Sondaggi Grande Fratello VIP 2026, la corsa alla finale si allunga: chi teme di più Antonella Elia? I nomi dei possibili vincitori e le quote Con la finale del reality ormai fissata al 19 maggio, iniziano a delinearsi anche i favoriti secondo i bookmaker: chi sono.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip 2026 arriva in un momento cruciale della stagione: doveva essere quella della finalissima, ma si è trasformata invece in uno snodo decisivo verso un traguardo che, a sorpresa, si allontana.

L’appuntamento con il reality sarà dominato proprio dal tema nomination: non si tratta più solo di evitare l’eliminazione, ma di conquistare un posto tra i finalisti. Uno tra Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe sarà un nuovo finalista dopo Antonella Elia dato che il pubblico è chiamato a scegliere non solo chi salvare, ma indirettamente chi portare verso la vittoria.

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Con la finale ormai fissata al 19 maggio, iniziano a delinearsi anche i favoriti secondo i bookmaker. Le quote sono ancora in evoluzione, ma secondo le principali lavagne di scommesse, la corsa alla vittoria si è progressivamente ristretta. In cima troviamo Antonella Elia, spesso indicata come la favorita assoluta grazie a una combinazione di forte personalità e grande visibilità televisiva, con quote intorno a 3.00–3.50. Subito dietro si muovono Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Ma per scoprire tutto, i dettagli li trovate nel Video!

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