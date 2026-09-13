Grande Fratello Vip, si parte: quando inizia, cast completo e tutte le novità Il Grande Fratello Vip 2026 sta per tornare su Canale 5: ecco la data di debutto, il cast ufficiale già annunciato e le novità della nuova edizione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La porta rossa è pronta a riaprirsi e, questa volta, manca davvero pochissimo. Dopo settimane di indiscrezioni, anticipazioni e nomi circolati sui social, il Grande Fratello Vip si prepara infatti a tornare protagonista della prima serata di Canale 5. La nuova edizione è ormai ai blocchi di partenza e cominciano ad arrivare le prime certezze sul cast. La curiosità, inevitabilmente, cresce soprattutto attorno ai concorrenti che vivranno per mesi sotto l’occhio delle telecamere. Ecco quando comincia il reality, chi ci sarà e cosa sappiamo finora.

Grande Fratello Vip 2026, quando inizia su Canale 5

L’appuntamento con la prima puntata del Grande Fratello Vip 9 è fissato per giovedì 17 settembre, quando il reality debutterà in prima serata su Canale 5. La nona edizione del programma si prepara quindi a entrare nel vivo proprio con l’inizio della nuova stagione televisiva. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi, che torna a guidare il reality dopo averne raccolto nuovamente l’eredità nella precedente edizione. La conduttrice ritroverà anche le due opinioniste già confermate per questa nuova avventura: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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Una formazione ormai riconoscibile, ma con una nuova Casa e soprattutto nuovi protagonisti pronti a creare alleanze, discussioni e inevitabili colpi di scena. La conferma del trio in studio lascia così spazio alla vera incognita della stagione: capire come si svilupperanno le dinamiche tra i concorrenti.

Grande Fratello Vip 9, il cast ufficiale dei concorrenti

Il cast non è ancora stato annunciato nella sua versione definitiva, ma diversi nomi sono già stati confermati ufficialmente. Mediaset sta infatti procedendo con una presentazione graduale dei protagonisti, alimentando così l’attesa per la prima puntata.

Tra i concorrenti che hanno già ottenuto il via libera per entrare nella Casa ci sono:

Alex Belli

Guendalina Tavassi

Jonathan Kashanian

Alessandro Roncaccia

Federica Morello

Carmen Di Pietro

Moreno Morello

Michelle Masullo

Si tratta di un gruppo piuttosto variegato, composto da volti televisivi conosciuti e personaggi provenienti da esperienze differenti. Proprio questa varietà potrebbe diventare uno degli ingredienti principali del reality, soprattutto quando i concorrenti saranno costretti a convivere lontani dalla loro quotidianità.

Grande Fratello Vip 2026, tutte le novità sul reality

Il cast, però, non è ancora completo. Altri nomi saranno svelati nei prossimi giorni, avvicinandosi sempre di più al debutto del programma. Per questo motivo l’elenco dei concorrenti è destinato ad aggiornarsi rapidamente.

L’edizione 2026 punta quindi a creare curiosità già prima dell’ingresso nella Casa, alternando conferme ufficiali e nuove rivelazioni. Per scoprire tutti gli aggiornamenti sul Grande Fratello Vip 9, comprese le ultime novità sui protagonisti, sarà possibile seguire gli annunci di Mediaset Infinity e del sito ufficiale del reality. La data da segnare sul calendario, intanto, è una sola: 17 settembre. Da quel momento la porta rossa tornerà ad aprirsi e inizierà ufficialmente una nuova stagione fatta di convivenza, nomination e dinamiche destinate a tenere banco anche fuori dalla Casa.

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