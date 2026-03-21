Grande Fratello Vip, pagelle: Selvaggia Lucarelli perfida e preziosa (9), Adriana Volpe noiosa (4), Ilary Blasi non merita ascolti flop (8) Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 20 marzo 2026 Selvaggia Lucarelli è stata protagonista (ma lo sapevamo), Adriana Volpe non convince. Ecco le pagelle

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La seconda puntata del "Grande Fratello Vip" (QUI il recap completo della serata e le nomination) si è conclusa, con numerosi momenti che hanno regalato emozioni, pur non essendo mancata anche l’occasione per sorridere, grazie all’ironia graffiante di Ilary Blasi. Fino ad ora la conduttrice, che ha raccolto l’eredità di Alfonso Signorini, rappresenta la marcia in più di questa edizione, essendo in grado di garantire la leggerezza che si cerca quando si decide di seguire un reality. Non possiamo però non citare l’ottima spalla che è in grado di fornirle Selvaggia Lucarelli, l’asso calato da Mediaset per arricchire questa edizione, finora capace di smentire chi credeva fosse fuori posto in questa veste.

Nel corso della serata ci sono stati comunque anche diversi momenti che hanno commosso, a partire da quello che ha avuto per protagonista Antonella Elia, scelta come dai telespettatori al televoto, oltre ad avere ottenuto che il suo Team passasse nel "Gold Club". Da rivedere l’atteggiamento di Adriana Volpe, che sta probabilmente prendendo questa occasione come un modo per piacere a chi la segue da anni, ma l’effetto non è sempre quello voluto. Ecco quindi le nostre personalissime pagelle della seconda puntata del Gf Vip 2026 in onda venerdì 20 marzo su Canale 5..

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Grande Fratello Vip, puntata 20 marzo 2026: le pagelle

Selvaggia Lucarelli, insostituibile (9): dopo la prima puntata qualcuno l’aveva già criticata, ma in modo ingiusto: il suo ruolo negli equilibri del GF Vip è fondamentale. Ingaggiata da Mediaset e pagata profumatamente come regina delle polemiche, Selvaggia sta confermando di avere doti da vera fuoriclasse della tv. Sa punzecchiare senza strafare, trasformare ogni battuta in colpo di scena e tenere il programma in equilibrio tra verve e spettacolo. Non si risparmia con i concorrenti: definire "noiosa" Adriana Volpe per la sua perfezione ostentata o "troppo teatrale" Alessandra Mussolini non è cattiveria, è talento nel saper leggere la scena e creare dibattiti. La sua opinione ha il peso della firma, e in un reality come questo, averla è un lusso: senza di lei, la trasmissione rischierebbe di scivolare nel banale. E poi c’è il feeling con Ilary Blasi: tra battute e frecciate si crea una sinergia che rende ogni puntata più vivace e gustosa. In poche parole, guardare il GF Vip è più divertente perché Selvaggia c’è, e il programma guadagna immediatamente in sale, ironia e mordente.

Ilary Blasi, regina di leggerezza (8): in appena due puntate è riuscita in un piccolo colpo di magia: cambiare l’aria nella Casa senza bisogno di alzare la voce. Dove prima dominavano tensioni costruite, "ship" a orologeria e scontri da copione in stile Alfonso Signorini, lei sceglie la via più rischiosa — e decisamente più elegante — della leggerezza. Meno urla, più sorriso; meno dinamiche forzate, più ironia distribuita con precisione quasi chirurgica. Gli ascolti della prima puntata non hanno fatto scintille, è vero, ma usarli come metro di giudizio per lei sarebbe un errore di prospettiva: qui il cambio è strutturale, e si vede. Ilary funziona perché non forza mai, gioca, osserva, punge quando serve. E soprattutto non si risparmia: l’autoironia resta il suo pezzo forte, tra frecciate ben calibrate a Francesco Totti e il ormai celebre "uomo dei caffè", Cristiano Iovino, trasformando anche il gossip in materiale leggero, quasi di scena. Risultato? Un Grande Fratello Vip più scanzonato, meno affannato, e — a dirla tutta — anche più godibile. Il pubblico, per ora, tentenna. Ma lei, intanto, ha già cambiato le regole del gioco togliendo dal reality quella patina di negatività e polemiche che l’aveva avvolto negli anni scorsi. Già questo, è un grande successo.

