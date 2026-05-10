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Grande Fratello Vip, Adriana Volpe gela Antonella Elia sull'ex Pietro Delle Piane: "Mi ha mandato messaggi"

Il rapporto tra Adriana Volpe e Antonella Elia continua a far discutere e s'infiamma dopo le dichiarazioni a sorpresa sull'ex compagno della showgirl: "Mi ha mandato dei messaggi"

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Adriana Volpe e Antonella Elia Grande Fratello Vip
Ufficio Stampa Mediaset

Il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena e momenti carichi di emozione che cambiano gli equilibri, da sempre delicati, all’interno della Casa più famosa del paese. Questa volta al centro del ciclone ci sono finite Adriana Volpe e Antonella Elia, protagoniste di un rapporto altalenante dall’inizio fatto di scontri, riavvicinamenti e confessioni inaspettate che stanno tenendo banco tra i concorrenti e il pubblico da casa. Scopriamo l’ultimo atto di questo rapporto e il ruolo di Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia, che si è reso protagonista di messaggi vocali inviati ad Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip, i messaggi dell’ex di Antonella Elia ad Adriana Volpe

"Tu sai che mi ha mandato dei vocali prima di entrare qui?" ha detto all’improvviso Adriana Volpe rivolgendosi ad Antonella Elia e riferendosi al suo excompagno Pietro Delle Piane, lasciandola visibilmente sorpresa. Una frase che ha subito cambiato il tono del confronto alzando i toni.
Antonella, incuriosita, ha chiesto: "E cosa ti ha detto?". La risposta della Volpe è stata schietta: "Di starti vicino Anto". Adriana ha poi aggiunto che, una volta fuori dalla Casa, farà ascoltare ad Antonella tutti i messaggi vocali ricevuti da Pietro perché non ha nulla da nascondere.

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La Volpe ha spiegato anche che, in quei vocali, l’ex fidanzato della Elia le avrebbe chiesto di occuparsi di lei e di non lasciarla sola, precisando che Antonella non è a conoscenza del fatto che lei abbia già ascoltato quei messaggi. Nel corso del confronto, la Volpe ha anche parlato della volontà di "fare squadra" con l’amica, sottolineando come tra loro sia nato un legame diverso rispetto al passato. Sui social, intanto, il pubblico si divide: c’è chi interpreta le parole di Adriana come un gesto sincero e affettuoso e chi, invece, intravede possibili strategie legate alle dinamiche del gioco. Al di là delle opinioni, il momento ha mostrato un lato più fragile e umano delle due protagoniste, lontano dalle tensioni e dai toni più accesi che spesso le hanno caratterizzato nel percorso televisivo.
La nuova rivelazione di Adriana Volpe ha ribaltato ancora una volta gli equilibri nella Casa più spiata d’Italia. Tutto è nato durante uno dei confronti più accesi delle ultime settimane, quando Adriana, finita sulla cosiddetta "poltrona delle critiche", si è trovata a dover rispondere alle accuse degli altri concorrenti. In quel momento, il discorso è inevitabilmente finito sul suo legame con Antonella Elia e le parole sul suo ex hanno infiammato il reality.

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