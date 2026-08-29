Grande Fratello Vip, ecco il cast completo: da Valeria Marini ad Alex Belli, rivoluzione nella Casa e nuova strategia
La nuova edizione del format prende forma: tra ritorni, volti nuovi e un cast diviso in due fazioni, si preannuncia una stagione diversa dal solito.
Per il Grande Fratello Vip è arrivato il momento di togliere il velo sul nuovo cast. Dopo diverse indiscrezioni e nomi più o meno confermati, emergono finalmente i concorrenti che a settembre entreranno nella Casa più spiata d’Italia: da Valeria Marini ad Alex Belli, passando per Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, fino a volti meno abituati ai reality. Ma la novità più eclatante potrebbe essere un’altra. Proseguite la lettura per maggiori dettagli.
Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: ecco chi entrerà nella Casa
Il nuovo Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda con un cast particolarmente variegato, formato da 17 concorrenti provenienti da esperienze televisive, reality, mondo dello spettacolo e social. L’anteprima del cast è stata annunciata stamattina da Davide Maggio. La nuova squadra mette insieme volti già abituati alle dinamiche dei reality e personaggi alla loro prima esperienza nella Casa. Tra i nomi più conosciuti spiccano diversi protagonisti che hanno già avuto a che fare con il mondo del Grande Fratello e dei reality, mentre non mancano alcune new entry pronte a confrontarsi per la prima volta con la convivenza sotto le telecamere. Ecco il cast completo con tutti i nomi:
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- Simone Annichiarico
- Alex Belli
- Giancarlo Danto
- Carmen Di Pietro
- Giacomo Gallani
- Jonathan Kashanian
- Marina La Rosa
- Valeria Marini
- Megan Ria
- Piera Meloni
- Federica Morello
- Moreno Morello
- Andreas Muller
- Michelle Masullo
- Giulia Provvedi
- Alessandro Roncaccia
- Guendalina Tavassi
Particolare attenzione è rivolta anche alla fase di ingresso anticipato nella Casa: secondo le anticipazioni riportate da DavideMaggio.it, sette concorrenti dovrebbero iniziare l’avventura prima degli altri, dando così il via alle prime dinamiche del programma. Si tratta di Valeria Marini, Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alex Belli.
Grande Fratello Vip, rivoluzione totale: cast diviso in due fazioni
Come abbiamo già detto, tra i nomi circolati compaiono diversi personaggi già conosciuti dal pubblico televisivo, da Marina La Rosa a Guendalina Tavassi, passando per Giulia Provvedi, Alex Belli e Jonathan Kashanian. A loro si aggiungerebbero alcuni esordienti, tra cui Federica Morello, che avrebbe già attirato l’attenzione durante i provini per il suo carattere decisamente sopra le righe. Il risultato, almeno sulla carta, è una Casa composta da personalità molto diverse tra loro, con l’obiettivo di creare dinamiche che possono attirare il pubblico e coinvolgerlo, ma anche tensioni (e qualche battibecco, che piace sempre) fin dalle prime settimane. Insomma, un’edizione che vorrebbe lasciare un segno per le modifiche apportate, e che questa rivoluzione possa aiutare il format a registrare ascolti migliori rispetto alle precedenti edizioni.
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