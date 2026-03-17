Grande Fratello Vip 2026, quante puntate sono: foto e bio dei 16 concorrenti
Tutti i dettagli sul ritorno in pompa magna del GF VIP, dalle aspettative sulla durata del programma, alle informazioni sulla vita di tutti i concorrenti in gara.
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Durata del programma
A parlare direttamente della possibile durata è stato Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram ha rivelato un dettaglio legato ai contratti firmati dai concorrenti, ben più lunghe delle 6 settimane di cui si è discusso inizialmente: "Nel contratto le settimane sono ben 15. La durata sarà maggiore di quella annunciata. Magari è stato un cambiamento dell’ultimo minuto per occupare il palinsesto, ma posso dirvi che il GF Vip avrà più spazio del previsto. La durata, comunque, dipenderà dagli ascolti”. Se l’indiscrezione fosse confermata, il programma potrebbe restare in onda per circa quattro mesi, con una durata simile a quella delle edizioni più lunghe del reality. In realtà è improbabile che questo accada, la produzione fa spesso firmare i concorrenti per più settimane di quelle programmate, per garantirsi possibili allungamenti e rimodulamenti secondo le esigenze, della rete, raramente si fa poi utilizzo delle settimane massime concordate in fase di contratto. Quindi bisognerà attendere informazioni ufficiali dal programma stesso.
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Alessandra Mussolini
Ex politica e volto televisivo, è nota anche per la partecipazione a diversi programmi di intrattenimento.
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Adriana Volpe
Conduttrice TV con una lunga carriera alle spalle, torna nel reality dopo precedenti esperienze sia come concorrente sia come opinionista.
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Antonella Elia
Showgirl iconica, è stata protagonista di numerosi programmi TV cult tra gli anni ’90 e 2000.
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Francesca Manzini
Imitatrice e conduttrice radiofonica, è conosciuta dal pubblico per le sue parodie di personaggi famosi.
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GionnyScandal (Gionata Ruggieri)
Rapper e produttore discografico, è molto seguito dal pubblico più giovane.
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Paola Caruso
Conosciuta come "Bonas" nel programma Avanti un altro, è uno dei volti più noti del game show.
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Ibiza Altea
Modella italo-americana classe 1999, è nota per la partecipazione al dating show Too Hot To Handle.
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Blu Barbara Prezia
Modella e musicista, è conosciuta dal pubblico anche per la partecipazione a Pechino Express.
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Lucia Ilardo
Personaggio televisivo emerso nella scorsa edizione di Temptation Island.
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Dario Cassini
Attore e cabarettista, vanta numerose esperienze teatrali e televisive.
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Giovanni Calvario
Imprenditore romano noto per la partecipazione a Love Is Blind Italia.
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Raimondo Todaro
Ballerino catanese, è un noto professionista del mondo della danza televisiva.
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Marco Berry
Conduttore, illusionistam noto per essere stato un ex inviato de Le Iene.
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Renato Biancardi
Classe 1993, è un personaggio emerso nel contesto del web e dello spettacolo.
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Nicolò Brigante
Conosciuto dal pubblico per essere stato tronista a Uomini e Donne.
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Raul Dumitras
Divisivo ex partecipante di Temptation Island.
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