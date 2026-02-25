Grande Fratello Vip 2026, la verità sul cachet stellare di Selvaggia Lucarelli (e il contratto con Milly Carlucci) Stando alle ultime indiscrezioni Mediaset avrebbe offerto all’opinionista una cifra “pari a quanto guadagnerebbe in dieci anni a Ballando con le stelle”

Il Grande Fratello VIP fa le cose in grande. A caccia di rilancio dopo il caso Signorini-Corona (che ha portato all’addio del conduttore) e il flop dell’ultima edizione, infatti, il reality show di Canale 5 ha deciso di puntare su Ilary Blasi e, nei panni di opinionista, su Selvaggia Lucarelli. Un super nome in arrivo direttamente da Ballando con le Stelle che, stando ai rumor, avrebbe costretto Mediaset a sborsare cifre considerevoli. Ma quale sarà il cachet ‘da urlo’ di Selvaggia al GF Vip 2026? E quale sarà l’accordo con Milly Carlucci e la Rai? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP: il cachet di Selvaggia Lucarelli opinionista

La prossima edizione del Grande Fratello VIP sarà chiamata a un’impresa a dir poco ardua, vale a dire ‘dimenticare’ il caso Signorini-Corona e cercare il riscatto dopo la deludente ultima edizione dello scorso anno (oltre a quella ‘nip’ condotta da Simona Ventura). Alla conduzione – come detto – Mediaset ha deciso di affidarsi a una veterana dei reality come Ilary Blasi, mentre al suo fianco, nei panni di opinionista, ci dovrebbe essere Selvaggia Lucarelli. Convincere la giudice di Ballando con le Stelle a ‘lasciare’ Milly Carlucci e ad approdare nello studio del GF Vip, ovviamente, non sarà stato semplice per i vertici del ‘Biscione’, probabilmente costretti a sborsare qualche zero di più rispetto al solito per assicurarsi uno dei nomi più richiesti della tv. Ecco perché nelle ultime settimane si sono diffusi parecchi rumor riguardanti il presunto cachet ‘stellare’ di Selvaggia, tra chi restava più cauto e chi parlava addirittura di 35mila euro a puntata.

Stando a quanto riportato da Fanpage, si tratterebbe di una cifra considerevole, seppure non precisata (sul portale si parla di oltre 60 mila euro lordi percepiti a Ballando): "Alla giornalista sarebbe stato offerto un cachet ‘pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle’, circostanza che l’avrebbe comprensibilmente spinta ad accettare".

Selvaggia Lucarelli al GF Vip, nessuna esclusiva: il suo futuro a Ballando con Milly Carlucci

Il debutto di Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinionista del Grande Fratello VIP – come detto – lascia qualche punto interrogativo anche su quelli che saranno i rapporti con la Rai e, soprattutto, con Milly Carlucci. Stando a quanto rivelato da FanPage, il contratto firmato con Mediaset non prevedrebbe alcuna esclusiva: la giornalista sarà dunque libera di tornare al fianco Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni nella giuria di Ballando con le Stelle il prossimo autunno: "L’impegno prevede che affianchi Blasi alla conduzione del reality, ma senza vincoli che la leghino in maniera stabile alle reti Mediaset" si legge.

