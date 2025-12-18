Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello, sondaggi choc: chi sarà il vincitore tra Anita, Omer e Jonas. Il verdetto sorprendente

Stasera 18 dicembre su Canale 5 va in onda la finale del Gf: ecco chi sarà vincitore secondo i sondaggi della vigilia tra i cinque finalisti

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il grande giorno è arrivato. Stasera – giovedì 18 dicembre 2025 – il Grande Fratello chiude i battenti con la finale dell’edizione condotta da Simona Ventura. Sarà l’ultimo atto di una stagione partita lo scorso settembre e andata avanti tra critiche, difficoltà e ascolti abbastanza deludenti, che però è riuscita a riportare in auge la versione NIP del reality, rimasta accantonata per diversi anni.

Chi sarà il vincitore? E chi, dei cinque finalisti, dovrà invece accantonare il sogno di conquistare la fama e di mettere le mani sul montepremi di 100mila euro messo in palio in questa edizione?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Scopriamo insieme quali sono le percentuali e i risultati dei sondaggi in vista dell’ultima puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello, televoto finale (stasera 18 dicembre): chi vince tra Omer e Jonas

La finalissima di stasera aprirà con il risultato del televoto tra Omer e Jonas, che deciderà chi sarà il primo finalista a essere eliminato. A sfidarsi sono due super protagonisti di questa edizione, la coppia di maschi alfa che si è fronteggiata, con diversi scontri, sin dalle prime battute del programma.

Secondo i sondaggi lanciati dal sito ForumFree, sarà uno scontro all’ultimo sangue che si risolverà per un pugno di voti. Al momento Omer è avanti di un soffio con il 51,46% delle preferenze, mentre il modello romano insegue con il 48,54% dei voti. Insomma, sarà un televoto che si deciderà in volata.

Televoto Omer vs Jonas, risultati sondaggio:

  • Omer: 51,46%
  • Jonas: 48,54%

Vincitore Grande Fratello: cosa dicono i sondaggi

A un tiro di schioppo dalla finale, impazzano anche i sondaggi sul vincitore assoluto del Grande Fratello 2025. In finale ci sono cinque concorrenti: Anita, Omer, Jonas, Grazia e Giulia, pronti a scontrarsi nella puntata conclusiva che prevederà sorprese a raffica e una sfilza di televoti flash che serviranno a stabilire il vincitore al termine della diretta, che si chiuderà ben oltre l’1 del mattino.

Attualmente, secondo i sondaggi proposti da RealityHouse, il favorito alla vittoria è il siriano Omer, che incassa il 39% dei voti. Alle sue spalle Jonas (33%), Anita (15%), Giulia (10%) e Grazia (5%). Una classifica ribaltata, però, dalle quote dei bookmaker, che indicano in Anita la principale favorita alla vittoria finale.

Sondaggi vincitore Grande Fratello – le percentuali:

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello, sondaggi televoto semifinale bis

Grande Fratello, sondaggi televoto choc per Omer e Domenico. Il pubblico ha deciso: chi viene eliminato

Questa sera sapremo chi tra Omer e Domenico sarà eletto quinto finalista di questa e...
Grande Fratello, anticipazioni finale 18 dicembre 2025

Grande Fratello, la finalissima tra colpi di scena e un vincitore 'quasi' certo: cosa vedremo stasera

Ultima diretta con il reality di Simona Ventura: atteso l'esito del televoto tra Ome...
Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, televoto per la finale: Omer vs Jonas (ma occhio a Grazia). Chi è il secondo finalista? Il sondaggio

Nella puntata del 1 dicembre, il televoto emetterà un doppio verdetto: in nomination...
Grande fratello finalista Omer Domenico sondaggio televoto 15 dicembre

Grande Fratello, il televoto della beffa: Omer contro Domenico. Chi va in finale? Il sondaggio

La semifinale-bis di lunedì 15 dicembre sarà aperta dal televoto tra Omer e Domenico...
Grande Fratello, sondaggi televoto e doppio verdetto 1 dicembre 2025

Grande Fratello, sondaggi televoto e doppio verdetto: chi è il secondo finalista e chi viene eliminato (Mattia a rischio)

Stasera - lunedì 1° dicembre - nell'11esima diretta con il reality sapremo chi andrà...
Grande Fratello cosa successo puntata 1 dicembre eliminato nomination finalista

Grande Fratello (1 dicembre), cosa è successo: Jonas trionfa, Omer in lacrime e Simona Ventura furiosa. Chi è in nomination

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello del 1 dicembre 2025: risultato del...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni 24 novembre: resa dei conti Omer-Jonas, sorpresa per Grazia e il nome del primo finalista

Stasera su Canale 5 va in onda la decima diretta stagionale del reality condotto da ...
Jonas Pepe

Grande Fratello, Jonas ripensa a Omer e crolla prima della finale: “Di me non lo sanno”, ma Anita non ci sta

Nella Casa del Grande Fratello, a pochi giorni dalla finale, Jonas si lascia andare ...
Giulia Omer Grande Fratello

Grande Fratello (24 novembre): Giulia finalista choc, polemiche e resa dei conti tra Omer e Jonas. Chi è al televoto

La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre 2025 ha avuto tanti colpi ...

Viva Miches By Wyndham

Viaggio ai Caraibi

Un percorso dove rigenerarsi tra benessere e natura

LEGGI

Personaggi

Rasha Younes

Rasha Younes
Giulia Soponariu

Giulia Soponariu
Omer Elomari del Grande Fratello

Omer Elomari
Jonas Pepe

Jonas Pepe

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963