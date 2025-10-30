Valentina, chi è la nuova concorrente del GF: il compagno Domenico, i tradimenti e il bacio che ha indignato Simona Ventura Domenico e Valentina stanno insieme da diversi anni e dalla loro relazione è nata anche una bambina di nome Paola: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Valentina Piscopo, compagna dell’attuale concorrente del Grande Fratello Domenico D’Alterio, è già apparsa due volte all’interno del programma per avere un confronto diretto con il compagno. La sintonia nata tra Domenico e la coinquilina Benedetta ha infatti infastidito notevolmente Valentina, che in diretta ha manifestato tutta la sua sofferenza per ciò che sta accadendo. A seguito di questo, il GF ha quindi deciso di buttare ulteriore carne al fuoco invitando Valentina a diventare una nuova concorrente ufficiale di questa edizione. In virtù di questo, scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Grande Fratello, chi è la nuova concorrente Valentina

La nuova concorrente Valentina Piscopo è la compagna di Domenico D’Alterio da circa 10 anni, tra momenti di allontanamento e ritorni di fiamma. I due vivono in provincia di Napoli e nel 2019 dal loro amore è nata la figlia Paola. Valentina ha poco più di trent’anni e nella vita lavora nel settore commerciale. Dopo l’ingresso di Domenico al Grande Fratello, Valentina ha iniziato a vivere un momento di grande disagio e difficoltà vedendo il compagno sempre più vicino a un’altra inquilina: Benedetta. Proprio per questo, Valentina è intervenuta in diretta per ben due volte, confrontandosi con entrambi ed esprimendo tutta la sua sofferenza e la rabbia nei confronti del loro comportamento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conduttrice Simona Ventura ha anche raggiunto Valentina nella casa di Scampia, per tentare di comprendere meglio la situazione e scoprire qualcosa in più sulla coppia. Dalle parole di Valentina sono dunque emersi alcuni tradimenti passati da parte di Domenico. "L’ho beccato con una donna più grande, credo che lui mi abbia tradito. Io l’ho perdonato. In due momenti brutti della nostra vita, ci siamo ritrovati come coppia e come famiglia". Ora, l’ingresso di Valentina come concorrente ufficiale del GF non potrà che rimettere nuovamente in discussione tutto.

GF, Domenico e Valentina: il bacio che ha indignato Simona Ventura

Durante la puntata del Grande Fratello del 27 ottobre, Valentina è intervenuta in diretta per un nuovo confronto con il compagno, al termine del quale è andata via molto arrabbiata e infastidita. Prima di farla uscire dalla porta rossa, Domenico le ha però preso il viso tentando forzatamente di ‘rubarle’ un bacio. Nonostante il gieffino avesse le più buone intenzioni, il gesto non è piaciuto alla padrona di casa Simona Ventura che, a seguire, si è collegata con Domenico affermando: "Quel bacio non mi è piaciuto fino in fondo, devo dire la verità. Domenico ti voglio dire una cosa, il bacio rubato anche no. L’hai fatto in buona fede però non va bene".

Potrebbe interessarti anche