Grande Fratello Vip 2026, grandi nomi in trattativa per il cast: Elena Santarelli quasi confermata e un furto a Ballando Elena Santarelli, Caterina Collovati e Gilles Rocca sarebbero tra i profili attenzionati per la nuova edizione del reality, manca poco alle conferme.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il ritorno del Grande Fratello Vip si avvicina e, con la nuova edizione ancora in fase di preparazione, iniziano a moltiplicarsi le indiscrezioni sui possibili concorrenti destinati a varcare nuovamente la porta rossa più famosa della tv italiana. Il cast, almeno per il momento, resta avvolto dal riserbo e nessuna delle ipotesi circolate può essere considerata ufficiale, ma nelle ultime ore sono emersi alcuni nomi particolarmente interessanti, capaci di alimentare ulteriormente la curiosità del pubblico.

GF Vip: i tre nomi più forti: Elena Santarelli, Caterina Collovati e Gilles Rocca

A rilanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che avrebbe parlato di "tre nomi forti" attualmente accostati al reality. Si tratterebbe di Elena Santarelli, Caterina Collovati e Gilles Rocca, tre personaggi molto conosciuti che, qualora l’ipotesi dovesse concretizzarsi, rappresenterebbero altrettanti ingressi inediti nella Casa.

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Secondo quanto riportato, le trattative sarebbero già in una fase avanzata, questo renderebbe le tre candidature particolarmente interessanti rispetto alle numerose voci che ogni anno accompagnano la costruzione del cast. Naturalmente, fino alla firma e soprattutto fino agli annunci ufficiali, è necessario mantenere il condizionale. Per Elena Santarelli si tratterebbe di un’esperienza completamente diversa rispetto ai suoi precedenti impegni televisivi, mentre Caterina Collovati e Gilles Rocca porterebbero nella Casa percorsi professionali e personali differenti, con la possibilità di creare dinamiche nuove rispetto ai volti più abituati al mondo dei reality.

Grande Fratello Vip: gli altri nomi già circolati

Le indiscrezioni sul nuovo cast non si fermano però ai tre nomi appena emersi. Da tempo circolano infatti anche voci relative a possibili ritorni di personaggi che hanno già vissuto l’esperienza del reality, tra cui Giulia Provvedi, Alex Belli e Valeria Marini. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di indiscrezioni che attendono conferme. L’eventuale presenza di volti già noti al pubblico potrebbe contribuire a costruire una stagione caratterizzata da una forte componente nostalgica, affiancando concorrenti completamente nuovi a personaggi che conoscono già molto bene le dinamiche della Casa.

Ancora nessuna certezza sul cast

Nel frattempo, la composizione definitiva del gruppo resta tutta da definire. Tra le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane ci sarebbe anche l’attenzione nei confronti di alcuni protagonisti provenienti da Temptation Island, ma al momento non risulterebbero concorrenti provenienti dal reality in questione già selezionati, nonostante alcuni partecipanti dell’ultima edizione avrebbero sostenuto dei provini, secondo diverse voci. Tra i nomi osservati sarebbe comparso anche quello dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatore Flavio Ubirti. Un’ulteriore pista, dunque, che conferma come la ricerca dei concorrenti sia ancora in corso e come il quadro possa cambiare rapidamente nelle prossime settimane.

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