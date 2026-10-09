Grande Fratello Vip, scintille e figuracce: il secondo eliminato ha il biglietto di ritorno, ecco chi finisce in nomination L'ottava puntata del Grande Fratello Vip si accende tra tensioni mai risolte, triangoli sentimentali e verdetti decisivi: ecco che cosa è successo nella diretta condotta da Ilary Blasi

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

CONDIVIDI

Su Canale 5 è tempo di Grande Fratello Vip. Ilary Blasi e le sue opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, hanno accolto il pubblico in studio e quello a casa per l’ottava puntata di questa edizione del reality show. Grandi colpi di scena, alleanze e discussioni tra gli inquilini. Non perdiamoci troppo in chiacchiere e vediamo che cosa è successo nella puntata di venerdì 9 ottobre 2026 con i momenti salienti della lunga diretta.

Grande Fratello Vip: che cosa è successo nell’ottava puntata

La puntata comincia con un altro scontro tra Andreas e Jonathan. I due non riescono a chiarirsi e dopo la bufera della precedente puntata, la tensione non accenna assolutamente a diminuire. Si torna a parlare del triangolo Piera, Gianmarco e Roncaccia. Il fidanzato della Meloni entrerà in casa per qualche giorno così i due potranno definitivamente chiarirsi e capire che piega prenderà la loro storia d’amore. Dopo si passa alla prova settimanale di danza: Jack, Varsi, Valeria e Francesca Manzini hanno eseguito la coreografia sulle note di Waka Waka. Arriva poi, finalmente, il primo verdetto della serata: tra Andreas, Guendalina, Alex, Danto, Federica e Moreno si salvano Muller, Moreno e la Tavassi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO



GFVip: chi è il secondo eliminato e le nuove nomination della puntata

Successivamente è ancora tempo di verdetto. Si salva Federica, dunque, al duello finale arrivano Alex e Danto e quest’ultimo è il secondo eliminato dell’edizione, ma giunge in studio con il biglietto della seconda possibilità. La diretta prosegue con altre discussioni e alleanze tra generazioni. I giovani cercano di fare fuori i veterani per prendersi la scena e avvicinarsi alla finale? Jonathan viene additato come "burattinaio" della situazione, ma lui nega per tutta la durata del dibattito. Colpo di scena: Danto ha il biglietto per rientrare in Casa, dunque, è ancora parte di questa edizione. La serata si scalda con le scuse di Moreno Morello a Guendalina Tavassi per le frasi inaccettabili della scorsa puntata. Niente duello faccia a faccia, ma un filmato registrato dall’ex inviato di Striscia che ha acceso le polemiche social. Perché scusarsi a giorni dal fattaccio e "in differita"? La pezza sembra decisamente essere peggio dello strappo. Alcuni utenti sui social, infatti, hanno commentato numerosi la dinamica con notevole disapprovazione. Arriva il momento più atteso della serata: quello delle nomination. Questa settimana i vip più votati sono: Andreas, Jonathan e Moreno. Il vip più votato sarà il prossimo candidato all’eliminazione. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco e la Casa dopo il rientro a sorpresa di Danto?

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche