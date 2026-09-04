Grande Fratello Vip, l’annuncio ufficiale di Alex Belli fa scattare la rivolta sul web: “Dov'è Soleil?” Alex Belli è il primo concorrente ufficiale del GF Vip 2026, ma il suo ritorno riaccende subito le polemiche sui social: c’entra ancora Soleil.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il cast del nuovo Grande Fratello Vip comincia a prendere forma e il primo ingresso ufficiale è destinato a far parlare parecchio. A tornare nella Casa sarà infatti Alex Belli, uno dei volti più riconoscibili legati alla storia recente del reality. La sua precedente esperienza, nel 2021, aveva lasciato un segno soprattutto per le dinamiche nate con Soleil Sorge e per il clamore mediatico che ne era seguito. A distanza di anni, il suo nome riappare dunque nel cast e sui social la notizia ha già acceso il dibattito. Tra nostalgia, ironia e qualche immancabile riferimento al passato, il pubblico si è diviso

Alex Belli nuovamente nella Casa del Grande Fratello Vip

La nuova avventura televisiva di Alex Belli è ufficialmente pronta a cominciare. L’attore sarà infatti tra i concorrenti del prossimo GF Vip, tornando così a confrontarsi con il reality che nel 2021 lo aveva trasformato in uno dei personaggi più discussi della stagione. Prima della popolarità conquistata nei reality, Belli aveva costruito la propria carriera tra moda e televisione, diventando particolarmente noto grazie al personaggio di Jacopo Castelli nella soap CentoVetrine. Nel corso degli anni ha poi collezionato diverse esperienze sul piccolo schermo, compresa la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

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È però il suo precedente passaggio nella Casa a essere rimasto maggiormente impresso nella memoria del pubblico. Nel 2021, infatti, il suo percorso si intrecciò con quello di Soleil Sorge, dando vita a una delle storyline più commentate di quell’edizione. Tra i due si instaurò una particolare complicità, accompagnata da continui momenti di tensione e da un rapporto difficile da definire. A rendere la situazione ancora più movimentata ci pensò Delia Duran, compagna di Belli, che intervenne più volte nella vicenda. Quello che ne seguì fu un lungo intreccio televisivo fatto di confronti, gelosie e dichiarazioni, diventato rapidamente uno degli argomenti centrali del programma.

Dal passato con Soleil alla nuova vita di Belli

Il ritorno al GF Vip arriva comunque in una fase completamente diversa della vita dell’attore. Dopo le vicende che avevano caratterizzato la sua esperienza precedente, Belli ha continuato il proprio percorso professionale e personale al fianco di Delia Duran. La coppia, dopo aver attraversato momenti complicati sotto i riflettori, ha raggiunto anche un importante traguardo familiare. Nel marzo 2026 è nato Gabriel, il loro primo figlio, segnando così un nuovo capitolo della loro storia.

Sarà quindi interessante capire quale versione di Belli entrerà questa volta nella Casa e, soprattutto, se il pubblico riuscirà a guardare alla sua nuova esperienza senza tornare continuamente alle dinamiche del passato. Per il momento, però, i social sembrano avere già scelto l’argomento principale. Basta leggere i commenti comparsi dopo l’annuncio per capire che il ricordo di Soleil è tutt’altro che archiviato.

Le critiche sui social per il ritorno dei "soliti" concorrenti

La notizia non ha raccolto soltanto entusiasmo. Una parte degli utenti ha infatti contestato la scelta di riportare nel programma un personaggio già protagonista di una precedente edizione, lamentando una presunta mancanza di novità nel casting. "Di nuovo… che noia" e "Non se ne può più di vedere sempre gli stessi personaggi" sono alcuni dei commenti apparsi online. C’è anche chi ha ironizzato sulla scelta: "Oh che bello… finalmente uno mai visto".

E poi c’è, inevitabilmente, Soleil. Il nome dell’ex concorrente è ricomparso in numerosi commenti, tra chi vorrebbe rivederla nella Casa e chi, al contrario, preferirebbe che questa volta il passato restasse fuori dalla porta. "Voglio anche Soleil", "Soleil manchi" e persino "Fate tornare Soleil ora!" sono alcune delle richieste degli utenti. Non manca però la posizione opposta: "Sì, ma senza Soleil".

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