Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Samantha De Grenet (in coppia) al grande ex, la lista segreta di Ilary Blasi Spunta la lista dei concorrenti della prossima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi: torna anche Soleil Sorge, Brando e Raffaella da UeD

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il ritorno del Grande Fratello VIP si avvicina e l’attesa, ovviamente, è soprattutto per quello che sarà il cast della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata nuovamente da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Ad alimentare la curiosità è soprattutto lo spoiler di Deianira Marzano, che avrebbe svelato la lista dei concorrenti pronti a varcare l’iconica porta rossa e a entrare nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo chi ci sarà e tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP, spoilerato il cast: spunta anche Alex Belli

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano sui social il nuovo Grande Fratello VIP dovrebbe puntare su un mix di volti già noti al pubblico televisivo e protagonisti delle più recenti cronache di gossip e reality. Il nome che più di tutti fa rumore è quello di Alex Belli, che tornerebbe così nella casa dopo essere stato uno dei mattatori assoluti della sesta edizione. La sua esperienza al GF Vip del 2021-2022 è rimasta nella memoria degli spettatori soprattutto per le vicende sentimentali e per le accese dinamiche che lo videro protagonista. Un suo ritorno rappresenterebbe quindi una scelta destinata inevitabilmente a far discutere. Tra le indiscrezioni figura anche Samantha De Grenet, che potrebbe partecipare in coppia, aggiungendo un elemento ‘destabilizzante’ alla formula del reality. Al momento, comunque, si tratta di anticipazioni non ancora confermate ufficialmente e la composizione del cast potrebbe quindi cambiare prima dell’ingresso dei concorrenti.

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La lista dei possibili concorrenti

La presunta lista spoilerata comprende diversi nomi già conosciuti dal pubblico dei reality e della televisione. Ecco i concorrenti che, secondo i rumor, sarebbero in lizza per entrare nella casa del Grande Fratello VIP (la lista resta nel territorio delle indiscrezioni):

Valeria Marini , una delle showgirl più riconoscibili della televisione italiana;

, una delle showgirl più riconoscibili della televisione italiana; Giulia Provvedi , volto dei reality e del mondo social;

, volto dei reality e del mondo social; Estefania Bernal , modella e protagonista dell’Isola dei Famosi;

, modella e protagonista dell’Isola dei Famosi; Alessandra Di Sanzio , nome accostato al nuovo reality;

, nome accostato al nuovo reality; Alessandra Pierelli , storica protagonista di Uomini e Donne;

, storica protagonista di Uomini e Donne; Samantha De Grenet e Brando Barbato , la coppia madre-figlio;

, la coppia madre-figlio; Guendalina Tavassi , volto amatissimo dal pubblico dei reality;

, volto amatissimo dal pubblico dei reality; Evelina Sgarbi , figlia di Vittorio Sgarbi;

, figlia di Vittorio Sgarbi; Alex Belli , il grande ex del GF Vip pronto a tornare nella Casa;

, il grande ex del GF Vip pronto a tornare nella Casa; Killian Nielsen , figlio di Brigitte Nielsen;

, figlio di Brigitte Nielsen; Marco Cartasegna , ex tronista di Uomini e Donne;

, ex tronista di Uomini e Donne; Federico Fusca , chef e volto televisivo;

, chef e volto televisivo; Franco Oppini , storico protagonista dello spettacolo italiano;

, storico protagonista dello spettacolo italiano; Brando Giorgi , attore già visto all’Isola dei Famosi;

, attore già visto all’Isola dei Famosi; Ferdinando Giordano , uno dei volti storici del Grande Fratello;

, uno dei volti storici del Grande Fratello; Andrea Turino , tra i nomi meno conosciuti della lista;

, tra i nomi meno conosciuti della lista; Diego Armando Maradona Jr., figlio della leggenda del calcio argentino

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