che proprio la scelta di separarsi temporaneamente dalle figlie potrebbe diventare uno degli aspetti più discussi.

Una storia già sotto l’attenzione del pubblico prima del GF Vip

Del resto, Andreas è abituato da tempo a confrontarsi con opinioni molto diverse sul suo conto. Dopo la vittoria della sedicesima edizione di Amici, che lo ha consacrato al grande pubblico, la sua vita privata è diventata progressivamente parte della narrazione mediatica. La relazione con Veronica Peparini, nata durante il percorso ad Amici quando lei era la sua insegnante, ha attirato negli anni numerosi commenti, anche per la differenza d’età tra i due. Le critiche sono proseguite anche dopo la nascita delle gemelle, mentre la coppia ha continuato a vivere il proprio rapporto lontano dalle polemiche più insistenti.

Adesso Andreas si prepara quindi a cambiare completamente scenario. Il suo ingresso nella Casa potrebbe mostrare un lato ancora più personale del ballerino, costretto a convivere con altri concorrenti e a raccontarsi quotidianamente davanti alle telecamere.

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