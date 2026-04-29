Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini crolla dopo la diretta: “Avete vinto, ora me ne vado” Alla fine della puntata di ieri sera, la gieffina è scoppiata a piangere in un momento di forte crisi, minacciando anche di lasciare la Casa: cosa è successo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La nuova puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera è stata a dir poco scoppiettante, e tra litigi, mela-gate, esibizioni, tecnicismi, prove, risate e lacrime, i gieffini hanno avuto il loro bel da fare. Tra le protagoniste indiscusse abbiamo visto come sempre Alessandra Mussolini che, nonostante il forte temperamento e il sorriso sempre sulle labbra, alla fine della puntata ha avuto un forte momento di crisi durante il quale è scoppiata a piangere e ha rivelato di voler lasciare la casa: vediamo nel dettaglio ciò che è accaduto.

GF Vip, Alessandra Mussolini crolla: "Non posso stare un’altra settimana così"

Alla fine della diretta di ieri sera, i gieffini hanno ripreso le loro abitudini di casa e Alessandra Mussolini si è messa a parlare con Francesca Manzini durante la cena post puntata. Antonella Elia, sentendo che le due donne stavano parlando proprio di lei, ha dunque perso le staffe sbraitando contro Alessandra. "Basta, hai rotto. E tu Francesca ci caschi pure? Svegliati. Alessandra fatti i fatti tuoi una volta nella vita, mangia il brodino e non rompere". A quel punto la Mussolini ha accusato la Elia di attaccare sempre tutte le donne e subito dopo non è mancata la risposta piccata di Antonella: "Ma le hai attaccate anche tu, non rompere, mangia e stai zitta. Tu hai attaccato tutti in questa casa".

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Palesemente esasperata, Alessandra Mussolini si è alzata da tavola ed è andata a mangiare in giardino, seguita da Renato che ha poi cercato di smorzare i toni. "Non posso avvelenarmi lo stomaco per lei. Non posso stare un’altra settimana così – si è sfogata Alessandra – Non ce la posso fare, mi hanno votato in sei. Posso stare con questa brutta? Ma tu sei matto". A scatenare il forte malumore di Alessandra sarebbero state infatti le molte nomination ricevute e l’impossibilità di votare Antonella perché già finalista.

Grande Fratello Vip, Alessandra minaccia di lasciare la casa: "Ora dico che me ne vado"

Poco dopo, Alessandra è stata raggiunta in giardino anche da Lucia, ed è a quel punto che la gieffina è scoppiata in lacrime, minacciando anche di lasciare la Casa del Grande Fratello. "Avete vinto, basta. Mi avete votato in sei, ora vado di là e dico che me ne vado". Altri coinquilini hanno quindi cercato di calmarla e farle cambiare idea. Tra questi anche Francesca Manzini che ha sottolineato come tutti loro, arrivati al quel punto, si sentano ormai esauriti. Per il momento la situazione sembrerebbe essersi leggermente placata, ma scopriremo solo in seguito se Alessandra deciderà di proseguire o se, dopo questo crollo, deciderà di lasciare il gioco.

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