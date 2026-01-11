Grande Fratello, Valentina allontana il trono di Uomini e Donne: “Non capite nulla”. E svela come va con Domenico Valentina Piscopo fa chiarezza sui social: la verità sul rapporto con l'ex Domenico e il suo commento sul rumors sul trono di Uomini e Donne.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Il Grande Fratello è finito da quasi un mese, ma i suoi protagonisti continuano a far notizia. E’ il caso di Valentina Piscopo, che pur non essendo stata una concorrente ha avuto un ruolo di primo piano nell’edizione 2025 del reality di Canale 5. La 32enne napoletana, è stata al centro del gossip legato al programma a causa del triangolo a cui ha dato vita con l’ormai ex compagno Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi. Dopo diverse apparizioni in diretta, svariati faccia a faccia e tantissime polemiche, Valentina ha deciso di porre fine alla relazione con Domenico. Anche per questo nei giorni scorsi è stata oggetto di rumors che segnalavano il suo possibile arrivo nel parterre di troniste di Uomini e Donne.

Grande Fratello, il rumors su Valentina a Uomini e Donne: la sua risposta

Negli ultimi giorni, il nome di Valentina Piscopo è tornato a circolare con forza nel mondo del gossip televisivo. A diffondere l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, volto noto tra gli insider dei programmi di Maria De Filippi, che ha parlato di un possibile coinvolgimento di Valentina nel dating show pomeridiano di Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo quanto riportato, la redazione di Uomini e Donne avrebbe valutato il suo profilo per un ruolo di primo piano, ipotizzando per lei la seduta sul trono. Un’eventualità che, se confermata, segnerebbe un ritorno sotto i riflettori televisivi per Valentina, questa volta da protagonista assoluta e non più da ‘compagna di’. Anche Domenico, dal canto suo, starebbe sognando un futuro in Tv. L’ex gieffino infatti ha annunciato sui social di non voler tornare a fare l’operaio, ma di sognare un futuro lavorativo nel mondo dello spettacolo.

La notizia del possibile approdo di Valentina Piscopo a Uomini e Donne ha immediatamente acceso l’entusiasmo e la curiosità dei fan del programma, pronti a immaginare nuovi scenari sentimentali e dinamiche televisive. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, si tratta di una possibilità ancora tutta da verificare. La stessa Valentina, inoltre, poche ore fa ha spento almeno in parte le voci che la associavano al people show di Maria De Filippi rispondendo a una box domande su Instagram. Quando un fan le ha chiesto conferma della trattativa, lei ha scelto l’ironia e una battuta secca per chiudere il discorso: "Gli asini volano! Ecco perché di Valentina non avete mai capito nulla".

Valentina fa chiarezza sul rapporto con Domenico D’Alterio

Parallelamente alle indiscrezioni lavorative, Valentina ha anche fatto chiarezza riguardo al rapporto attuale con Domenico D’Alterio, scegliendo parole profonde e misurate per spiegare la situazione con il suo ex compagno:

"Visto che tutti mi fate la stessa domanda vi rispondo, Domi è il papà di Paola, una persona che nel bene e nel male ho vissuto 9 anni della mia vita, un punto di riferimento e oltre tutto quello che è successo. Resterà sempre una persona importante soprattutto per nostra figlia. Ad oggi le cose le teniamo per noi. Perché esporsi troppo ha danneggiato tanto! Il tempo ci darà le risposte! Ma il sorriso di mia figlia conta più di tutto. Quindi per noi Paola sarà sempre la priorità. E noi come siamo sempre stati civili".

Potrebbe interessarti anche