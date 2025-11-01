Grande Fratello, Valentina furiosa va via dalla Casa: addio choc e accusa durissima contro il 'branco' Valentina Piscopo ha abbandonato il Grande Fratello tra accuse di falsità e complotti, denunciando il comportamento del branco che l’ha attaccata ingiustamente.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Mercoledì 29 ottobre (qualche giorno fa), era entrata come ospite per un breve periodo nella Casa del Grande Fratello per cercare di capire cosa si prova in quella famosa ‘bolla’ che il suo compagno Domenico D’Alterio le ha spesso menzionato. Valentina Piscopo, dopo tre confronti con il compagno dovuti – a suo dire – alla troppa vicinanza con Benedetta Stocchi, nelle scorse ore è uscita dal reality (prima del previsto, quindi) dopo una lite con un gruppo di inquilini. Vediamo nello specifico cos’è successo.

Grande Fratello, lo sfogo di Valentina dopo l’uscita dalla Casa

Valentina Piscopo, entrata lo scorso mercoledì (29 ottobre) come ospite nella Casa del Grande Fratello per avere un confronto con il compagno Domenico, nelle scorse ore è uscita dal reality dopo una lite con alcuni inquilini. Ma andiamo con ordine. I tre incontri con Domenico, la vicinanza di lui a Benedetta Stocchi e le scenate hanno fatto nascere sospetti tra gli altri gieffini, che hanno pensato che l’intera situazione potesse essere stata pianificata prima del suo ingresso. Anita Mazzotta, durante una lite notturna, ha detto a Domenico: "Sì io ho pensato che era tutto un piano architettato prima di entrare qui. Posso avere il diritto di avere i miei pensieri. Che poi l’abbiamo pensato quasi tutti. Posso dubitare o no? È possibile dubitare o no? Siamo in diversi a pensare certe cose ed è nostro diritto avere un pensiero".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tornata in possesso del suo smartphone, Valentina ha accusato i concorrenti di falsità, puntando soprattutto il dito contro Anita: "Metto in chiaro che io non ero concorrente e non lo sarei mai stata! L’unico motivo per il quale ero lì dentro era per capire e parlare con Domenico! Ma purtroppo il branco non avendo argomenti – oltre essere noiosi – ha pensato di attaccarmi! Chi mi attacca poi? Chi sa tutto quello che è successo fuori! Ragazzi miei svegliatevi perché io ho solo difeso ciò che continuo a sostenere. La mia dimostrazione è quella che ora sono fuori! Non ho bisogno di stare in un contesto di gente falsa! Ma soprattutto dico una cosa, se avessi voluto cavalcare l’onda, avrei lasciato Domenico lì e la cavalcavo tranquillamente, invece mi prendo tutto lo schifo". Ieri sera, davanti agli altri gieffini, aveva aggiunto: "E tu Anita hai il coraggio di accusare me e Domenico? Ma come ti permetti? Ma davvero fai? Falsa! Sei stata undici giorni fuori e poi sei tornata qui dentro sapendo tutto, sei una furba e una bugiarda".

Grande Fratello in crisi dopo i drastici ascolti

Gli ascolti di questa edizione del GF, che avrebbe dovuto dare una svolta positiva visto la mancanza di vip tra i concorrenti, sono piuttosto drammatici. L’assenza di dinamiche interessanti rende tutto troppo ‘piatto’ e l’unica vicenda interessante era questa di Domenico e Valentina, la cui permanenza nella Casa sarebbe potuta essere utile per intrigare ulteriormente le cose. Gli ascolti della prima puntata del reality – 2,8 milioni di spettatori e uno share del 20,3 % – avevano fatto presagire qualcosa di buono, ma poi, puntata dopo puntata, le cose sono peggiorate. Dalla seconda alla sesta puntata si è registrato un calo costante degli ascolti: si è passati da 2 milioni di spettatori e 15,5 % di share della seconda puntata a un minimo stagionale di 1,62 milioni e 13,1 % di share nella sesta. Tra queste, la quarta e la quinta puntata hanno mostrato solo lievi oscillazioni.

Potrebbe interessarti anche