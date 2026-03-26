Grande Fratello Vip, malore per Alessandra Mussolini (dopo la 'rissa' sfiorata) e attimi di paura: interviene il medico
Paura nella Casa del Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini cade a terra dopo momenti di tensione. La produzione chiarisce: si è trattato di un malore.
La Casa del Grande Fratello Vip è stata segnata da attimi di forte apprensione. Protagonista, ancora una volta, Alessandra Mussolini, tra i volti più discussi e imprevedibili di questa edizione. Nelle prime ore del mattino del 26 marzo, un video diventato virale sui social ha mostrato la concorrente a terra, scatenando preoccupazione e ipotesi tra i fan del reality.
Grande Fratello Vip, malore per Alessandra Mussolini: cosa è successo
Le immagini, condivise rapidamente su X, hanno fatto il giro del web nel giro di poche ore. In molti si sono chiesti cosa fosse accaduto davvero, ipotizzando anche uno svenimento improvviso. A fare chiarezza è stata poco dopo la produzione del programma tramite il profilo social ufficiale, che ha parlato di un malore: "Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene". Nessuna conseguenza grave, quindi, ma solo tanta paura. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato mentre gran parte dei concorrenti stava ancora dormendo. Alessandra Mussolini si sarebbe alzata dal letto, probabilmente per andare in bagno, quando all’improvviso è crollata a terra vicino alla porta della camera.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A notare subito qualcosa di strano è stato un altro concorrente, richiamato da alcuni rumori sospetti. Accorso immediatamente, ha trovato la Mussolini distesa sul pavimento e le ha chiesto se si fosse fatta male. La risposta, confusa e appena accennata, non ha chiarito subito la dinamica dell’accaduto. Non è ancora del tutto chiaro se si sia trattato di un semplice inciampo, magari su un gradino, oppure di un calo di pressione. Alcuni utenti sui social hanno parlato apertamente di svenimento, ma questa versione non è stata confermata ufficialmente. A tranquillizzare tutti è però il fatto che, poche ore dopo, la concorrente è tornata regolarmente in diretta su Mediaset Infinity, apparendo serena, sorridente e pronta a scherzare con i compagni.
Tensioni con Francesca Manzini e clima acceso nella Casa
L’episodio arriva in un momento già particolarmente delicato per la Mussolini. Nelle ore precedenti, infatti, la concorrente aveva avuto un acceso confronto con Francesca Manzini, sfiorando una vera e propria rissa. Tra le due non scorre buon sangue da tempo. Alessandra ha più volte accusato l’imitatrice di essere poco autentica e di "recitare un ruolo" all’interno del reality. Parole che hanno ferito profondamente la Manzini, che si è sfogata con gli altri concorrenti parlando di cattiveria gratuita e atteggiamenti spietati.
La situazione è degenerata con un duro botta e risposta. Secondo il racconto della Mussolini, durante la discussione la Manzini avrebbe persino alzato la mano come per colpirla, salvo poi scusarsi subito dopo. Scuse che però non sono state accettate, alimentando ulteriormente la tensione. Questo clima di forte nervosismo potrebbe aver contribuito al malore della concorrente, già provata emotivamente. Ora resta da capire se l’episodio verrà approfondito nella prossima puntata in prima serata.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip, il televoto tra nemici: Manzini vs Berry e incognita Mussolini. Chi viene eliminato? Il sondaggio
Amori discussi, provocazioni che dividono e scontri ancora aperti: quattro protagoni...
Grande Fratello Vip 2026, quante puntate sono: foto e bio dei 16 concorrenti
Tutti i dettagli sul ritorno in pompa magna del GF VIP, dalle aspettative sulla dura...
Grande Fratello Vip, l’indiscrezione sul cachet ‘monstre’ di Alessandra Mussolini. E lei si scusa con Selvaggia Lucarelli
Nelle ultime ore si è diffuso un retroscena sulla cifra che la concorrente avrebbe r...
Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8)
Nella puntata del 17 marzo del Gf Vip 8, Lucarelli spiazza tutti e Ilary Blasi torna...
Alessandra Mussolini: quanti anni ha, cosa fa oggi e perché il figlio è famoso
L'ex eurodeputata e senatrice è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Ha p...
Grande Fratello Vip: Cassini eliminato (tra le polemiche), Antonella Elia in lacrime, Ilary Blasi sotto accusa. Cosa è successo
La terza puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 24 marzo 2026 è stata movim...
Grande Fratello Vip: televoto di massa (sorprendente), primo ritiro e chi viene eliminato. Cosa vedremo stasera
Oggi venerdì 20 marzo 2026 va in scena la seconda diretta del reality show condotto ...
Fiorello festeggia in diretta con Biggio: "Lui e Guanciale, che randellata al Gf Vip”. Poi provoca Alessandra Mussolini
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman se l'è presa con il reality di Ca...