Grande Fratello Vip 2026, ecco chi è il favorito per la vittoria: aveva dovuto abbandonare la gara, ora è inarrestabile Sta per partire il GF VIP, l’edizione che deve ancora iniziare ma che ha già acceso il dibattito tra pronostici, quote e possibili ribaltoni improvvisi. Ecco chi potrebbe spuntarla.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’ottava edizione del Gf Vip prenderà il via nelle prossime ore, ma l’attesa non ha impedito agli scommettitori di esporsi con decisione, stilando una prima classifica dei concorrenti che, almeno sulla carta, sembrerebbero avere più possibilità di arrivare fino in fondo. È chiaro che tutto sia ancora in divenire, e che gli equilibri possano cambiare rapidamente sotto il peso delle dinamiche interne alla Casa, delle simpatie del pubblico e delle inevitabili tensioni che il GF porta con sé, eppure le prime quote raccontano già una strada precisa, e potrebbe aver senso. Ecco perché.

Grande Fratello Vip 8: i primi verdetti degli scommettitori sul vincitore

Come riportato da Isa e Chia: "L’ottava edizione del Gf Vip prenderà il via nelle prossime ore, ma gli scommettitori hanno già fatto i primi pronostici svelando i nomi dei concorrenti favoriti per la vittoria finale. Tutto è ancora in divenire, ovviamente, ma nel frattempo gli scommettitori hanno già emesso i loro verdetti". Ed è proprio da qui che emerge un primo dato significativo: al momento la favorita sembra essere Adriana Volpe, che torna nella Casa a distanza di sei anni dalla sua prima esperienza nel reality. Un ritorno che non passa inosservato e che, secondo le quote attuali, la vede posizionata in cima con una valutazione di 2.00. Un numero che, nel mondo delle scommesse, è piuttosto alto, ed equivale a una fiducia concreta e diffusa, verso la conduttrice ed opinionista.

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GF Vip 2026: il principale antagonista secondo le quote

Ma ogni favorita ha bisogno di un rivale credibile, e in questo caso il nome che emerge con maggiore forza è quello di Renato Biancardi, protagonista di Ex on the Beach Italia, quotato a 5.00: "Secondo gli scommettitori, il principale ostacolo della Volpe alla vittoria finale potrebbe essere Renato Biancardi", leggiamo su Isa e Chia. Una distanza nelle quote che segnala un vantaggio netto per Volpe, ma che lascia comunque aperta la porta a un possibile testa a testa qualora le dinamiche del reality dovessero premiare personalità diverse.

Il gruppo degli inseguitori

Subito dopo troviamo un trio che condivide la stessa valutazione: la showgirl Paola Caruso, il ballerino di latino americano ed ex professore di Amici Raimondo Todaro e l’imitatrice e comica Francesca Manzini, tutti e tre dati a quota 9.00. Una fascia intermedia che suggerisce come la partita sia ancora apertissima e come basti poco, in un contesto televisivo così esposto e commentato, per modificare radicalmente le gerarchie iniziali.

Più distanti, ma comunque in corsa per la vittoria finale, compaiono il rapper GionnyScandal e l’ex protagonista di Temptation Island Raul Dumitras, entrambi quotati a 12.00. Un distacco più marcato che li colloca al momento in una posizione di rincorsa, ma che non esclude sorprese nel medio periodo.

Le quote più alte e il possibile effetto sorpresa

Chiudono la classifica Lucia Ilardo, anche lei ex concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island, stimata a 25,00 e il gruppo composto dall’ex parlamentare Alessandra Mussolini, l’ex iena Marco Berry, l’imprenditore Giovanni Calvario, la modella Ibiza Altea e il comico Dario Cassini, tutti quotati a 33,00. Numeri che li indicano come outsider, ma che in un reality dove il consenso può crescere puntata dopo puntata non rappresentano affatto una condanna definitiva.

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