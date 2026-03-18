Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8) Nella puntata del 17 marzo del Gf Vip 8, Lucarelli spiazza tutti e Ilary Blasi torna in gran forma, mentre la Mussolini non dà il meglio di sé: le pagelle

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Tanti ingressi e qualche polemica nella prima puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, in perfetta forma, e in onda martedì 17 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Tra frecciatine di Selvaggia Lucarelli e battute su Francesco Totti, con Ilary Blasi che non si lascia scalfire da nulla, la serata passa molto velocemente, tenendo un buon ritmo e donando quella leggerezza e quel divertimento che molti telespettatori si aspettano da una prima serata di questo tipo. E se Cesara Buonamici resta in disparte per tutta la serata, Selvaggia, al suo debutto come opinionista del Gf Vip, punge come nessun altro sa fare. Tra i concorrenti, a spiccare sono Alessandra Mussolini, che crea le prime scintille dentro la Casa, Antonella Elia, rancorosa e protagonista di un confronto faccia a faccia con Adriana Volpe, che poi è il terzo nome che, siamo certi, farà discutere molto sui social. Assistiamo anche alle prime nomination dei 4 concorrenti entrati nella casa venerdì scorso: Renato Biancardi, Raul Dumitras di Temptation Island, la modella Ibiza Altea e Adriana Volpe, che finiscono tutti al televoto per l’immunità con Lucia Ilardo, per volere dei suoi ‘amici’ del Secret Bar, e Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini, scelte dai concorrenti entrati ieri sera nella casa. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 marzo 2026 del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 8, puntata 17 marzo 2026: le pagelle

Selvaggia Lucarelli tagliente, voto 9. Perfetta nel suo ruolo di opinionista, Selvaggia non perde tempo e sgancia più "bombe" nel corso della serata, a partire dal commento su Raimondo Todaro: "Ti giudicherò per l’unica cosa che non conosci, te stesso!", oppure: "Se sei la regina delle sceneggiate…" detto ad Alessandra Mussolini. Senza peli sulla lingua e pungente, è stata forse la scelta migliore che la produzione potesse fare per dare quel po’ di pepe che serve a un programma ormai alla deriva da molti anni. E con lei, almeno noi, ci siamo divertiti davvero per la prima volta dopo tanto tempo. Un po’ ci ha anche spiazzati, perché da lei ti aspetti frecciatine, ma essere così tanto sul pezzo su temi e punti debole, soprattutto quando c’è da essere veloci e da mirare bene, è da Oscar. Se è vero che fa male con le parole, è anche vero che il suo ruolo è proprio quello di provocare per capire di che pasta è veramente fatta una persona e fino a che punto può spingersi. E lei, dobbiamo dirlo, ha dimostrato anche questa sera di avere le ‘palle’, di saper osare senza timore e incassare benissimo i colpi bassi, che poi sono quelli che dà lei ed è proprio così che ci piace, almeno qui e ieri.

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Ilary Blasi inarrestabile, voto 8. Anche la conduttrice merita di essere promossa, ma per motivi diversi. A noi Ilary piace perché è spontanea, imprevedibile e sempre se stessa. La conosciamo per le sue gaffe, che anche ieri non sono mancate, e per il suo modo di fare ‘un po" fuori dalle righe che la porta a dire cose che poco c’entrano magari con il discorso che si sta affrontando. Un esempio è quando si lascia sfuggire quel "ma tu sei rimasto, minch*a!" all’improvviso, oppure quando si esibisce Marco Berry ed esclama: "Ci ha rincogl**nito a tutti" e "Mi sono persa". Ecco, lei si perde in un mondo tutto suo, ma pensiamo che questo mondo sia bellissimo proprio perché fatto di disorganizzazione, dimenticanze e uscite spiazzanti. Pensate che noia se al suo posto ci fosse un Carlo Conti o un Marco Liorni. E invece con lei c’è sempre una sorpresa, una risata, un mistero che ti tiene incollato allo schermo. Cosa succederà adesso al Gf? E chi lo sa! Ma è proprio questo il bello.

Francesca Manzini travolgente ma confusa, voto 5. Questa donna ci farà ridere di gusto, tra battute su borse rubate a Ilary Blasi e imitazioni di Mara Venier e Sabrina Ferilli.Avrete capito che a noi la spontaneità piace e lei ne ha da vendere, oltre a essere molto divertente con la sua ironia: a Ilary però non la batte nessuno, nemmeno Stefano De Martino. Ma c’è qualcosa che non convince nel suo modo di comportarsi. Francesca si mostra in tutta la sua essenza, nel bene e nel male, soprattutto durante le nomination in Confessionale, dove risulta molto confusa quando sceglie di nominare Antonella Elia senza un vero motivo. Parla della sua fragilità, dopo aver scelto di stare nel suo club, e poi nomina proprio lei. Anche Ilary Blasi non capisce il motivo di tale decisione e, vedendola in difficoltà, le permette di cambiare nome. Ma è troppo tardi. Chiamiamola "confusione": c’è tempo per capire davvero che donna è Francesca.

Adriana Volpe e Antonella Elia vere o false? Voto 5. È difficile capire a chi credere in questo caso, perché le protagoniste del faccia a faccia, in sostanza, hanno detto esattamente la stessa cosa l’una dell’altra. Adriana Volpe e Antonella Elia, legate da un trascorso che evidentemente ha segnato entrambe, sostengono di non fidarsi più a vicenda, sottolineando come l’altra possa apparire in un modo e poi trasformarsi completamente in un’altra persona. Delle due donne la più spigolosa e ipocrita ci sembra essere Antonella Elia, ma qualcosa ci dice che anche Adriana Volpe non sia proprio come appare. E chissà, forse si odiano così tanto perché riconoscono l’una nell’altra quella parte che tanto detestano di se stesse. Staremo a vedere come andrà a finire, ma per il momento è un grande no.

Alessandra Mussolini incoerente, voto 4. Menomale che è nella casa del Grande Fratello, altrimenti avrebbe da ridire anche su queste pagelle! A parte gli scherzi, Alessandra è puro fuoco, ma poi cosa resta? Si lamenta della voce acuta di Paola Caruso ed è la prima a urlare quando inizia a scaldarsi durante i confronti con le persone, come quello avuto con Selvaggia Lucarelli, durante il quale ha mostrato anche poco rispetto nei suoi confronti, interrompendola spesse volte e in particolare quando l’ha punta sulla politica ("Hai provato con la politica ed è andata male, hai provato col canto ed è andata male…"). Insomma, in questa prima puntata non ha dato il meglio di sé, risultando lamentosa (soprattutto sui ‘decibel’ di Paola) incoerente e irrispettosa, ma forse cambieremo idea.

Paola Caruso urla, voto 4. Non è colpa di Paola Caruso se ha un tono di voce molto alto e una risata rumoroso, però la sensazione è che lei esageri apposta in tal senso, e il rischio è di risultare fastidiosa non solo per i concorrenti, alcuni dei quali si sono già lamentati, come la Mussolini e Marco Berry, ma anche per il pubblico a casa.

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