Grande Fratello, sondaggi choc: chi sarà il vincitore tra Anita, Omer e Jonas. Il verdetto sorprendente Stasera 18 dicembre su Canale 5 va in onda la finale del Gf: ecco chi sarà vincitore secondo i sondaggi della vigilia tra i cinque finalisti

Il grande giorno è arrivato. Stasera – giovedì 18 dicembre 2025 – il Grande Fratello chiude i battenti con la finale dell’edizione condotta da Simona Ventura. Sarà l’ultimo atto di una stagione partita lo scorso settembre e andata avanti tra critiche, difficoltà e ascolti abbastanza deludenti, che però è riuscita a riportare in auge la versione NIP del reality, rimasta accantonata per diversi anni.

Chi sarà il vincitore? E chi, dei cinque finalisti, dovrà invece accantonare il sogno di conquistare la fama e di mettere le mani sul montepremi di 100mila euro messo in palio in questa edizione?

Scopriamo insieme quali sono le percentuali e i risultati dei sondaggi in vista dell’ultima puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello, televoto finale (stasera 18 dicembre): chi vince tra Omer e Jonas

La finalissima di stasera aprirà con il risultato del televoto tra Omer e Jonas, che deciderà chi sarà il primo finalista a essere eliminato. A sfidarsi sono due super protagonisti di questa edizione, la coppia di maschi alfa che si è fronteggiata, con diversi scontri, sin dalle prime battute del programma.

Secondo i sondaggi lanciati dal sito ForumFree, sarà uno scontro all’ultimo sangue che si risolverà per un pugno di voti. Al momento Omer è avanti di un soffio con il 51,46% delle preferenze, mentre il modello romano insegue con il 48,54% dei voti. Insomma, sarà un televoto che si deciderà in volata.

Televoto Omer vs Jonas, risultati sondaggio:

Omer: 51,46%

Jonas: 48,54%

Vincitore Grande Fratello: cosa dicono i sondaggi

A un tiro di schioppo dalla finale, impazzano anche i sondaggi sul vincitore assoluto del Grande Fratello 2025. In finale ci sono cinque concorrenti: Anita, Omer, Jonas, Grazia e Giulia, pronti a scontrarsi nella puntata conclusiva che prevederà sorprese a raffica e una sfilza di televoti flash che serviranno a stabilire il vincitore al termine della diretta, che si chiuderà ben oltre l’1 del mattino.

Attualmente, secondo i sondaggi proposti da RealityHouse, il favorito alla vittoria è il siriano Omer, che incassa il 39% dei voti. Alle sue spalle Jonas (33%), Anita (15%), Giulia (10%) e Grazia (5%). Una classifica ribaltata, però, dalle quote dei bookmaker, che indicano in Anita la principale favorita alla vittoria finale.

Sondaggi vincitore Grande Fratello – le percentuali:

