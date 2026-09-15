Grande Fratello Vip 2026, la sorpresa di Ilary Blasi: la casa è già aperta, chi sono i primi concorrenti
Apertura anticipata per la casa più spiata d’Italia: oggi martedì 15 settembre 2026: entrano quattro ‘vipponi’, l’iniziativa e il cast completo
Manca ancora qualche giorno al debutto ufficiale del Grande Fratello Vip 2026, fissato per giovedì 17 settembre 2026, ma per quattro concorrenti l’avventura è già cominciata. A sorpresa, infatti, Ilary Blasi e la produzione hanno deciso di anticipare l’apertura della casa: oggi martedì 15 settembre 2026 la porta rossa si è aperta per il primo gruppo di protagonisti, regalando al pubblico un’anteprima assoluta della nuova edizione. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
GF Vip 2026, la casa apre due giorni prima: chi sono i primi concorrenti
Il conto alla rovescia per la prima puntata del Grande Fratello VIP 2026 è accompagnato da una novità inattesa. In attesa dell’ingresso ufficiale di tutto il cast, infatti, Piera Meloni, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian sono stati i primi a entrare nella nuova casa più spiata d’Italia. L’appuntamento, ribattezzato ‘Open House’, permette così ai quattro concorrenti di prendere confidenza con gli spazi e, soprattutto, di iniziare subito a misurarsi con le prime dinamiche della convivenza. L’iniziativa è stata pensata anche per coinvolgere gli spettatori prima del debutto televisivo: l’apertura anticipata può infatti essere seguita in streaming attraverso Mediaset Infinity. Una sorta di ‘antipasto’ del reality, con la possibilità di vedere da vicino la casa e scoprire i primi protagonisti prima che il gruppo venga completato.
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Ilary Blasi pronta al ritorno: il cast del Grande Fratello Vip 2026
La vera partenza del Grande Fratello VIP resta quindi quella di giovedì 17 settembre, quando Ilary Blasi tornerà ufficialmente alla guida del programma. Al suo fianco sono confermate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Il cast annunciato comprende, tra gli altri, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Moreno Morello, Michelle Masullo, Simone Annicchiarico, Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Muller e Giacomo Gallani. Ci saranno inoltre Giulia Provvedi, già protagonista dell’edizione 2018 insieme alla sorella Silvia, Alessandro Varsi, Piera Meloni, Giancarlo Danto e Valeria Marini, oltre a Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian già protagonisti dell’Open House. L’ingresso anticipato di quattro concorrenti aggiunge così un primo elemento di sorpresa a un’edizione che deve ancora ufficialmente cominciare e che sta già facendo discutere: la porta rossa si è aperta prima del previsto, ma il vero gioco inizierà soltanto con l’arrivo dell’intero gruppo. Di seguito l’elenco completo dei concorrenti ufficiali della nona edizione del GF Vip, in ordine alfabetico:
- Alex Belli
- Alessandro Roncaccia
- Alessandro Varsi
- Andreas Muller
- Carmen Di Pietro
- Federica Morello
- Giulia Provvedi
- Guendalina Tavassi
- Giacomo Gallani
- Giancarlo Danto
- Jonathan Kashanian
- Marina La Rosa
- Megan Ria
- Michelle Masullo
- Moreno Morello
- Piera Meloni
- Simone Annicchiarico
- Valeria Marini
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