Antonella Elia, la vulnerabilità vince (8). In occasione della prima puntata c’è stato chi aveva ritenuto eccessivo il suo atteggiamento, come se volesse arrivare sempre allo scontro con Adriana Volpe, questo pensiero non è però del tutto corretto. Lei, infatti, odia chi vuole mettersi in mostra provando a sembrare migliore di quello che è, descrizione che finora rispecchia abbastanza la sua "nemica". Impossibile non commuoversi quando lei ha raccontato di come le sofferenze vissute nel corso della sua vita l’abbiano segnata (ha perso i genitori da ragazza e non ha un compagno, oltre ad avere confessato il rimpianto per avere abortito da ragazza). "Non ho punti di riferimento perché il destino ha voluto che vivessi in questo deserto", ha confessato dimostrando un coraggio che non è da tutti. Ilary ha provato a rincuorarla, dicendole "C’è tanto amore che ti circonda, non sei sola". Molti di noi avrebbero certamente voluto esserle vicino e abbracciarla.

Alessandra Mussolini, protagonista (7). È certamente uno dei personaggi più conosciuti di questa edizione, una che non ha esitato a mettersi in discussione in una vetrina simile pur essendosi occupata di altro, e già questo le fa onore. Un reality, infatti, è un’opportunità per farsi conoscere, ma può rivelarsi un boomerang se non si hanno atteggiamenti graditi al pubblico, ma lei sembra davvero non essere interessata a questo. L’ex deputata ha divertito tutti cantando e ballando, ma anche rispondendo per le rime a Selvaggia Lucarelli. Nel confronto con Paola Caruso ha cercato di essere sincera, parlando anche dei suoi difetti, anche se solo pochi giorni fa le aveva mostrato sostegno quando aveva confessato di avere partecipato per poter avere i soldi necessari per far operare il figlio in America.

Paola Caruso, da rivedere (6): è un personaggio che divide, inutile negarlo, tanti la criticano per la sua presenza frequente in Tv per parlare dei suoi dolori (mamma morta, figlio malato, amori finiti), ma lei non sembra preoccuparsene. Proprio per questo ha ammesso candidamente di avere accettato di varcare la porta rossa per aiutare suo figlio, scelta encomiabile visto che il "Grande Fratello" è per lei (come per tutti gli altri) un lavoro. La sua risata non piace a tutti, ma chi la conosce bene si augura che questa esperienza possa servire a farla conoscere meglio dai telespettatori, ma allo stesso tempo a ridarle la serenità che non ha sempre avuto.

Renato Biancardi, bello ma non balla (5): è stato uno dei primi a entrare, ma non ha certamente inciso, almeno in questi primi giorni. Difficile ricordare qualcosa di memorabile che lui ha fatto in ‘Casa’, anzi nel corso della diretta se ne è uscito con una frase che avrebbe potuto risparmiarsi e che non può che portarlo a subire critiche. Lui ha infatti definito "fake" alcuni dei suoi compagni, teoria che non è piaciuta soprattutto a Francesca Manzini e Raimondo Todaro, che non hanno mancato di farglielo notare. Anzi, il ballerino lo ha ritenuto inopportuno, visto che per alcuni giorni è stato in disparte a causa di un malessere, per questo era praticamente impossibile esprimersi a riguardo con questa convinzione.

Adriana Volpe, la perfezione non sempre piace (4): è stata una delle prime a entrare nella ‘Casa’, ben prima dell’esordio, cercando di affrontare questa avventura con leggerezza, memore di non esserci riuscita del tutto in passato. Non appena Antonella Elia ha varcato la porta rossa, però, l’obiettivo è riuscito solo a metà, ha fatto il possibile per mettersi su un piedistallo pensando di essere migliore di lei, senza però essere sempre empatica con gli altri compagni di avventura. Questo l’ha portata a subire le critiche di Selvaggia, che l’ha ammonita invitandola a "non fare la mestrina con me", giudizio per lei inaspettato, segno evidente di come non sappia sempre guardare dentro se stessa e capire se stia sbagliando. Non a caso, è stata proprio la collega a essere la preferita del pubblico. È necessaria un’inversione di tendenza se davvero vorrà resistere a lungo.

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