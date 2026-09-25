Grande Fratello Vip, la quarta puntata è un terremoto: la squalifica, il ritorno di Annichiarico e il verdetto finale alle nomination La quarta puntata del reality si prepara a regalare nuovi colpi di scena, tra tensioni nella Casa, nomination, chiarimenti e momenti emozionanti

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Una quarta puntata decisamente movimentata quella del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla diretta, la Casa si ritrova già scossa dall’uscita di Simone Annicchiarico, costretto a lasciare il reality dopo il provvedimento della produzione per un’espressione blasfema. Un episodio che ha acceso inevitabilmente il dibattito anche fuori dalla Casa. Ma non è l’unico fronte caldo della serata. Il televoto mette nuovamente al centro diversi concorrenti, mentre nelle dinamiche interne non mancano tensioni, chiarimenti e rapporti che iniziano a cambiare direzione. Ecco che cosa è successo durante la diretta del 25 settembre 2026.

Grande Fratello Vip: il riassunto della quarta puntata

I primi salvi al televoto sono Carmen Di Pietro e Alessandro Roncaccia. Si passa poi alla situazione di Federica Morello e agli scontri durante le prove. La concorrente si definisce "bersaglio" delle altre donne della Casa per via del suo aspetto. Botta e risposta con le altre, poi, la conduttrice le comunica che è la terza salva al televoto. A sfidarsi contro Danto per la prima eliminazione di questa edizione sarà Varsi. Simone Annichiarico torna in studio dopo la squalifica: il rammarico, le scuse e le lacrime dei compagni la fanno da padroni. Ilary Blasi chiede alla produzione di fargli avere una seconda possibilità, anche solo per un abbraccio veloce agli ex coinquilini. Si passa poi al rapporto speciale tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia e poi c’è stato spazio per l’emozione, con Marina La Rosa chiamata a ricordare Pietro Taricone. La battle dei talenti dopo le esibizioni previste per la diretta è stata vinta dalla squadra delle donne. Il premio è l’immunità per quattro componenti della squadra.

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Gf Vip: le nomination di venerdì 25 settembre 2026

Marina, Megan, Giulia e Piera sono immuni grazie agli interventi di Danto e Varsi, che spediscono Federica e Guendalina a rischio eliminazione. Partono le nomination palesi. I più votati sono Carmen, Roncaccia, Federica e Michelle. La Di Pietro accusa Jonathan di essere falso e Roncaccia di aver mentito. La motivazione del modello, infatti, riguarda la mancata collaborazione dell’inquilina nelle faccende domestiche. Si prosegue con la seconda tornata e, in questo caso, la più votata è Federica. Ilary Blasi apre ufficialmente il televoto: il vip meno votato sarà eliminato dalla Casa. La rosa definitiva è dunque formata da Carmen, Federica, Danto, Varsi, Roncaccia e Michelle. Chi la spunterà? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata del reality, in onda in prima serata lunedì 28 settembre su Canale 5.

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