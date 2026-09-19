Grande Fratello Vip, la seconda puntata: scontro in diretta e primo flirt nell'aria. Nomination e preferiti con percentuali
Nuovi ingressi e nuove dinamiche nella Casa: ecco cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip
Grande Fratello Vip è tornato su Canale 5 e la Casa è diventata ancora più affollata. Nella seconda puntata, in onda questa sera, sabato 19 settembre, cinque nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa e il cast è arrivato così a quota 18, pronto a entrare nel vivo del gioco. Alla conduzione c’è sempre Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. I nominati nella prima puntata erano Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto, Federica Morelli e Moreno Morello, ma in realtà in ballo c’era l’immunità, non l’eliminazione dalla Casa.
Grande Fratello Vip: che cosa è successo nella puntata di sabato 19 settembre 2026
I due vip immuni grazie al televoto, che ha decretato i preferiti, sono Carmen Di Pietro e Moreno Morello. Ecco le percentuali:
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Carmen 41,99%
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Moreno 27,87%
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Federica 15,16%
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Danto 14,98%
I primi due ingressi sono Andreas Muller e Guendalina Tavassi: la Casa assume subito un aspetto decisamente più animato e frizzante. Si prosegue con gli ingressi di Alex Belli e Michelle Masullo, che ha festeggiato il suo compleanno con Valeria Marini, uscita da una torta di compleanno. Arriva poi il momento dell’ultimo nuovo ingresso, per il momento, nella Casa: il pugile Alessandro Roncaccia. Il feeling con Megan Ria è palpabile: sta per nascere una nuova coppia? La ballerina dopo aver definito l’inquilino "bono" ha risposto ancora una volta alle illazioni sul presunto triangolo con Elodie e Franceska Nuredini, augurando a entrambe un futuro luminoso.
GF Vip: chi sono i nominati della seconda puntata su Canale 5
La serata prosegue con Ilary Blasi che apre un televoto flash: la domanda al pubblico è chi vuole salvare tra i concorrenti appena entrati nella Casa. Il preferito è Andreas Muller. Cominciano finalmente le nomination. Carmen e Moreno, immuni, nomineranno dal confessionale. Per tutti gli altri, invece, nomination palesi. Scintille tra Federica Morello e Giulia Provvedi. Già nella prima puntata si era capito che le due non avrebbero mai potuto diventare migliori amiche. I primi nominati sono Federica Morello, Marina La Rosa e Danto. Poi votano gli ultimi arrivati e il più votato è Alessandro Roncaccia. In vista della prossima puntata, in onda lunedì 22 settembre su Canale 5, il pubblico sarà chiamato a decidere il concorrente preferito tra quelli indicati e definire la rosa dei nominati in vista della prima eliminazione. Il meno votato, infatti, andrà direttamente in nomination a rischio eliminazione. Ilary Blasi svela poi l’introduzione del "biglietto di ritorno". I vip hanno pescato un biglietto a testa che apriranno al momento della loro eliminazione. Chi avrà quello del ritorno non uscirà dal gioco, ottenendo dunque una seconda possibilità in Casa.
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