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Durata del programma

A parlare direttamente della possibile durata è stato Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram ha rivelato un dettaglio legato ai contratti firmati dai concorrenti, ben più lunghe delle 6 settimane di cui si è discusso inizialmente: "Nel contratto le settimane sono ben 15. La durata sarà maggiore di quella annunciata. Magari è stato un cambiamento dell’ultimo minuto per occupare il palinsesto, ma posso dirvi che il GF Vip avrà più spazio del previsto. La durata, comunque, dipenderà dagli ascolti”. Se l’indiscrezione fosse confermata, il programma potrebbe restare in onda per circa quattro mesi, con una durata simile a quella delle edizioni più lunghe del reality. In realtà è improbabile che questo accada, la produzione fa spesso firmare i concorrenti per più settimane di quelle programmate, per garantirsi possibili allungamenti e rimodulamenti secondo le esigenze, della rete, raramente si fa poi utilizzo delle settimane massime concordate in fase di contratto. Quindi bisognerà attendere informazioni ufficiali dal programma stesso.