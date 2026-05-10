Grande Fratello Vip, Adriana Volpe gela Antonella Elia sull'ex Pietro Delle Piane: "Mi ha mandato messaggi"
Il rapporto tra Adriana Volpe e Antonella Elia continua a far discutere e s'infiamma dopo le dichiarazioni a sorpresa sull'ex compagno della showgirl: "Mi ha mandato dei messaggi"
Il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena e momenti carichi di emozione che cambiano gli equilibri, da sempre delicati, all’interno della Casa più famosa del paese. Questa volta al centro del ciclone ci sono finite Adriana Volpe e Antonella Elia, protagoniste di un rapporto altalenante dall’inizio fatto di scontri, riavvicinamenti e confessioni inaspettate che stanno tenendo banco tra i concorrenti e il pubblico da casa. Scopriamo l’ultimo atto di questo rapporto e il ruolo di Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia, che si è reso protagonista di messaggi vocali inviati ad Adriana Volpe.
Grande Fratello Vip, i messaggi dell’ex di Antonella Elia ad Adriana Volpe
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