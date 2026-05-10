Grande Fratello Vip, Adriana Volpe gela Antonella Elia sull'ex Pietro Delle Piane: "Mi ha mandato messaggi"

"Tu sai che mi ha mandato dei vocali prima di entrare qui?" ha detto all’improvviso Adriana Volpe rivolgendosi ad Antonella Elia e riferendosi al suo excompagno Pietro Delle Piane, lasciandola visibilmente sorpresa. Una frase che ha subito cambiato il tono del confronto alzando i toni.

Antonella, incuriosita, ha chiesto: "E cosa ti ha detto?". La risposta della Volpe è stata schietta: "Di starti vicino Anto". Adriana ha poi aggiunto che, una volta fuori dalla Casa, farà ascoltare ad Antonella tutti i messaggi vocali ricevuti da Pietro perché non ha nulla da nascondere.

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La Volpe ha spiegato anche che, in quei vocali, l’ex fidanzato della Elia le avrebbe chiesto di occuparsi di lei e di non lasciarla sola, precisando che Antonella non è a conoscenza del fatto che lei abbia già ascoltato quei messaggi. Nel corso del confronto, la Volpe ha anche parlato della volontà di "fare squadra" con l’amica, sottolineando come tra loro sia nato un legame diverso rispetto al passato. Sui social, intanto, il pubblico si divide: c’è chi interpreta le parole di Adriana come un gesto sincero e affettuoso e chi, invece, intravede possibili strategie legate alle dinamiche del gioco. Al di là delle opinioni, il momento ha mostrato un lato più fragile e umano delle due protagoniste, lontano dalle tensioni e dai toni più accesi che spesso le hanno caratterizzato nel percorso televisivo.

La nuova rivelazione di Adriana Volpe ha ribaltato ancora una volta gli equilibri nella Casa più spiata d’Italia. Tutto è nato durante uno dei confronti più accesi delle ultime settimane, quando Adriana, finita sulla cosiddetta "poltrona delle critiche", si è trovata a dover rispondere alle accuse degli altri concorrenti. In quel momento, il discorso è inevitabilmente finito sul suo legame con Antonella Elia e le parole sul suo ex hanno infiammato il reality.