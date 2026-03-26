Grande Fratello Vip, malore per Alessandra Mussolini (dopo la 'rissa' sfiorata) e attimi di paura: interviene il medico Paura nella Casa del Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini cade a terra dopo momenti di tensione. La produzione chiarisce: si è trattato di un malore.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La Casa del Grande Fratello Vip è stata segnata da attimi di forte apprensione. Protagonista, ancora una volta, Alessandra Mussolini, tra i volti più discussi e imprevedibili di questa edizione. Nelle prime ore del mattino del 26 marzo, un video diventato virale sui social ha mostrato la concorrente a terra, scatenando preoccupazione e ipotesi tra i fan del reality.

Grande Fratello Vip, malore per Alessandra Mussolini: cosa è successo

Le immagini, condivise rapidamente su X, hanno fatto il giro del web nel giro di poche ore. In molti si sono chiesti cosa fosse accaduto davvero, ipotizzando anche uno svenimento improvviso. A fare chiarezza è stata poco dopo la produzione del programma tramite il profilo social ufficiale, che ha parlato di un malore: "Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene". Nessuna conseguenza grave, quindi, ma solo tanta paura. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato mentre gran parte dei concorrenti stava ancora dormendo. Alessandra Mussolini si sarebbe alzata dal letto, probabilmente per andare in bagno, quando all’improvviso è crollata a terra vicino alla porta della camera.

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A notare subito qualcosa di strano è stato un altro concorrente, richiamato da alcuni rumori sospetti. Accorso immediatamente, ha trovato la Mussolini distesa sul pavimento e le ha chiesto se si fosse fatta male. La risposta, confusa e appena accennata, non ha chiarito subito la dinamica dell’accaduto. Non è ancora del tutto chiaro se si sia trattato di un semplice inciampo, magari su un gradino, oppure di un calo di pressione. Alcuni utenti sui social hanno parlato apertamente di svenimento, ma questa versione non è stata confermata ufficialmente. A tranquillizzare tutti è però il fatto che, poche ore dopo, la concorrente è tornata regolarmente in diretta su Mediaset Infinity, apparendo serena, sorridente e pronta a scherzare con i compagni.

Tensioni con Francesca Manzini e clima acceso nella Casa

L’episodio arriva in un momento già particolarmente delicato per la Mussolini. Nelle ore precedenti, infatti, la concorrente aveva avuto un acceso confronto con Francesca Manzini, sfiorando una vera e propria rissa. Tra le due non scorre buon sangue da tempo. Alessandra ha più volte accusato l’imitatrice di essere poco autentica e di "recitare un ruolo" all’interno del reality. Parole che hanno ferito profondamente la Manzini, che si è sfogata con gli altri concorrenti parlando di cattiveria gratuita e atteggiamenti spietati.

La situazione è degenerata con un duro botta e risposta. Secondo il racconto della Mussolini, durante la discussione la Manzini avrebbe persino alzato la mano come per colpirla, salvo poi scusarsi subito dopo. Scuse che però non sono state accettate, alimentando ulteriormente la tensione. Questo clima di forte nervosismo potrebbe aver contribuito al malore della concorrente, già provata emotivamente. Ora resta da capire se l’episodio verrà approfondito nella prossima puntata in prima serata.

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