Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni prima puntata: concorrenti, ingressi e le sorprese di Ilary Blasi. Cosa vedremo stasera
Oggi giovedì 17 settembre 2026 inizia la nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: opinioniste, doppio appuntamento e ultime news
Il conto alla rovescia è terminato. Oggi giovedì 17 settembre 2026, infatti, si riapre ufficialmente l’iconica porta rossa del Grande Fratello VIP. La nuova edizione del reality show targato Mediaset riparte con Ilary Blasi confermata alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio nelle vesti di opinioniste. Il debutto arriva dopo la novità della ‘Open House’ e con quattro concorrenti già all’interno della casa più spiata d’Italia, ma non mancheranno altre sorprese. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione.
Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della prima puntata: chi entra nella casa e cosa succede
Come ormai da tradizione, la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello VIP sarà dedicata soprattutto alla presentazione del cast e al completamento degli ingressi. Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno già iniziato la loro esperienza il 15 settembre attraverso la ‘Open House’, trasmessa su Mediaset Infinity. Il pubblico ha quindi potuto osservare i primi momenti della convivenza e assistere alla nascita delle prime dinamiche, e non sono certo mancati i primi momenti di tensione. Durante le prove di una coreografia destinata alla puntata inaugurale, infatti, Carmen Di Pietro ha avuto qualche difficoltà e un’incomprensione con Alessandro Varsi ha creato un breve momento di nervosismo. Questa sera toccherà agli altri protagonisti varcare la porta rossa raggiungere la casa più spiata d’Italia. Il cast è composto da 18 ‘vipponi’, ma gli ingressi potrebbero essere distribuiti nelle prime puntate anziché concentrati tutti nella serata inaugurale. Tra i nomi più attesi ci sono volti già abituati ai reality, come Alex Belli, Marina La Rosa, Valeria Marini e Guendalina Tavassi, accanto a personaggi provenienti da televisione, social e intrattenimento.
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Grande Fratello Vip 2026, l’elenco completo dei concorrenti
- Alessandro Roncaccia
- Alessandro Varsi
- Alex Belli
- Andreas Müller
- Carmen Di Pietro
- Federica Morello
- Giacomo Gallani
- Giancarlo Danto
- Giulia Provvedi
- Guendalina Tavassi
- Jonathan Kashanian
- Marina La Rosa
- Megan Ria
- Michelle Masullo
- Moreno Morello
- Piera Meloni
- Simone Annicchiarico
- Valeria Marini
Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (a partire da giovedì 17 settembre 2026)
Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).
Si parte subito con un doppio appuntamento settimanale: la prossima puntata del GF Vip andrà infatti in scena sabato 19 settembre 2026, sempre nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. Le dirette successive sono fissate per lunedì 21 e venerdì 25 settembre 2026.
Sarà inoltre possibile seguire il reality show su Mediaset Extra con il GF Vip Rewind (alle 6) e i Live dalle 9 alle 0:15. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:45), mentre il collegamento live su La5 sarà alle 12:00.
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